Imola ya construye gradas, pero Abu Dhabi sigue como plan A para la F1: ¿qué está pasando?

A medida que la Fórmula 1 entra en la fase final de la temporada, con tres tripletes sobre el papel, sigue abierta la incógnita de dónde terminará la temporada 2026. En teoría, los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi siguen previstos y la F1 insiste en que, a día de hoy, ese continúa siendo el plan A.

Al mismo tiempo, la F1 tiene que estar preparada para un escenario en el que esas carreras tengan que cancelarse debido a la continua inestabilidad en Oriente Medio, por lo que entre bastidores se ha dado luz verde para trabajar en un plan B. Como era de esperar, ese plan B es el Autodromo Enzo e Dino Ferrari de Imola.

Fuentes de la F1 han explicado a Motorsport.com que los organizadores de Imola ya han recibido luz verde para construir las gradas y llevar a cabo los preparativos como si la carrera en Emilia-Romaña fuese a disputarse.

Eso no significa que finalmente vaya a suceder —Qatar y Abu Dhabi siguen siendo el plan A—, pero Formula One Management (FOM) necesita avanzar con una alternativa para garantizar que haya un final de temporada después del Gran Premio de Las Vegas pase lo que pase.

Construir las gradas y continuar con todos los preparativos sin tener la confirmación definitiva de la carrera implica, lógicamente, riesgos económicos, pero fuentes del paddock aseguran que la F1 está cubriendo todos esos riesgos. Es decir, la F1 está pagando íntegramente los preparativos —incluida la construcción de las gradas temporales— y, por tanto, Imola no asumirá ningún riesgo financiero independientemente de cuál sea la decisión final.

Si finalmente la opción de Imola resulta innecesaria, este planteamiento supondrá un coste para la F1, pero el campeonato no tiene otra alternativa. Al fin y al cabo, si la situación en Oriente Medio empeora un mes antes de las carreras previstas en Qatar y Abu Dhabi, la F1 no puede permitirse llegar a ese momento sin tener preparado un plan B.

Esto también demuestra que la F1 quiere esperar todo lo posible antes de tomar una decisión definitiva, sin olvidar lo atractivos que resultan económicamente los dos últimos fines de semana de competición en Oriente Medio.

Lando Norris, McLaren Photo by: Clive Mason / Getty Images

El CEO de la F1, Stefano Domenicali, dijo inicialmente que se tomaría una decisión a mediados de septiembre, pero la situación ha cambiado desde entonces.

Varios jefes de equipo apuntan ahora a mediados de octubre como el nuevo plazo para tener más claridad, aunque la F1 insiste en que no existe una fecha límite estricta. Desde el punto de vista logístico, por ahora tampoco hay demasiada urgencia, siempre y cuando Imola esté completamente preparada para entrar en escena el primer fin de semana de diciembre.

Los equipos también han sido informados de esta situación y, por ahora, no están especialmente preocupados, según explicaron varios jefes de equipo durante la rueda de prensa del jueves en Bakú.

"Creo que Stefano tenía previsto informarnos a mediados de octubre, ¿no? Así que todos sabemos cuál es la situación", explicó el jefe de Haas, Ayao Komatsu.

"Creo que Imola se está preparando por si tenemos que hacerlo. Pienso que los desafíos son, por ejemplo, cosas como la estructura de los motorhomes europeos y demás. Toda la gente que se encarga de ellos tiene trabajos durante el invierno, así que tendremos que encontrar a otras personas para hacerlo".

"Pero estoy seguro de que todos nosotros, como familia y comunidad, nos aseguraremos de que, si tenemos que hacerlo, salga adelante. Aunque esperamos que, como escenario principal, podamos ir a Qatar y Abu Dhabi. Eso sería realmente positivo".

El jefe de equipo de Audi, Mattia Binotto, comparte esa opinión y confirma que, en principio, los equipos de F1 deberían recibir información por parte del campeonato alrededor de mediados de octubre.

Mattia Binotto, Audi F1 Team Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

"Como comentamos durante la Comisión de la F1 del pasado lunes, mediados de octubre es el último momento para tomar una decisión de este tipo".

Binotto tampoco considera que las temperaturas potencialmente bajas sean un obstáculo para un posible final de temporada en Imola.

"Creo que los principales desafíos tienen más que ver con la organización y la logística. Desde el punto de vista técnico, muchas veces podemos hablar de que será invierno, de neumáticos de nieve y demás, pero la realidad es que la temperatura media en Imola en esa época del año es más alta que la que tenemos en Las Vegas cuando disputamos allí la carrera".

"Así que no creo que eso sea realmente una preocupación. Se trata más bien de la organización y la logística. Y, de nuevo, a mediados de octubre esperemos poder tomar la decisión correcta".