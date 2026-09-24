Red Bull da un paso adelante en Bakú: sus mejoras funcionan y Verstappen sonríe

Red Bull llegó a Bakú con un importante paquete de actualizaciones, destinado a representar el último gran paso evolutivo de la temporada. De hecho, el equipo ya ha comenzado a desplazar el foco del desarrollo hacia 2027, también por una cuestión presupuestaria después de la gran cantidad de novedades introducidas durante la primera parte del año para corregir las limitaciones del RB22.

Así lo confirmó también el director de equipo de Red Bull, Laurent Mekies, quien explicó que una parte significativa de los recursos ya se ha destinado al monoplaza del próximo año. Sin embargo, eso no significa que el equipo haya renunciado a sus objetivos para el tramo final de la temporada, incluida esa victoria que todavía no ha llegado.

No es ningún secreto que, desde principios de año, incluso en comparación con su equipo 'hermano' Racing Bulls, a Red Bull le ha faltado algo en términos de velocidad punta. Sin embargo, durante la rueda de prensa de hoy, Mekies reiteró que la victoria sigue siendo un objetivo concreto. Evidentemente, luchar contra estos Mercedes parece una tarea complicada, pero las sensaciones recogidas hoy, más allá de la diferencia respecto a la cabeza, son alentadoras.

Nadie esperaba, desde luego, eliminar por completo la diferencia con la cabeza, pero tratándose del primer día de entrenamientos libres, una jornada en la que Red Bull suele sufrir más de lo previsto, las sensaciones que ha dejado la pista, también para Max Verstappen, son alentadoras. La sonrisa nace de la sensación de poder mantenerse en la pelea por el podio, especialmente teniendo en cuenta que hoy Mercedes ha parecido estar fuera de alcance.

Aquí aparecen dos aspectos. Por un lado, las novedades parecen funcionar como estaba previsto, una señal siempre alentadora cuando se interviene en áreas especialmente sensibles del monoplaza. Por otro, más allá de algunos detalles que todavía deben pulirse, las sensaciones transmitidas por los pilotos son positivas, algo que en Milton Keynes nunca puede darse completamente por sentado.

"En realidad, ha sido un día bastante positivo. Estoy bastante satisfecho con el coche. Tendremos que afinar algunos detalles e intentar encontrar algo más de tiempo por vuelta, pero en general ha sido un buen comienzo, con las actualizaciones comportándose como esperábamos", explicó Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

No es la primera vez que Red Bull consigue sorprender en circuitos de este tipo, caracterizados por curvas lentas y aceleraciones, como ya se vio en Canadá, Mónaco y Austria. Sin embargo, queda un aspecto delicado que gestionar: las alturas del coche. Aunque estos monoplazas ya no son de efecto suelo, encontrar el compromiso adecuado sigue estando lejos de ser sencillo.

Ya en otros circuitos, precisamente en Canadá, Verstappen se había quejado de un coche muy rígido que tendía a rebotar en las zonas de frenada. Aquí, para mantener el monoplaza lo más cerca posible del asfalto en la larga recta y reducir la resistencia aerodinámica, hay que lidiar con las características propias de un circuito urbano. Pese a que parte del trazado ha sido reasfaltada, todavía quedan varios puntos con numerosos baches y, como el propio Max destacó durante las dos sesiones de entrenamientos libres, el tren trasero no siempre ha ofrecido una respuesta convincente.

Es un área en la que será necesario trabajar durante la noche, pero lo que permite al equipo mantener la sonrisa es que las quejas de los pilotos se centran principalmente en la gestión de las alturas del coche y no en su equilibrio, ya que el monoplaza no ha mostrado ni un exceso de subviraje ni de sobreviraje, algo que sí había supuesto un lastre en otros circuitos.

No es casualidad que las referencias en el segundo sector, más revirado, sean alentadoras, incluso mejores que las de Ferrari y McLaren, mientras que inevitablemente pierde algo en las rectas. Esto podría llevar al equipo, pensando en la clasificación, a jugar con los rebufos entre sus pilotos para intentar sorprender a sus rivales.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

En cualquier caso, es una señal importante, porque indica que no falta confianza a la hora de afrontar las curvas de la zona del castillo. La prioridad pasa, por tanto, por hacer que el coche absorba mejor las irregularidades del asfalto, proporcionándole una mayor estabilidad en frenada y también en las fases de aceleración.

Es un aspecto que no parece preocupar especialmente al director técnico Pierre Waché, porque aquí tiene menos impacto que en otros circuitos, aunque modificar las alturas del coche siempre implica cierto riesgo debido a la ventana de funcionamiento del monoplaza.

"Es bastante positivo tanto en lo que respecta al equilibrio del coche como a lo que aporta la actualización. Hay una buena correlación con el simulador en este sentido. Todavía tenemos algunos problemas con la gestión de las alturas del coche que estamos intentando solucionar, pero las principales quejas vienen de ahí, no de la actualización ni del equilibrio", añadió Waché.

"El principal problema es que tenemos que asegurarnos de hacer que el coche sea más estable sobre los baches, especialmente en la parte trasera, para que pueda maximizar el potencial del monoplaza y, en particular, su potencial aerodinámico".

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