Por qué la enorme ventaja de Mercedes en los libres de Bakú puede no reflejar la realidad

Mercedes lanzó un serio aviso durante las sesiones de entrenamientos libres del jueves en el Bakú. George Russell encabezó la tabla de tiempos en ambas sesiones, con el primer coche que no era un Mercedes a casi un segundo al final de la jornada: Max Verstappen, a 0.827s.

Mercedes introducirá en Malasia su esperado paquete de mejoras para el W17, pero incluso sin nuevas piezas en el coche, sus rivales han quedado muy impresionados por el ritmo de Russell.

Red Bull cuenta esta semana con el último gran paquete de mejoras para el RB22, pero su director técnico, Pierre Waché, admite que no esperaba una diferencia tan grande respecto al equipo oficial de Mercedes.

"Sí, no esperaba una diferencia tan grande, principalmente en las rectas. Ahora tenemos que analizar si se debe a un rebufo [o a otra cosa]. Pero sí, tenemos trabajo por hacer para conseguir lo que ellos han conseguido", dijo Waché cuando Motorsport.com le preguntó por la diferencia.

"Espero que estemos más cerca, pero parece que son mucho más rápidos que nosotros. Veremos qué podemos hacer para que el coche sea más rápido, pero si esta es la diferencia real, será complicado para nosotros".

Isack Hadjar, que se encontró perfectamente a nivel físico en su regreso al volante, teme que Mercedes esté realmente fuera del alcance de Red Bull durante el viernes y el sábado.

"Un poco, [y pensando] por qué están tan lejos. Creo que es muy impresionante. Creo que tenemos un buen coche, hemos estado en la lucha con McLaren y Ferrari, pero sí, Mercedes está fuera de nuestro alcance".

George Russell, Mercedes Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Sin embargo, la propia Mercedes todavía no está del todo convencida de estar un escalón por encima del resto. Bradley Lord, director adjunto del equipo y máximo responsable este fin de semana ante la ausencia de Toto Wolff, insiste en que no deberían celebrar nada antes de tiempo.

"Sinceramente, no creo que sea una diferencia representativa. Hicimos más vueltas cronometradas con el neumático blando en la FP2. Max solo tuvo un intento, al igual que los McLaren".

"Probablemente no haya que sacar demasiadas conclusiones, porque con cada vuelta cronometrada que hacías, los tiempos iban mejorando. Nosotros hicimos una más que los demás y, por lo tanto, probablemente encontramos algo más en la pista y algo más en el neumático de lo que ellos pudieron encontrar".

Dicho esto, Russell sí se mostró dominante durante toda la jornada de entrenamientos. El británico concluyó en Madrid que ya no está en la lucha por el título y que únicamente puede centrarse en pelear por victorias, pero el inicio del fin de semana en Bakú ha sido muy prometedor.

"George estuvo bastante enfermo aquí el año pasado y aun así terminó segundo. Así que es un circuito... Quiero decir, va bien en todos los circuitos, pero este es uno en el que tradicionalmente ha conseguido resultados realmente buenos", explicó Lord.

"Y eso es lo que buscas como equipo: que si uno de los coches tiene problemas, el otro esté ahí arriba y marque el camino. Hoy lo ha hecho y esperamos que pueda seguir así durante el resto del fin de semana".

Cuando Lord habla de que "uno de los coches tiene problemas", esas palabras hacen referencia, lógicamente, a Andrea Kimi Antonelli. El líder del campeonato sufrió un problema hidráulico durante la primera sesión de entrenamientos libres que le hizo perder tiempo en pista, un factor todavía más importante de lo habitual en un circuito urbano.

Foto de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

"Obviamente, eso le ha dejado un poco a contrapié, porque simplemente le faltan vueltas y tiempo en pista, pero al mismo tiempo fue un trabajo increíble por parte de los mecánicos", continuó Lord.

"El coche regresó, creo, 15 minutos después de los entrenamientos, y estaba listo para salir justo cuando apareció la bandera roja en la FP2. Así que hicieron un trabajo espectacular para cambiar el motor, sacar el antiguo y montar el nuevo".

"No hay penalización, porque es uno que ya estaba en el 'pool', y sí, estábamos listos para salir. Así que al menos hemos podido salvar todo lo posible de la sesión".

El resultado final son dos Mercedes en lo más alto de la clasificación y con una gran diferencia respecto al resto. Eso ha impresionado a sus rivales, aunque el jefe de Ferrari, Frederic Vasseur, restó importancia a los tiempos del jueves.

"¡Me estoy haciendo demasiado viejo para prestar demasiada atención a los viernes!"

Cuando le señalaron que, en realidad, todavía era jueves, Vasseur concluyó entre risas:

"Si el viernes no sirve para nada, ¡imagínate el jueves!".