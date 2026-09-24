Lo que Kimi Antonelli ha aprendido de Max Verstappen

Con solo 20 años, Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, está en esa edad en la que muchos creen que no tienen nada que aprender de quienes cuentan con más experiencia. Y después de haber ganado ocho grandes premios esta temporada, incluidos cinco consecutivos desde China hasta Mónaco, casi se le podría perdonar que pensara así.

Antonelli lidera actualmente el campeonato por delante de su compañero de equipo, George Russell, con 292 puntos frente a 211. Max Verstappen, sexto en la clasificación con 145 puntos, descartó la semana pasada protagonizar una remontada como la que le llevó a quedarse a las puertas de conquistar el título de pilotos la pasada temporada.

"Kimi solo tiene que seguir haciendo lo que está haciendo", dijo Verstappen cuando le preguntaron si tenía algún consejo para Antonelli. "Todavía es joven y está en una fase muy temprana de su carrera, pero ya está volando. Simplemente está funcionando".

Antes del Gran Premio de Azerbaiyán, Antonelli reveló que todavía sigue aprendiendo al observar cómo se desenvuelve en carrera el cuatro veces campeón del mundo.

"Max también tiene una visión de carrera realmente increíble, de cómo colocar el coche", explicó Antonelli.

"Por ejemplo, en Madrid, en la segunda chicane, cuando intenté pasar a Lando por el exterior y después aborté el intento y le dejé pasar, mi error fue dejarle pasar inmediatamente, porque sabía que Max iba por el exterior en esa [siguiente] curva".

"Por supuesto, él [Verstappen] debió ver la oportunidad y fue a por ella. Eso siempre es fascinante, porque en muy poco tiempo es capaz de leer muy bien la situación y, en este tipo de escenarios, siempre puede encontrar un hueco para ganar una posición".

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

En la curva 1 de Madrid, tanto Antonelli como Verstappen se saltaron la chicane. Antonelli lo hizo porque había perdido impulso después del primer vértice y el autor de la pole, Lando Norris, ya había tomado la trazada hacia el segundo. Verstappen consideró que Lewis Hamilton le había dejado sin espacio antes de llegar al segundo vértice y que no tenía otra opción que salirse de la pista.

Antonelli regresó a pista por delante de Norris, mientras que Verstappen lo hizo por delante de Hamilton. Eso llevó al muro de Red Bull a ordenar posteriormente a Verstappen que devolviera la posición a Hamilton, mientras que Antonelli dejó pasar inmediatamente a Norris para que recuperara el liderato.

En la segunda chicane, Antonelli volvió a salirse mientras atacaba y regresó a pista en cabeza. Una vez más, inmediatamente se apartó para dejar pasar a Norris, lo que permitió a Verstappen encerrarle en la aproximación a la curva 7, un giro a derechas, y relegar temporalmente al Mercedes hasta la tercera posición.

Aunque Verstappen posteriormente dejó pasar a Antonelli mientras permitía que Hamilton recuperara su posición, aquello tuvo poca relevancia de cara al resultado final de la carrera, ya que el Mercedes era, de todos modos, el coche más rápido.

La lección para Antonelli fue que, si hubiera mantenido el liderato, aunque solo fuera durante una vuelta o algo más antes de devolvérselo a Norris, ambos habrían podido abrir un hueco respecto a los coches perseguidores y realizar después el intercambio de posiciones sin ninguna amenaza.

"Creo que otra cosa que ves cuando estás tan cerca de él en pista es cómo puede darle la vuelta a situaciones incluso cuando no parecen favorables", continuó Antonelli.

"Recuerdo Mónaco este año, en los Libres 3. Ellos [Red Bull] parecían estar bastante atrás y después, en clasificación, estuvo a punto de conseguir la pole. Con Max, otra cosa increíble es esa incóógnita que existe a veces, especialmente en los entrenamientos libres: realmente no sabes cuál es todo su potencial porque, cuando llega el momento importante, siempre encuentra algo más. Y es realmente fascinante verlo".