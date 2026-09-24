Alpine marca dónde debería estar Colapinto en Bakú: "Gasly refleja el potencial del coche"

Alpine salió satisfecho del jueves en Bakú, aunque no por igual con sus dos coches. Pierre Gasly terminó séptimo y se coló directamente en la pelea por liderar la siempre apretada zona media, mientras Franco Colapinto se quedó 11º y a más de medio segundo de su compañero. Y Steve Nielsen dejó bastante claro cuál de esas dos referencias representa mejor, por ahora, el verdadero potencial del A526.

"Creo que la posición de Pierre probablemente refleja dónde pensamos que está el coche aquí", aseguró el responsable de Alpine después de la FP2. "Menos en el caso de Franco, porque todavía está teniendo algunos problemas con el balance".

No significa que Colapinto haya firmado un mal jueves. El argentino rozó el top 10 y Alpine volvió a aparecer entre Haas, Racing Bulls y Audi en una pelea de zona media que apunta a decidirse por décimas. Pero después de uno de sus fines de semana más sólidos desde que llegó al equipo en Madrid, la primera jornada de Bakú volvió a abrir una diferencia visible respecto a Gasly.

Y esta vez Alpine tampoco puede señalar a una evolución nueva como explicación. Nielsen confirmó que el equipo no ha llevado novedades a Azerbaiyán y dedicó el jueves a trabajar en elementos mucho más habituales: recuperación y despliegue de energía, neumáticos, cargas de combustible y la búsqueda de vueltas limpias.

Gasly consiguió juntar todo eso en la FP2. Colapinto, todavía no. "Hay algunos problemas de balance que resolver de su lado. Nada importante, pero simplemente no se siente tan bien con el coche como Pierre", explicó Nielsen.

La buena noticia para el argentino es precisamente esa última parte: Alpine no ha detectado ningún problema estructural ni algo especialmente difícil de corregir. Se trata, al menos según el equipo, de encontrar un mejor equilibrio antes de la clasificación.

Alpine espera recuperar a Colapinto para la clasificación

Nielsen tampoco quiso prometer que la solución aparecerá automáticamente de un día para otro, aunque confía en el trabajo que realizará el equipo antes de volver a pista.

"Nunca puedes estar seguro. Lo único que sé es que tenemos gente muy inteligente trabajando en ello y normalmente consiguen mejorar el coche de un día para otro. Esperemos que mañana no sea diferente".

Alpine, de hecho, tiene motivos para mirar con cierto optimismo hacia la clasificación. No ha llevado mejoras mientras varios de sus rivales directos sí han introducido novedades importantes, y aun así Gasly terminó como una de las principales referencias de la zona media. Nielsen, eso sí, sospecha que la fotografía del jueves todavía es engañosa.

"No creo que hayamos visto lo mejor de ellos todavía", advirtió al hablar de Audi, Racing Bulls y Williams. "Todos tendrán alguna historia sobre no haber conseguido vueltas limpias. Después de la FP3, y sobre todo después de la clasificación, tendremos una imagen mejor".

Así que el séptimo puesto de Gasly es una buena noticia para Alpine, pero también deja una referencia incómoda al otro lado del garaje: según el propio equipo, el coche tiene ritmo para estar ahí. Ahora le toca a Colapinto encontrarlo.