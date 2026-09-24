Los cambios de Aston Martin para Bakú, ocultos ante la FIA

"Traeremos algunas piezas más en el futuro. Algunas se declararán porque es necesario y otras no", había avisado Mike Krack, director en pista de Aston Martin, tras el GP de España. Y así ha sido. En el documento de cambios en los coches que muestra la FIA antes de cada evento, Aston Martin aparece sin actualizaciones en el monoplaza, lo que no significa que no lleve.

De hecho, Aston ha hecho cambios en el AMR26 para acercarse más al límite de peso mínimo, lo que espera suponga un coche más rápido, pero no todas las modificaciones que se hacen en los Fórmula 1 se declaran ante la FIA, y es a lo que se ha acogido la escudería británica.

De hecho Mercedes, Ferrari, Haas F1 y Alpine también aparecen como "no se han enviado actualizaciones para este evento".

Como era de esperar, los equipos con más cambios en sus coches son McLaren, que introduce un gran paquete de mejoras que espera le ponga al menos a la par que Mercedes.

El equipo papaya cambia en el coche de Oscar Piastri y Lando Norris la entrada de los pontones, la cubierta motor y la zona de cuello de botella de coca cola, las branquias de refrigeración, el borde del suelo, el difusor, la suspensión trasera, el alerón trasero y otras modificaciones que no haya tenido que revelar.

Red Bull lleva cambios en el suelo y difusor, en el pontón, branquias de refrigeración, retrovisores y el Halo.

Williams lleva nuevo suelo, una nueva parte trasera, cambios en la zona delantera en los elementos de gestión del flujo aerodinámico, en la suspensión trasera, y en los elementos aerodinámicos de los conductos de freno traseros.

Racing Bulls lleva en Bakú un nuevo alerón delantero, cambios en la zona delantera en el conducto de freno, y en la suspensión delantera.

Audi introduce en Azerbaiyán un nuevo alerón delantero, cambios en el endplate del alerón delantero, en el morro, en la suspensión delantera, en el suelo, el difusor, el Halo, la cubierta motor, la suspensión trasera, la zona trasera, el beam wing, y el alerón trasero, con nada menos que 14 cambios.

Y por último, Cadillac hace cambios en su zona delantera, en cuanto a frenos y refrigeración, en la suspensión delantera y en el difusor.