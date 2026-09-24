Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

MotoGP anuncia que seguirá yendo a Portimao hasta 2029

MotoGP
MotoGP
GP de Portugal
MotoGP anuncia que seguirá yendo a Portimao hasta 2029

Alonso y Stroll, sancionados para la parrilla de Bakú por cambios en el motor Honda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Alonso y Stroll, sancionados para la parrilla de Bakú por cambios en el motor Honda

Russell lidera una FP1 de Bakú con problemas para Antonelli

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Russell lidera una FP1 de Bakú con problemas para Antonelli

Bagnaia revela que hizo caso a Dani Pedrosa en Austria: "Fue un buen consejo"

MotoGP
MotoGP
GP de Austria
Bagnaia revela que hizo caso a Dani Pedrosa en Austria: "Fue un buen consejo"

Pastillas de freno en España: qué tipo elegir y cuándo cambiarlas

Coches
Coches
Pastillas de freno en España: qué tipo elegir y cuándo cambiarlas

Así es el "nuevo" McLaren de Bakú: mejoras para luchar con Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Así es el "nuevo" McLaren de Bakú: mejoras para luchar con Mercedes

¿Será un acierto o un fracaso la "gran transformación" del Williams F1?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
¿Será un acierto o un fracaso la "gran transformación" del Williams F1?

F1 en DIRECTO: Libres 2 (FP2) del GP de Azerbaiyán en Bakú

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
F1 en DIRECTO: Libres 2 (FP2) del GP de Azerbaiyán en Bakú
Crónica de entrenamientos
Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Russell lidera una FP1 de Bakú con problemas para Antonelli

George Russell fue el más rápido en los atípicos Libres 1 del GP de Azerbaiyán 2026 de la F1, por delante de Max Verstappen y los dos Ferrari.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Como novedad, el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1 empezó el jueves con la primera sesión de entrenamientos libres en Bakú, donde los pilotos y equipos rodaron en busca de una buena configuración para la clasificación del viernes y la carrera del sábado. Eso sí, fueron varios los que se encontraron con problemas durante la FP1.

Al término de los primeros 60 minutos de prácticas, George Russell marcó el mejor tiempo con un 1:45.387, seguido por Max Verstappen a 0.400s de distancia.

Los Ferrari ni tan siquiera montaron los blandos, pero fueron capaces de acabar tercero (Charles Leclerc) y cuarto (Lewis Hamilton)  a 0.404s y 0.437s respectivamente con los neumáticos medios.

Peor suerte tuvo Andrea Kimi Antonelli, que acabó quinto pero se vio obligado a perderse más de la mitad de la sesión debido a un problema eléctrico en su Mercedes. Sexto se coló finalmente Oscar Piastri, con un McLaren que no mostró su potencial y además sufrió algún contratiempo

La sorpresa positiva fue la de Racing Bulls, que logró meter a Liam Lawson séptimo y a Arvid Lindblad octavo, con el Haas de Esteban Ocon noveno. Gabriel Bortoleto acabó completando el top 10 al volante de su renovado Audi.

Los Aston Martin, con su falta de potencia y sin haber montado el neumático blando, acabaron 19º (Fernando Alonso) y 21º (Lance Stroll).

Apunta:

Resultados de la FP1 del GP de Azerbaiyán 2026 de la F1

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 24

1'45.387

   S 205.061
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 22

+0.400

1'45.787

 0.400 S 204.285
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 25

+0.404

1'45.791

 0.004 M 204.278
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 25

+0.437

1'45.824

 0.033 M 204.214
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 9

+0.878

1'46.265

 0.441 H 203.367
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+1.011

1'46.398

 0.133 S 203.112
7 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 26

+1.053

1'46.440

 0.042 M 203.032
8 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 23

+1.214

1'46.601

 0.161 M 202.726
9 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 19

+1.237

1'46.624

 0.023 S 202.682
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 21

+1.301

1'46.688

 0.064 S 202.560
Ver resultados

Resumen completo de los Libres 1 de Bakú en la F1 2026

La primera sesión de entrenamientos en Bakú arranco el jueves por la mañana con mucha actividad en la pista, ya que prácticamente todos los equipos salieron a rodar de en cuanto el semáforo se puso en verde, en gran parte debido a que eran varias las escuderías que llegaban aquí con un gran paquete de mejoras.

Los primeros tiempos superaban la barrera del 1:50, pero no tardó en llegar Verstappen para marcar un 1:49.202 que le colocó en lo más alto de la tabla, con Norris a 0.504s.

El propio Verstappen fue el encargado de seguir bajando la referencia al marcar un 1:46.512, superando a Russell por más de un segundo (1.474s).

Con 18 pilotos habiendo marcado un crono, los Williams y los Aston Martin se encontraban en las últimas posiciones de tiempos, aunque a Carlos Sainz lo llamaron a boxes por un problema en los frenos, que sacaban fuego incluido.

También había contratiempos en el Red Bull de Hadjar, que se quejaba de "motor roto".

Mientras tanto, Antonelli mejoraba y marcaba un 1:46.265 para colocarse en primer puesto, 0.247s por delante de Verstappen, con Russell tercero a 0.336s y los dos monoplazas de Ferrari en cuarta y quinta posición.

Alonso también mejoró sus cronos y tras 20 minutos de sesión se colocó 11º, a poco más de dos segundos de la mejor referencia hasta ese momento.

La primera bandera amarilla llegó con 36 minutos todavía en el cronómetro, cuando Antonelli se quedó detenido en una de las escapatorias del trazado de Bakú por un "problema electrónico", lo que acabó provocando un VSC y el final prematuro del actualmente líder del campeonato en la FP1.

La sesión no tardó en reanudarse y fue en ese mismo momento cuando muchos pilotos aprovecharon para salir a la pista con neumáticos blandos nuevos. Pero Mercedes se llevó otro susto cuando Russell provocó otra bandera amarilla al quedarse cerca de golpearse contra el muro.

Con las gomas de color rojo, Verstappen escaló al primer puesto con un 1:45.787, mientras Russell se colocaba segundo a 0.474s de distancia. Un poco más alejado estaba Piastri, que se quedó a 1.1s del holandés, por detrás incluso de Hulkenberg.

Russell, no contento con su primer crono, volvió a la carga y mejoró hasta bajar la referencia hasta el 1:45.387. Con un programa diferente, los Ferrari estaban en las posiciones tercera y cuarta rodando todavía con neumáticos medios.

Con los blandos, Esteban Ocon también dio un buen paso adelante con su Haas para colocarse séptimo, intercalado entre los pilotos de Racing Bulls.

Mientras tanto, Alonso era 19º y Stroll 21º, ambos pilotos sin probar la goma blanda.

En los últimos minutos, Lindblad y Hulkenberg provocaron una bandera amarilla y un corto periodo de VSC tras quedarse parados en la pista, por lo que nadie más pudo mejorar sus cronos.

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Así es el "nuevo" McLaren de Bakú: mejoras para luchar con Mercedes
Siguiente artículo Alonso y Stroll, sancionados para la parrilla de Bakú por cambios en el motor Honda

Mejores comentarios
Más de
Juanjo Sáez

Alonso y Stroll, sancionados para la parrilla de Bakú por cambios en el motor Honda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Alonso y Stroll, sancionados para la parrilla de Bakú por cambios en el motor Honda

Horarios del GP de Azerbaiyán de F1 en Bakú: ¡de jueves a sábado!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Horarios del GP de Azerbaiyán de F1 en Bakú: ¡de jueves a sábado!

Audi abre la puerta a vender más acciones de su equipo de F1, con un matiz

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Audi abre la puerta a vender más acciones de su equipo de F1, con un matiz
Más de
Fernando Alonso

A qué hora los Libres 2 del GP de Azerbaiyán (Bakú) hoy jueves y cómo verlos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
A qué hora los Libres 2 del GP de Azerbaiyán (Bakú) hoy jueves y cómo verlos

Honda ve avances en el motor tras las quejas de Alonso, pero Bakú será su gran prueba

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Honda ve avances en el motor tras las quejas de Alonso, pero Bakú será su gran prueba

F1 en DIRECTO: Libres 2 (FP2) del GP de Azerbaiyán en Bakú

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
F1 en DIRECTO: Libres 2 (FP2) del GP de Azerbaiyán en Bakú
Más de
McLaren

Así es el "nuevo" McLaren de Bakú: mejoras para luchar con Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Así es el "nuevo" McLaren de Bakú: mejoras para luchar con Mercedes

Los cambios de Aston Martin para Bakú, ocultos ante la FIA

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Los cambios de Aston Martin para Bakú, ocultos ante la FIA

Piastri admite que tiene que reinventarse en la F1: McLaren "lo está dando todo" por ayudarle

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Piastri admite que tiene que reinventarse en la F1: McLaren "lo está dando todo" por ayudarle

Últimas noticias

F1 en DIRECTO: Libres 2 (FP2) del GP de Azerbaiyán en Bakú

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
F1 en DIRECTO: Libres 2 (FP2) del GP de Azerbaiyán en Bakú

MotoGP anuncia que seguirá yendo a Portimao hasta 2029

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Portugal
MotoGP anuncia que seguirá yendo a Portimao hasta 2029

Alonso y Stroll, sancionados para la parrilla de Bakú por cambios en el motor Honda

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Alonso y Stroll, sancionados para la parrilla de Bakú por cambios en el motor Honda

Russell lidera una FP1 de Bakú con problemas para Antonelli

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Russell lidera una FP1 de Bakú con problemas para Antonelli