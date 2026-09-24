Russell lidera una FP1 de Bakú con problemas para Antonelli

Como novedad, el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1 empezó el jueves con la primera sesión de entrenamientos libres en Bakú, donde los pilotos y equipos rodaron en busca de una buena configuración para la clasificación del viernes y la carrera del sábado. Eso sí, fueron varios los que se encontraron con problemas durante la FP1.

Al término de los primeros 60 minutos de prácticas, George Russell marcó el mejor tiempo con un 1:45.387, seguido por Max Verstappen a 0.400s de distancia.

Los Ferrari ni tan siquiera montaron los blandos, pero fueron capaces de acabar tercero (Charles Leclerc) y cuarto (Lewis Hamilton) a 0.404s y 0.437s respectivamente con los neumáticos medios.

Peor suerte tuvo Andrea Kimi Antonelli, que acabó quinto pero se vio obligado a perderse más de la mitad de la sesión debido a un problema eléctrico en su Mercedes. Sexto se coló finalmente Oscar Piastri, con un McLaren que no mostró su potencial y además sufrió algún contratiempo

La sorpresa positiva fue la de Racing Bulls, que logró meter a Liam Lawson séptimo y a Arvid Lindblad octavo, con el Haas de Esteban Ocon noveno. Gabriel Bortoleto acabó completando el top 10 al volante de su renovado Audi.

Los Aston Martin, con su falta de potencia y sin haber montado el neumático blando, acabaron 19º (Fernando Alonso) y 21º (Lance Stroll).

Resultados de la FP1 del GP de Azerbaiyán 2026 de la F1

Resumen completo de los Libres 1 de Bakú en la F1 2026

La primera sesión de entrenamientos en Bakú arranco el jueves por la mañana con mucha actividad en la pista, ya que prácticamente todos los equipos salieron a rodar de en cuanto el semáforo se puso en verde, en gran parte debido a que eran varias las escuderías que llegaban aquí con un gran paquete de mejoras.

Los primeros tiempos superaban la barrera del 1:50, pero no tardó en llegar Verstappen para marcar un 1:49.202 que le colocó en lo más alto de la tabla, con Norris a 0.504s.

El propio Verstappen fue el encargado de seguir bajando la referencia al marcar un 1:46.512, superando a Russell por más de un segundo (1.474s).

Con 18 pilotos habiendo marcado un crono, los Williams y los Aston Martin se encontraban en las últimas posiciones de tiempos, aunque a Carlos Sainz lo llamaron a boxes por un problema en los frenos, que sacaban fuego incluido.

También había contratiempos en el Red Bull de Hadjar, que se quejaba de "motor roto".

Mientras tanto, Antonelli mejoraba y marcaba un 1:46.265 para colocarse en primer puesto, 0.247s por delante de Verstappen, con Russell tercero a 0.336s y los dos monoplazas de Ferrari en cuarta y quinta posición.

Alonso también mejoró sus cronos y tras 20 minutos de sesión se colocó 11º, a poco más de dos segundos de la mejor referencia hasta ese momento.

La primera bandera amarilla llegó con 36 minutos todavía en el cronómetro, cuando Antonelli se quedó detenido en una de las escapatorias del trazado de Bakú por un "problema electrónico", lo que acabó provocando un VSC y el final prematuro del actualmente líder del campeonato en la FP1.

La sesión no tardó en reanudarse y fue en ese mismo momento cuando muchos pilotos aprovecharon para salir a la pista con neumáticos blandos nuevos. Pero Mercedes se llevó otro susto cuando Russell provocó otra bandera amarilla al quedarse cerca de golpearse contra el muro.

Con las gomas de color rojo, Verstappen escaló al primer puesto con un 1:45.787, mientras Russell se colocaba segundo a 0.474s de distancia. Un poco más alejado estaba Piastri, que se quedó a 1.1s del holandés, por detrás incluso de Hulkenberg.

Russell, no contento con su primer crono, volvió a la carga y mejoró hasta bajar la referencia hasta el 1:45.387. Con un programa diferente, los Ferrari estaban en las posiciones tercera y cuarta rodando todavía con neumáticos medios.

Con los blandos, Esteban Ocon también dio un buen paso adelante con su Haas para colocarse séptimo, intercalado entre los pilotos de Racing Bulls.

Mientras tanto, Alonso era 19º y Stroll 21º, ambos pilotos sin probar la goma blanda.

En los últimos minutos, Lindblad y Hulkenberg provocaron una bandera amarilla y un corto periodo de VSC tras quedarse parados en la pista, por lo que nadie más pudo mejorar sus cronos.