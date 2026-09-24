Rallye VIlla de Llanes del S-CER 2026: Previa y horarios

Llanes (Principado de Asturias).- Segunda cita del S-CER en tierras del Principado y penúltima de esta temporada 2026 en la que mucho se le tendrían que torcer las cosas a Cohete Suárez y Skoda para no llevarse un título que, muy probablemente, podría levantar ya en Llanes, puesto que necesitaría únicamente terminar séptimo.

Para impedirlo, habrá récord de inscritos en la máxima categoría, con un Diego Ruiloba como máximo rival con su Lancia Ypsilon, que marcha segundo en la clasificación y que junto a Alberto Ordóñez, Jorge Cagiao y Carlos Moreno formarán esa armada italiana de cuatro coches.

Además, Pepe López con su Hyundai i20 también tratará de hacerse con la victoria y acercarse al podio final del campeonato, en dura pugna con Iván Ares (Totota GR Yaris) en una temporada de no demasiadas alegrías para el piloto madrileño.

Por otra parte, en el Villa de Llanes contaremos con la presencia de los certámenes de promoción como el Desafío Peugeot, que concluirá en este rallye sin campeón todavía definido, la Clio Trophy Spain de asfalto y la Copa Hyundai i20.

Tramos y horarios del Rallye Villa de Llanes 2026 del S-CER

Viernes

• TC1 - Nueva - Labra, 19,90 km. Primer coche, 16:13h

• TC2 - Rales, 6,72 km. Primer coche, 17:26h

• TC3 - Nueva - Labra, 19,90 km. Primer coche, 19:51h

• TC4 - Rales, 6,72 km. Primer coche, 21:04h

• TC5 - Llanes, 1,86 km. Primer coche, 21:39h

Sábado

• TC6 - Camín Encantau, 6,49 km. Primer coche, 09:39h

• TC7 - Mazucu, 10,64 km. Primer coche, 10:02h

• TC8 - Camín Encantau, 6,49 km. Primer coche, 12:04h

• TC9 - Mazucu, 10,64 km. Primer coche, 12:27h

• TC10 - Valle Oscuru, 14,98 km. Primer coche, 15:36h

• TC11 - Colombres (TC+), 12,34 km. Primer coche, 16:14h

• TC10 - Valle Oscuru, 14,98 km. Primer coche, 18:28h

• TC11 - Colombres, 12,34 km. Primer coche, 19:30h

Clasificación del S-CER 2026 antes del Rallye Villa de Llanes

José Antonio 'Cohete' Suárez (Skoda), 215 puntos Diego Ruiloba (Lancia), 184 puntos (-31) Rubén Iván Ares (Toyota), 162 puntos (-53) Pepe López (Hyundai), 158 puntos (-57) Sergi Pérez (Toyota), 124 puntos (-91)

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