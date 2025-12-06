Su habilidad bajo presión, clave para la pole en Abu Dhabi, dice Verstappen

Max Verstappen reconoce que su habilidad para rendir cuando "la presión es máxima" le ayudó a conseguir la pole de cara a la pelea final por el título de Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi 2025.

El piloto de Red Bull superó al segundo clasificado, Lando Norris, por dos décimas en el circuito de Yas Marina, mientras que su rival por el título, Oscar Piastri, saldrá tercero. Uno de esos tres pilotos será coronado como campeón del mundo el domingo y Norris es quien aventaja a Verstappen en 12 puntos y a su compañero de equipo en McLaren, Piastri, en 16. Pero que el simple hecho de que el tetracampeón del mundo siga en la batalla es admirable teniendo en cuenta el dominio de McLaren este año.

También es la primera vez que el título se decidirá en la última carrera del año desde 2021, cuando Verstappen se proclamó campeón por primera vez tras vencer a Lewis Hamilton.

Y cuando se le preguntó por su pole de 2025, el piloto holandés la comparó con la de hace cuatro años, diciendo: "Me sentí muy bien y, por supuesto, había bastante presión para tratar de hacerlo lo mejor posible".

"Se sintió probablemente similar a la clasificación de 2021, tuve una muy buena clasificación aquí también. Pero eso me gusta. Cuando la presión es más alta o cuando realmente necesitas rendir, normalmente rindo porque disfruto con ese tipo de aspectos".

"Pero sí, ha estado bien. Siempre intentas hacer la mejor vuelta de clasificación posible. A veces sale mejor que otras. Creo que esta vez salió bastante bien", añadió.

Hay algunas similitudes con 2021 en el sentido de que su pole fue un poco sorprendente en ese momento, dado que Hamilton llegaba a Abu Dhabi después de haber ganado los tres últimos grandes premios. En 2025, aunque Verstappen ganó la penúltima carrera en Qatar, parecía también estar por detrás, especialmente tras ver el dominio de Norris en las sesiones anteriores.

El holandés dijo que Red Bull debe ser "más rápido", y el asesor Helmut Marko también estuvo de acuerdo en que estaba por detrás de Norris en el orden jerárquico. Pero los cambios en el coche durante la noche ayudaron a Verstappen a darle la vuelta y, aunque la Q3 fue la primera sesión en la que lideró, marcó dos tiempos que fueron lo suficientemente buenos como para llevarse la pole.

"En general, la sesión de clasificación ha sido un poco mejor, en comparación con las otras sesiones, en las que siempre he tenido la sensación de que nos faltaba un poco", dijo Verstappen. "Pero los cambios que hicimos por la noche parecieron ayudarnos un poco y luego a lo largo de la clasificación, simplemente mejoramos bastante".

"En la Q2, por supuesto, estaba con neumáticos desgastados, y para ser sincero, me sorprendió un poco en la primera tanda [de la Q3] lo mucho que me dieron realmente los neumáticos nuevos. Pero sí, ya era una buena vuelta, con un poco de ayuda también de Yuki con un rebufo".

"Así que fue muy amable por su parte ceder una de sus vueltas. Y luego la segunda vuelta, no estaba seguro de si iba a mejorar sin el rebufo. Pero de nuevo, encontré un poco más de tiempo en las curvas, y eso me dio un poco más de tiempo por vuelta. Así que contento. Ahora, por supuesto, la gran incógnita es si podremos mantenerlo en la carrera".

La historia está del lado de Verstappen en cuanto a si puede o no, teniendo en cuenta que cada GP de Abu Dabi se ha ganado saliendo desde la pole desde 2015 y eso es todo lo que debe hacer para mantener sus opciones vivas. Si lo hace, entonces Norris necesita acabar fuera del podio para que Verstappen se proclame campeón por quinta vez.

Es por eso que su enfoque de cara al domingo es bastante simple, ya que cuando se le preguntó sobre su táctica de carrera, el piloto de 28 años dijo: "Salir a por todas. No tengo nada que perder. Así que para mí, por supuesto, voy a intentar ganar la carrera. Voy a defenderme. Si tengo que atacar, atacaré, porque ¿qué puede pasar? O eres segundo o tercero, o ganas. Sería fantástico".

