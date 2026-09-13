Piastri reconoce que el McLaren tiene ritmo, pero a él le cuesta extraerlo
Oscar Piastri terminó octavo en el GP de España de F1 2026 y admitió que este año le está costando más extraer todo el rendimiento de un McLaren que considera muy rápido.
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Oscar Piastri terminó el GP de España con una sensación muy distinta a la que dejó su compañero de equipo. Mientras Lando Norris peleó por la victoria hasta el final, el australiano pasó buena parte de la carrera intentando recuperar terreno después de un inicio que comprometió prácticamente todo su domingo.
Y, al bajarse del coche, fue especialmente autocrítico: el McLaren tiene velocidad, pero a él este año le está costando mucho más extraerla.
"Fue una tarde complicada literalmente desde el principio", resumió Piastri.
Su carrera quedó tocada nada más empezar por el incidente con George Russell, que le hizo perder posiciones y dejó además daños en el coche. "A partir de ahí, el resto de la carrera quedó muy comprometido, obviamente por algunos daños y, sobre todo, por la posición en pista. Eso hizo que todo fuera muy difícil".
El australiano explicó también cómo vio el encontronazo con el Mercedes.
"Yo estaba a su lado y él siguió empujándome hacia el muro", relató.
"Frené e intenté evitarlo, pero en medio de todo aquello él frenó, todos frenaron y acabamos enganchados".
Piastri esperaba algo más de espacio, pero dejó claro que llegó un punto en el que simplemente no tenía dónde ir.
"Esperaba tener un poco más de espacio, pero cuando estás entre un coche y un muro no puedes hacerte más pequeño".
Piastri sufrió con los neumáticos
Después del mal inicio, McLaren trató de recuperar la carrera alargando muchísimo su primer stint. Piastri llegó a completar 42 vueltas antes de parar, buscando compensar el tiempo perdido frente a quienes habían podido aprovechar el Virtual Safety Car.
Con aire limpio, el ritmo no era malo. "El ritmo con el duro y aire limpio era bastante bueno, sinceramente".
Pero una vez volvió a encontrar tráfico, todo se complicó. "Cuando llegué a la parte trasera de Lawson me quedé atascado otra vez. Eso fue doloroso".
La parada tampoco ayudó demasiado, porque regresó a pista en medio de tráfico.
"Paramos para poner el medio y salimos en un tren de cuatro coches, así que tampoco fue ideal".
Y el comportamiento del neumático terminó de rematar una tarde difícil.
"El medio fue horrible. Fue bueno literalmente durante una vuelta y después fue bastante terrible".
La autocrítica de Piastri
Más allá de todo lo ocurrido durante la carrera, Piastri dejó una reflexión especialmente interesante sobre su rendimiento esta temporada. El australiano considera que el McLaren tiene velocidad suficiente, pero que sacar ese potencial no está siendo sencillo.
"Este fin de semana demostró que puedes sacar ritmo del coche, simplemente es muy difícil hacerlo", explicó.
Por eso, uno de los objetivos de McLaren de cara a las próximas carreras será encontrar una ventana de funcionamiento algo más amplia.
"Espero que podamos encontrar maneras de hacer que sea un poco más sencillo extraer el rendimiento".
Piastri no dudó en defender el potencial del monoplaza: "Claramente, el ritmo puro del coche es muy fuerte".
Pero también admitió que, comparado con algunos de sus rivales, McLaren no siempre consigue llegar a ese nivel con facilidad.
"Siento que comparados con algunos de los equipos que tenemos alrededor nos cuesta".
Y ahí llegó la parte más autocrítica: "Sin duda, este año a mí me ha costado mucho más extraer ese rendimiento".
Una admisión significativa teniendo en cuenta la diferencia entre los dos McLaren durante el fin de semana. Norris consiguió la pole y mostró ritmo para ganar la carrera, mientras Piastri terminó octavo después de una tarde marcada por los incidentes y el tráfico.
De cara a Bakú, el australiano mantiene cierta confianza. "Creo que deberíamos ser relativamente competitivos, eso espero. Pero tendremos que esperar y ver".
Después de Madrid, al menos tiene claro cuál es una de las tareas pendientes: el potencial está ahí; convertirlo en rendimiento constante sigue siendo mucho más difícil.
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