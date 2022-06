Hamilton: "Me he hartado de que mi mandíbula rebote"

Cargar el reproductor de audio

Si algo no olvidará nunca Mercedes de la temporada 2022 de F1 es la palabra porpoising, ese efecto de marsopeo o balanceo de los coches en las rectas. Casi todos los equipos lo acusaron desde que arrancó la pretemporada y se estrenaron los nuevos monoplazas con efecto suelo, aunque la mayoría logró ir minimizando el problema.

Si aún no lo entiendes... ¿Qué es el porpoising en F1? Así es el balanceo de los coches 2022

Para Mercedes, el porpoising se convirtió en un verdadero quebradero de cabeza, y siempre mantuvieron que su coche era muy competitivo y que lo demostrarían cuando lograran esquivar ese rebote.

Con las mejoras introducidas en el GP de España, el W13 pareció dar un paso adelante y haber sofocado en parte el porpoising, pero en Mónaco volvió la pesadilla.

George Russell se clasificó sexto y acabó quinto, pero Hamilton solo pudo clasificarse octavo y no logró ganar posiciones en carrera tras una gran defensa de Fernando Alonso. Precisamente el inglés lamentó el balanceo, y de cara al siguiente gran premio, que se disputa en otro circuito urbano, el de Bakú, desea algo diferente.

"Rezo para que el coche no se sienta como aquí", contestó cuando le preguntaron qué sacar del GP de Mónaco para la siguiente cita. "Aquí fue peor que nunca hasta ahora con este coche, por los baches. Estoy deseando dejarlo atrás. Mis dientes y mi mandíbula estaban moviéndose todo el tiempo, he terminado harto del rebote".

Sin embargo, Lewis Hamilton tampoco tiene claro que se deba al porpoising, y espera que fuera la naturaleza del circuito de Montecarlo la que contribuyó al malestar al volante: "No sé si es el porpoising. Con suerte, eso no es lo que tuvimos en la última carrera. Así que espero que obviamente no sea un problema en Bakú. Pero lo que pasa es que si hay baches, entonces en las curvas podríamos tener problemas".

El coche de Lewis Hamilton, Mercedes W13 1 / 32 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13 2 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36, Fernando Alonso, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13 3 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36, Fernando Alonso, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13 4 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 5 / 32 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 6 / 32 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, en paralelo con Esteban Ocon, Alpine A522 7 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, Esteban Ocon, Alpine A522, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 8 / 32 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 9 / 32 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 10 / 32 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en la parrilla con su ingeniero 11 / 32 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, lucha con Esteban Ocon, Alpine A522 12 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, lucha con Esteban Ocon, Alpine A522 13 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 14 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13 15 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A522, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W13 16 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13 17 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, Esteban Ocon, Alpine A522 18 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, Esteban Ocon, Alpine A522, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 19 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, hace contacto con Esteban Ocon, Alpine A522 20 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, hace contacto con Esteban Ocon, Alpine A522 21 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, lucha con Esteban Ocon, Alpine A522 22 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 23 / 32 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, sale de su box 24 / 32 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13 25 / 32 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13 26 / 32 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13, Fernando Alonso, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13 27 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 28 / 32 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 29 / 32 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 30 / 32 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 31 / 32 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13, en la vuelta de formación 32 / 32 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

El porpoising, aunque de manera menos exagerada, deja alguna imagen típica de los años 70 u 80, la de los coches elevados del suelo, en el aire. Hamilton cree que las características del monoplaza de los de las flechas de plata agravan el problema, y desea un circuito más suave.

"Sí, bueno, estoy bastante seguro, nuestro coche es muy rígido, las ruedas y la suspensión lo empujan de vuelta al suelo, así que sí. Pero espero con ansias una pista más abierta, espero que no sea así en la próxima carrera, solo estoy rezado para que no esté tan bacheado como en Mónaco".

El heptacampeón, tras siete carreras disputadas hasta ahora, es sexto en el mundial de pilotos, con 50 puntos, a 33 del quinto (Carlos Sainz) y 34 de su compañero Russell.