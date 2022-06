Red Bull permitirá a Pérez lucharle el título a Verstappen

Cargar el reproductor de audio

Tras el GP de Mónaco que ganó, el mexicano está a solo 15 puntos del líder Verstappen, y a seis del piloto de Ferrari, Leclerc.

En su primer año con el equipo, en 2021, tuvo que jugar un papel de apoyo para ayudar a Max Verstappen a ganar el mundial de pilotos.

Sin embargo, esta temporada Pérez ha demostrado un rendimiento mucho más fuerte, superando al holandés en Arabia Saudí -donde consiguió la pole- y de nuevo en Mónaco -donde se llevó la victoria-. También se clasificó a menos de una décima de Verstappen tanto en Australia como en Miami.

La polémica de las órdenes de equipo en el GP de España puso de manifiesto cierta tensión en el conjunto sobre la posición de Pérez, pero pronto lo ocurrido en Mónaco y la posterior confirmación de que ha renovado por dos años ha mejorado el ambiente.

Te interesará: Cómo la renovación de Pérez arroja luz sobre el futuro de Red Bull

Horner insistió en que a la escudería no le importa cuál de sus pilotos consiga el mundial.

"No nos importa cuál de los dos sea campeón del mundo", dijo. "Por supuesto, el campeonato de constructores es enormemente importante".

"Pero tanto si es Max como Checo, ambos son pilotos de Red Bull, y los dos tienen las mismas posibilidades. Por supuesto, es una temporada muy larga, y tendrán sus altibajos. Pero es estupendo tener a ambos pilotos delante".

"Checo está en el mejor momento de su carrera, está haciendo un gran trabajo. Y no es algo puntual. Vimos su pole position en Yeda. Y está en un gran momento de forma. Así que es fantástico para nosotros. Pero necesitamos que ambos pilotos trabajen como lo hacen, juntos".

"Porque Ferrari tiene el coche más rápido en clasificación, no se sabe si en las carreras, pero son grandes rivales, y tenemos que trabajar colectivamente para asegurarnos de que los dos pilotos están por delante de ellos".

Cuando Motorsport.com le preguntó si Pérez tenía algo que demostrar de cara a Mónaco, Horner dijo: "Siempre ha disfrutado de esta pista. Recuerdo que cuando conducía para mí [en la GP2] aquí, siempre ha sido muy fuerte en este circuito, y especialmente en el siguiente, en Azerbaiyán".

"Hablamos, obviamente, inmediatamente después de la carrera de Barcelona, y no hubo absolutamente ningún problema".

"Entendió muy claramente cuál era el panorama, creo que está en un gran momento ahora mismo, su confianza es alta, está pilotando muy bien. Y la diferencia de tiempo entre él y Max está mucho, mucho más igualada".

El propio Sergio Pérez dijo que no tenía dudas de que van a dejarle disfrutar de la oportunidad de luchar por victorias y el título.

"Está bastante claro", declaró. "No hacía falta decirlo, pero está claro, creo que en mi lado del garaje está claro y dentro del equipo también. Si no, no estaría aquí. Así que está bastante claro".

Verstappen insistió en que su relación amistosa con Pérez no se verá afectada incluso si se ven envueltos en una batalla por el título.

"¿Por qué iba a cambiar eso?", dijo Verstappen. "Trabajamos muy bien como equipo".

"Siempre intentamos optimizar el coche y trabajar para el equipo, y podemos aceptar cuando alguien hace un buen trabajo o lo hace mejor, y creo que eso es muy importante, porque así es como eres respetuoso con el otro".

"Y sí, que al final gane el mejor, ¿no?".

"Siempre, por supuesto, intentamos hacerlo lo mejor posible en la pista, pero también nos respetamos mucho entre nosotros e intentamos sumar el mayor número de puntos posible cada fin de semana para el equipo".