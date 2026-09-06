Hamilton, tajante con Leclerc: "Yo estaba delante; no había ningún 'nosotros' en esa curva"

El Gran Premio de casa de Ferrari se convirtió en una de las citas más difíciles de la temporada para la Scuderia y sus pilotos. Al término de la carrera, Lewis Hamilton terminó en sexta posición, mientras que Charles Leclerc se vio obligado a abandonar al final de la primera vuelta después de una salida de pista en la Parabólica.

Pese a que ambos apenas recorrieron unos pocos kilómetros juntos en la carrera de hoy, protagonizaron un episodio que dará mucho que hablar. Hamilton, que salió bien, atacó a Charles Leclerc en la Primera Variante, cuando el monegasco era tercero por detrás de Russell y Gasly.

Una vez superada la curva 1, con Hamilton por delante, Leclerc abrió su trayectoria y obligó a Lewis a salirse de la pista y pasar por la grava, haciéndole perder nada menos que cuatro posiciones (el siete veces campeón del mundo era cuarto y cayó hasta la octava plaza). Eso le obligó a intentar remontar en un circuito que no era precisamente favorable para las características del SF-26.

Al término de su carrera, que apenas duró una vuelta, Leclerc comentó así el duelo con Hamilton: "Aquí es cierto, sin embargo, que fuimos más allá [del límite]. Creo que Lewis en la curva 1... Luego, en la curva 2, intenté hacer la curva lo más cerrado posible, pero simplemente no fue suficiente y hacerlo aquí no está bien".

La respuesta de Hamilton no tardó en llegar y, aunque no fue agresiva en las formas, sí resultó muy clara por las palabras elegidas y por el mensaje que quiso transmitir.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Lo que ocurrió fue realmente perjudicial para el equipo y me hizo caer varias posiciones. Yo estaba delante en la curva 2 a todos los efectos. Estaba delante. No había ningún 'nosotros' en esa curva".

En definitiva, pocas palabras, pero muy claras. En cuanto a la carrera, Hamilton tampoco escondió su decepción y quiso mostrar empatía tanto con los tifosi de Ferrari como con todos aquellos que durante estos meses han trabajado duro en Maranello para mejorar las prestaciones del SF-26.

"Estamos muy agradecidos a los aficionados que han venido aquí, pero estoy decepcionado y destrozado por todos los que estaban aquí, por todos los que trabajan en la fábrica, porque han trabajado muchísimo para traer las actualizaciones. Hoy estarán destrozados y todas estas emociones nos han afectado negativamente durante el fin de semana. Me alegro por Kimi, que ha ganado, pero para nosotros ha sido una mala carrera".

"No sé qué decir sobre lo que no ha funcionado este fin de semana. Todos habéis visto dónde hemos terminado y me parece bastante evidente".

En cuanto a la clasificación y las esperanzas de remontar en la lucha por el título, Hamilton fue igual de claro: los Mercedes tienen ahora no sólo una ventaja de rendimiento, sino también una diferencia de puntos tan grande que deja muy poco margen.

"Ya estamos demasiado lejos, es demasiado tarde para pensar en el título. Hoy he perdido muchos puntos respecto a los pilotos de Mercedes y ellos están por delante. Daremos el máximo para seguir apretando durante el resto de la temporada, pero hoy simplemente han sido demasiado rápidos".