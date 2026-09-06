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Norris, durísimo con el ritmo de McLaren en Monza: "En aire limpio éramos horribles"

Lando Norris terminó cuarto en Monza, pero admitió que McLaren sufrió muchísimo sin rebufo y reconoció que Mercedes y Red Bull fueron claramente superiores.

Pol Hermoso
Editado:
Lando Norris, McLaren

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Lando Norris salvó un cuarto puesto en Monza, pero su lectura de la carrera fue mucho menos amable que el resultado. Después de dos grandes premios dominando, McLaren encontró en Italia un circuito mucho menos favorable y el británico fue especialmente contundente al describir lo que ocurría cada vez que perdía el rebufo: en aire limpio, el ritmo del coche era "horrible".

"Cada vez que perdía tiempo con los coches de delante y me quedaba sin rebufo, ahí se rompía mi carrera", explicó Norris. "En cuanto estábamos en aire limpio, éramos horribles. Nuestro ritmo era pésimo".

La situación se vio especialmente cuando tuvo que pelear con Pierre Gasly. Norris perdió alrededor de dos segundos en esa batalla, se desconectó del grupo delantero y comprobó hasta qué punto necesitaba una referencia delante para mantener el ritmo.

"Necesitábamos que alguien nos arrastrara y entonces sí podíamos competir, porque estábamos en una situación mucho más igualada respecto a ellos", reconoció.

Era precisamente el escenario que McLaren temía antes de llegar a Monza. Después de ganar en Hungría y Zandvoort, dos trazados que encajaban mucho mejor con las virtudes del coche, las largas rectas italianas y la importancia de la velocidad punta exponían algunas de sus debilidades.

Norris terminó cuarto, por delante de Lewis Hamilton, mientras Oscar Piastri fue quinto y se mostró durante buena parte de la carrera más cómodo que su compañero. Un resultado sólido para el equipo, pero lejos del nivel mostrado en las últimas citas.

Norris: Mercedes estaba "en otra liga"

El británico tampoco intentó disfrazar la diferencia con los coches de delante.

"Red Bull fue mejor que nosotros", admitió. "Pero estaba claro que Mercedes estaba todavía en otra liga comparado con nosotros".

Norris recordó que en las carreras anteriores McLaren había ganado con márgenes importantes, mientras Mercedes seguía sumando buenos puntos. En Monza ocurrió prácticamente lo contrario.

"Hoy ni siquiera estuvimos cerca de luchar por las dos primeras posiciones. Es frustrante, pero ya lo dijimos antes del fin de semana y sabíamos cuáles eran nuestras expectativas".

El diagnóstico de Norris apunta a varios frentes: las curvas lentas y medias, la estabilidad del coche y la velocidad punta.

"No es ninguna sorpresa. Tenemos que trabajar mucho en las curvas lentas y medias, en la estabilidad del coche, que simplemente no es suficientemente buena, y también en algo de velocidad en recta".

Aun así, Norris considera que el cuarto puesto fue prácticamente el máximo al que podía aspirar.

"Creo que la P4 era lo mejor que podíamos conseguir, y un cuarto y quinto puesto como equipo también es un buen resultado", concluyó.

Monza no dejó una catástrofe para McLaren. Pero sí recordó, después de dos fines de semana prácticamente perfectos, que todavía hay circuitos donde su coche necesita seguir a alguien para poder correr con los mejores.

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