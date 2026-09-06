Piastri rompe su mala dinámica en Monza: "Fue un paso en la dirección correcta"

Oscar Piastri no terminó por delante de Lando Norris, pero salió de Monza con una sensación que llevaba tiempo buscando: la de volver a estar realmente cómodo y competitivo con el McLaren. Después de varios fines de semana en los que había ido claramente a remolque de su compañero, el australiano cree que el GP de Italia supuso un paso importante en la dirección correcta.

"Sí, definitivamente. Creo que este fin de semana fue mucho más fuerte que los últimos, lo cual es positivo", explicó Piastri después de la carrera.

El resultado final fue un quinto puesto, justo detrás de Norris, aunque durante buena parte del domingo fue el australiano quien pareció tener algo más de ritmo dentro del equipo. Ambos acabaron enfrascados en una batalla directa en las últimas vueltas, con varios intercambios de posición en una carrera marcada por los rebufos y la gestión de energía.

"Fue una buena batalla. Hubo bastante ida y vuelta entre nosotros y, obviamente, me habría encantado mantener la posición", reconoció.

Piastri admitió que pelear contra su compañero tiene además una dificultad particular. Después de compartir coche, datos y reuniones durante toda la temporada, ambos conocen perfectamente dónde puede atacar el otro y cuáles son las principales debilidades del monoplaza.

"Cuando luchas contra tu compañero sabes qué fortalezas y debilidades tiene él y también el coche. Eso hace las cosas más fáciles en algunos aspectos, pero más difíciles en otros", explicó.

Piastri vuelve a encontrar sensaciones

Más allá de acabar cuarto o quinto, la noticia importante para Piastri estaba en sus sensaciones.

El australiano arrastraba una etapa complicada desde hace varias carreras, con Norris apareciendo de forma sistemática como la referencia de McLaren tanto a una vuelta como en ritmo de carrera. En Monza, pese a que el circuito tampoco fue especialmente favorable para el equipo, Piastri consiguió acercarse mucho más.

"Todavía hay margen para mejorar, seguro", admitió. "Pero este fin de semana fue un paso mucho mejor en la dirección correcta, así que estoy contento con eso".

McLaren se marchó de Italia con un cuarto y un quinto puesto, un resultado sólido para un fin de semana en el que Mercedes fue claramente superior y Red Bull también mostró más velocidad en carrera.

Para Piastri, sin embargo, Monza dejó algo quizá más importante que esos puntos: después de varias semanas buscando respuestas, por fin volvió a sentir que estaba avanzando.