Red Bull entiende el enfado de Max Verstappen tras su abandono "súper peligroso"

Max Verstappen tuvo una larga lista de quejas tras el GP de Gran Bretaña, donde su Red Bull hizo un trompo y se fue a la grava en la curva Stowe a falta de seis vueltas.

Verstappen estaba en la lucha por la tercera posición en ese momento pese a lidiar con un mal equilibrio de manejo, despliegue eléctrico y problemas de caja de cambios durante toda la carrera.

Después expresó su frustración, no solo por el fallo del alerón que le sacó de la pista, sino también por la decisión del equipo de no cambiar el motor pese a que Max había señalado problemas importantes con él tras la clasificación del sábado.

"Mira, tiene razón al no estar contento," dijo el jefe de Red Bull, Laurent Mekies. "Es muy desagradable para los pilotos que el coche les falle en las curvas de alta velocidad en dos carreras consecutivas, aunque por dos razones distintas".

"Y, en una escala mucho menor, también es extremadamente desagradable para nosotros como grupo enviar a nuestros pilotos a la escapatoria de grava. Así que tiene razón al estar descontento".

"No tengo ninguna duda de que, como equipo, pondremos en marcha lo necesario para que eso no vuelva a ocurrir, aunque hoy no hayamos logrado hacerlo y nos lo tomamos tan en serio como se puede".

Verstappen had been battling with Mercedes' George Russell, who ultimately finished second Photo by: Getty Images

El alerón trasero de Red Bull ha sido objeto de intriga desde que Verstappen se estrelló durante la clasificación del GP de Austria del pasado fin de semana en el Red Bull Ring, donde se atribuyó el trompo a una transición retardada al salir del Straight Line Mode (SLM, o Modo Recta).

La aerodinámica activa, en la que los flaps de los alerones delantero y trasero pueden ajustarse para reducir la resistencia en las zonas SLM designadas de la pista, se introdujo esta temporada para reducir la demanda sobre las limitadas reservas de energía eléctrica del motor.

Pero está en la naturaleza del flujo de aire que no se vuelva a adherir instantáneamente a las superficies del alerón cuando la aerodinámica activa se desactiva al final de la zona SLM, lo que puede provocar un periodo transitorio de inestabilidad en el coche al cambiar el equilibrio de carga aerodinámica y las cargas de los neumáticos.

En el fin de semana del GP de Miami, Red Bull introdujo un llamado 'alerón Macarena', similar a un concepto ya mostrado por Ferrari, pero desarrollado de forma independiente. Con ese, todo el plano superior del alerón trasero gira aproximadamente 180 grados en lugar de ser empujado o tirado hacia un ángulo de ataque más plano.

Se cree que el diseño ofrece una ventaja útil de rendimiento, pero el mecanismo de accionamiento es bastante más complicado, y el paso del aire alrededor del plano del alerón bastante más tortuoso durante su fase de rotación.

"Sin duda entendemos lo que ocurrió en el Red Bull Ring", dijo Mekies. "No voy a entrar en detalles porque no creo que sea correcto, pero entendemos el fallo.

Laurent Mekies, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Max Slovencik / Getty Images

"Y sí, según el análisis inicial de hoy, hemos sufrido un tipo de fallo diferente. Eso no lo hace mejor. Está claro que, en la sucesión de acontecimientos, que el fallo sea diferente o no realmente no importa. Vamos a revisar toda la zona para asegurarnos de que dejamos cero posibilidades de que eso vuelva a ocurrir".

"Ya hemos corrido bastantes carreras con ese concepto. Es demasiado pronto en el análisis para establecer si es un problema con el concepto o algo distinto. Pero, seguro, no vamos a dejar piedra sin remover en lo que respecta a esto y tenemos todas las opciones abiertas."

Pero Verstappen no se apaciguará fácilmente.

"Un fallo diferente, digamos, pero el mismo resultado," dijo el tetracampeón. "Así que, de nuevo, al girar para entrar en la curva, el alerón trasero no está completamente adherido y pierdes mucha carga aerodinámica por eso: simplemente haces un trompo y te sales de la pista".

"En ese punto es superpeligroso, porque realmente puedes hacerte daño, dos veces. Tuve suerte en Austria, tuve suerte aquí, pero por eso acabas realmente harto de ello."

También cuestionó la decisión de no cambiar el motor ni el reglaje del coche, aunque eso habría supuesto que tuviera que salir desde el pitlane.

"Quería salir desde el pitlane," admitió. "Quizá ellos confiaban en arreglarlo [los problemas de despliegue del motor], cosa que yo no."

Verstappen has been critical of his car all season Photo by: Getty Images

Mekies replicó diciendo que, si Verstappen hubiera salido desde el pitlane, no habría estado en la lucha por la tercera posición. "Después de la clasificación, estaba claro que no estábamos muy contentos con el equilibrio del coche, por decirlo suavemente," explicó.

"Cambiar el reglaje del coche simplemente significaría salir desde el pitlane. Y aunque sabíamos que no iba a ser agradable ir a la carrera con un equilibrio muy imperfecto, aun así sentíamos que nos daría mejores resultados que salir desde el pitlane con quizá algo mejor".

"Ahora, es algo que hemos hablado con Max. Acepto completamente que él pueda tener una sensación diferente y él conduce el coche, así que eso es lo que hay".

"Pero, al final, hoy hubo aprendizajes importantes. En relación con lo que él dice, el coche probablemente se sintió similar a lo que tuvo ayer, así que alcanzamos las limitaciones que sabíamos que teníamos ayer".

"No estoy completamente seguro de que pudiéramos haber sido terceros en pista, antes de que ocurriera el fallo, si hubiéramos salido desde el pitlane".