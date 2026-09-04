Hadjar, en seria duda para el GP de España: "Madrid es complicado"

Lesionado en la muñeca durante el parón veraniego, Isack Hadjar se ha visto obligado desde entonces a causar baja en los dos Grandes Premios disputados tras la reanudación, en Países Bajos hace dos semanas y en Italia este fin de semana. La cuestión de su participación en el Gran Premio de España, que tendrá lugar la próxima semana, todavía no se ha resuelto, aunque Red Bull ha reconocido que será "complicado".

Sustituido desde el inicio de su ausencia por Liam Lawson, como compañero de Max Verstappen, el francés —que, no obstante, ha recibido una buena noticia con la recuperación de su podio del Gran Premio de Mónaco— está, lógicamente, impaciente por volver.

Sin embargo, en una temporada en la que los objetivos deportivos siguen siendo limitados para el equipo austriaco, su escudería no quiere correr ningún riesgo. Y si eso significa que Hadjar tenga que perderse el estreno del campeonato en el Madring, tendrán que asumirlo.

Ese es, al menos, el sentido de las declaraciones realizadas por Laurent Mekies, director de Red Bull, ante los micrófonos de Canal+ durante los Libres 1 de Monza este viernes.

"Escuchad, Isack está bien. Hoy no puede pilotar, así que, evidentemente, no voy a deciros que está content, porque no lo está", explicó.

"Pero la prioridad absoluta es su recuperación. No tenemos ninguna razón para correr riesgos con eso. Ha hecho un inicio de temporada fantástico, es muy joven, progresa cada vez que se sube al coche y, por tanto, es importante que vuelva a ponerse al volante cuando esté al 100%".

"Así que nos tomaremos el tiempo necesario, seguiremos sus sensaciones y la opinión de los médicos, y le daremos el tiempo que necesite. Estoy seguro de que dentro de poco será algo de lo que nos reiremos".

"La prioridad, lo que inclinará nuestra decisión, es estar seguros de que regresa al 100% y sin ningún riesgo para su futuro".

Cuando se le preguntó si tenía esperanzas de verlo de nuevo en pista en Madrid, Mekies se mostró relativamente pesimista: "Lo habéis dicho: Madrid es dentro de unos días, así que es complicado. Haremos otra evaluación con él, pero probablemente sea complicado pensar en Madrid".

"Pero vamos carrera a carrera y lo analizamos juntos de una manera más racional. De nuevo, la prioridad, lo que inclinará nuestra decisión, es estar seguros de que regresa al 100% y sin ningún riesgo para su futuro".

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