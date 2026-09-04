Bronca Briatore-Stella por el caso Gasly: acusaciones a un juez y enfado

Tres meses después del Gran Premio de Mónaco, el caso del podio de Pierre Gasly parecía haber llegado por fin a su conclusión este viernes en Monza. Pero la decisión definitiva de la FIA (devolviéndole el podio a Isack Hadjar) no ha hecho más que abrir una nueva polémica, y de las grandes.

Flavio Briatore y Andrea Stella protagonizaron un tenso rifirrafe durante la rueda de prensa de los jefes de equipo del GP de Italia después de que el asesor ejecutivo de Alpine cuestionase públicamente la independencia de uno de los miembros del Tribunal Internacional de Apelación que falló contra su equipo.

Briatore aseguró que uno de los cuatro jueces, Filippo Marchino, tenía vínculos con McLaren y llegó a afirmar que durante la audiencia celebrada el pasado 25 de agosto se comportó más como un "fiscal" contra Alpine que como un juez.

Una acusación que no sentó nada bien al director de McLaren. Stella, inicialmente reacio incluso a entrar en el asunto, acabó respondiendo con contundencia y calificó las palabras de Briatore de "insultantes" para su escudería.

Todo ocurrió pocas horas después de que se conociese el desenlace definitivo de uno de los episodios más extraños de la temporada 2026.

Pierre Gasly había terminado tercero en Mónaco, pero recibió dos sanciones de cinco segundos por superar supuestamente el límite de velocidad del pitlane. Alpine consiguió posteriormente demostrar que existían problemas con las mediciones y los comisarios retiraron ambas penalizaciones el 12 de junio, devolviendo el podio al francés.

McLaren y Red Bull apelaron aquella decisión y, tras la audiencia celebrada en París, el Tribunal Internacional de Apelación ha fallado ahora a su favor. Las dos penalizaciones vuelven a aplicarse y Gasly cae definitivamente hasta la séptima posición, mientras Isack Hadjar recupera el tercer puesto.

Briatore, sin embargo, no centró inicialmente sus críticas en la interpretación del reglamento. "Creo que es muy injusto, pero aceptamos la decisión", comenzó diciendo el italiano.

"Lo que es muy extraño es que había cuatro jueces en el panel y uno de ellos actuó como un fiscal. Pero ese no es el gran problema. El problema es que está muy vinculado con McLaren", afirmó.

Briatore señaló directamente a Filippo Marchino, uno de los cuatro integrantes del tribunal, y aseguró que Alpine descubrió después de la audiencia determinadas relaciones entre el juez, la fundación One Drop y McLaren.

"Tenemos una bonita foto de este hombre dando un discurso para McLaren en 2018. Está en una fundación que se llama One Drop Foundation y McLaren dio dos o tres coches. Esto es bastante injusto. Uno de los jueces estaba vinculado con uno de los equipos que protestaba contra nosotros", acusó.

Stella responde a Briatore: "Es insultante para McLaren"

Andrea Stella evitó inicialmente responder directamente a las acusaciones y quiso limitarse al aspecto deportivo de la sentencia.

"Si queremos hablar de la decisión del Tribunal Internacional de Apelación, estoy encantado de comentarlo. Si queremos hablar de este tipo de acusaciones, creo que no es conveniente", contestó.

Sobre el fallo, el máximo responsable de McLaren defendió que el recurso buscaba mucho más que recuperar los dos puntos que su equipo gana con la nueva clasificación de Mónaco.

"Es una decisión que acogemos con satisfacción. Es muy importante porque añade claridad sobre la aplicación del Artículo 1.1.1 del Código Deportivo Internacional de la FIA, que es fundamental para todo lo que deriva de él", explicó Stella.

"Apelamos porque queríamos asegurarnos de que se obtenía esa claridad. Teníamos preocupaciones que iban más allá del hecho de haber podido perder dos puntos en el campeonato. Probablemente esos dos puntos no vayan a marcar ninguna diferencia".

"Nos preocupaba la aplicación de la igualdad y la justicia deportiva. Eso es importante y no lo es únicamente para McLaren", añadió.

Pero Briatore no estaba dispuesto a abandonar el asunto. "Está muy bien hablar del punto 1.1, 3.2, 4.5... A mí eso me da igual. Lo que es injusto es que uno de los jueces estuviese vinculado con McLaren", insistió.

"Un juez normalmente tiene que ser completamente independiente. Este juez, Filippo Marchino, fue muy desagradable durante la audiencia. Actuaba como un fiscal".

"Después nos preguntamos por qué este tipo estaba siendo tan duro y descubrimos que está muy vinculado con McLaren. Eso es lo que me sorprende", añadió el asesor de Alpine.

Cuando se le recordó que Marchino no era el presidente del tribunal —cargo que correspondía a Michael Grech— y que Alpine no había presentado ninguna objeción sobre su presencia antes o durante la audiencia, Briatore aseguró que entonces desconocían esas supuestas conexiones.

"No teníamos ni idea de que este tipo estaba vinculado con McLaren", sostuvo.

"Fuimos a la audiencia y fue bastante curioso porque el juez no parecía un juez, parecía un fiscal contra nosotros. Después de la reunión descubrimos esa vinculación con McLaren. Creo que es bastante injusto si uno de los jueces está vinculado con uno de los equipos que está luchando contra nosotros".

Preguntado sobre la gravedad de sus palabras y sobre la posibilidad de que Alpine emprendiese nuevas acciones, Briatore tampoco cerró completamente la puerta.

"No, no. Lo estamos pensando. Dejaremos pasar este fin de semana y después pensaremos en ello. Por el momento, no lo sé", respondió.

Fue entonces cuando Stella entró definitivamente al choque. "Considero que el hecho de que esta rueda de prensa esté yendo en esta dirección es bastante insultante para McLaren y para la reputación de un equipo que merece mucho respeto", contestó el italiano.

"Si alguien hace este tipo de acusaciones, que parecen bastante serias, tendrá que asumir la responsabilidad de lo que está diciendo en un foro público".

"La audiencia y todo el proceso del Tribunal Internacional de Apelación se llevaron a cabo con los más altos estándares y no deberíamos cuestionarlo de la manera en la que se está haciendo", sentenció.

Vasseur se aparta del enfrentamiento entre Briatore y Stella

Sentado entre ambos durante la rueda de prensa estaba Frederic Vasseur, quien optó por mantenerse prudentemente al margen de la batalla.

"Creo que no era un caso fácil de juzgar y puedo entender la frustración de todo el mundo", comentó el jefe de Ferrari.

"Nosotros también pagamos una penalización en Mónaco con Lewis y un poco con Charles, y puedo entender la frustración porque no teníamos la sensación de haber superado el límite de velocidad. Para el resto de la discusión, dejaré que Andrea y Flavio hablen entre ellos", bromeó.

Más adelante, Vasseur sí defendió el funcionamiento general del derecho de revisión de la FIA y recordó que permite volver a analizar una decisión cuando aparecen nuevas pruebas que no estaban disponibles inmediatamente después de una sesión.

"Creo que el proceso es bastante robusto y funciona bastante bien", aseguró.

Stella también consideró que todo el episodio debería servir para revisar determinados procedimientos. Entre ellos señaló las condiciones bajo las cuales se admite un derecho de revisión, la ayuda que reciben los comisarios para tomar decisiones bajo presión y, especialmente, la consistencia de los sistemas utilizados para realizar mediciones como la velocidad en el pitlane.

La FIA ya ha anunciado que revisará tanto la metodología y el funcionamiento de su actual sistema de cronometraje como determinados procedimientos judiciales, entre ellos los procesos de revisión y apelación.

Pero para Briatore, al menos durante la encendida rueda de prensa de Monza, todo aquello pasó a un segundo plano.

"Yo acepto todo", concluyó. "Lo único que no acepto es que, cuando tienes un panel de jueces, necesitas a alguien independiente. Nuestra gran pregunta es por qué alguien involucrado con McLaren formaba parte del panel en este caso. Así de simple".

Una acusación pública muy seria que convirtió un caso que parecía haber quedado definitivamente cerrado en los despachos en el origen de un inesperado enfrentamiento entre Alpine y McLaren en pleno paddock de Monza.