Hadjar vuelve a criticar las salidas de Red Bull: "No tiene sentido ir a una carrera así"
Hadjar volvió a calificar las salidas de Red Bull como "impactantes", mientras que Verstappen señaló principalmente a la falta de ritmo del coche.
Antes de la cuarta carrera al sprint de la temporada, Max Verstappen había pronosticado que se pasaría la mayor parte de la carrera mirando por los retrovisores, sobre todo a George Russell y Charles Leclerc.
El cuatro veces campeón del mundo acertó, aunque otra mala salida no formaba parte del plan. Tanto Verstappen como su compañero de equipo, Isack Hadjar, tuvieron una mala salida, tras lo cual el francés no hizo ningún intento por ocultar su frustración.
"Esas salidas… ya es la misma historia de siempre, es simplemente molesto, chicos. Sé que va a ser culpa mía otra vez, apuesto a que sí", dijo Hadjar tras la carrera por la radio del equipo.
Cuando le dijeron que Red Bull sigue trabajando en una solución, incluido procedimientos más sencillos para los pilotos, Hadjar respondió: "Todo el mundo lo hace, todo el mundo, menos nosotros. Así que...".
Cuando Hadjar tuvo que hablar ante los medios de comunicación después de la carrera al sprint, su frustración no había disminuido.
"No conseguimos salir bien. Simplemente no lo entendemos", dijo a la cadena holandesa Viaplay. "No tiene sentido ir a una carrera si sabes que vas a perder cuatro posiciones nada más empezar. En mi caso, perdí incluso más. Es impactante, siempre".
Al ser preguntado por la causa, Hadjar admitió que Red Bull aún no comprende del todo todos los problemas: "No lo sé; de lo contrario, no tendría estos problemas. El año pasado, de 24 salidas, hice 24 buenas salidas".
"Ahora, con este nuevo reglamento y el motor, parece que no lo entendemos. Pero la cuestión es que Racing Bulls lo está haciendo mucho mejor que nosotros, así que realmente es un poco extraño", añadió.
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Foto de: Liam Fabre
Verstappen cree que simplemente son "demasiado lentos"
Su compañero de equipo, Verstappen, reconoció que, en esta ocasión, su mala salida no tuvo tanto que ver con la unidad de potencia de Red Bull.
"No, esta vez solo fue un patinazo de las ruedas", dijo. "Solté el embrague y luego hay que esperar a que haya agarre. No fue lo ideal, pero después de eso conseguí volver a una posición decente".
Aunque Verstappen remontó hasta la tercera posición, más tarde volvió a ser adelantado por Lando Norris, George Russell y Charles Leclerc.
En su opinión, esto puso de manifiesto que a Red Bull aún le falta ritmo en un circuito como Silverstone, a pesar del importante paquete de mejoras introducido en Austria.
"Se ve claramente que somos demasiado lentos", afirmó. "Demasiado lentos en las curvas lentas, demasiado lentos en las curvas rápidas y con mayor degradación de los neumáticos que los demás", explicó.
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