Mercado de pilotos de F1: el señuelo de Verstappen y las renovaciones de Hamilton y Russell

No habrá ningún comunicado oficial en la F1. Los asientos más codiciados del mercado de pilotos ya han sido asignados, pero sin anuncios ni imágenes con apretones de manos. El motivo es sencillo: en la mayoría de los casos no se han firmado nuevos contratos, sino que se han ejercido opciones previstas en acuerdos ya existentes. Desde el punto de vista legal no hay nada nuevo que comunicar, y en consecuencia no llegará ninguna confirmación formal.

Así ha sido para Lewis Hamilton, que disponía de una opción a su favor capaz de garantizarle la tercera temporada con Ferrari.

El siete veces campeón del mundo ha cumplido las cláusulas de rendimiento previstas en el acuerdo firmado en enero de 2024, activando automáticamente la renovación.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

El mismo mecanismo también ha entrado en funcionamiento en Mercedes. Después del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, el equipo de Brackley ejerció la opción prevista en el contrato de George Russell, asegurándose así la continuación de la relación también en 2027. Russell disputará su sexta temporada con los de las Flechas de Plata y, por tercer año consecutivo, formará pareja con Andrea Kimi Antonelli.

George Russell, Mercedes Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

A diferencia de hace doce meses, la decisión de confirmar a Russell no se ha visto influida por la posible disponibilidad en el mercado de Max Verstappen. Justo en el momento en que el escenario habría podido favorecer un asalto al cuatro veces campeón del mundo, Toto Wolff (que ha perseguido a Verstappen durante más de diez años) ha elegido no modificar un equilibrio que hoy está garantizando a Mercedes el máximo resultado posible.

Los rumores sobre Verstappen solo sirven a… Max

Curiosamente, justo mientras Mercedes y Russell definían la continuación de su relación empezaron a circular rumores sobre un presunto interés de McLaren por Verstappen. Es un guión ya visto. Cada vez que la temporada llega al punto en el que las cláusulas presentes en el contrato de Max podrían permitirle liberarse de Red Bull, resurgen puntualmente rumores que le sitúan cerca de otro equipo.

En los últimos años le había tocado a Mercedes; ahora que en Brackley ya no hay asientos disponibles, el papel ha pasado a McLaren. Que haya habido un contacto entre las partes es creíble, pero entra dentro de la normalidad del mercado. Los equipos recaban información, igual que hacen los mánagers de los pilotos, para tener siempre una visión completa de las opciones disponibles. Y cuando el nombre sobre la mesa es el de Max Verstappen, ningún equipo permanece indiferente.

Quien obtiene la mayor ventaja de ese mecanismo, sin embargo, siempre es Max. Ya había ocurrido durante los acercamientos anteriores con Mercedes, cuando las informaciones difundidas por los medios habían reforzado la posición negociadora de su mánager, Raymond Vermeulen, permitiéndole obtener de Red Bull condiciones económicas cada vez más favorables, hasta llegar al salario más alto jamás visto en la historia de la Fórmula 1.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Por eso es difícil no mirar con cierta sospecha las informaciones sobre el interés de McLaren, surgidas justo en el momento ideal. Hace tres semanas Verstappen, su padre Jos y Vermeulen se reunieron en Austria con Chalerm Yoovidhya, accionista mayoritario de Red Bull, y Mark Mateschitz, hijo del fundador de la empresa. El clan Verstappen conoce perfectamente su propio peso contractual, construido no solo sobre las prestaciones que Max sigue garantizando en pista.

Después de haber perdido a casi todas las figuras clave del ciclo ganador culminado con los seis títulos mundiales conquistados entre 2021 y 2024, Red Bull no puede permitirse perder también a su hombre símbolo. Hoy Verstappen representa el rostro del equipo mucho más que cualquier otra persona entre los más de 1.500 empleados del grupo. Su salida tendría un impacto devastador en la credibilidad del nuevo proyecto técnico y deportivo nacido tras las marchas de Christian Horner, Adrian Newey y Helmut Marko.

Los primeros en ser conscientes de ello son los dirigentes de Red Bull, que operan en la sede de Fuschl am See, cerca de Salzburgo. Por ese motivo es difícil imaginar que el próximo acuerdo con Verstappen se parezca a los contratos tradicionales. Más que una simple firma, será la confirmación del poder negociador alcanzado por un piloto que hoy puede permitirse dictar condiciones inalcanzables para cualquier otro en el paddock. Condiciones que hoy solo puede ofrecerle Red Bull.