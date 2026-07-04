Verstappen revela un problema el motor de Red Bull: "No tiene sentido correr así"

Después de sorprender incluso a sí mismo con la tercera posición en la clasificación al sprint, la sesión de clasificación para el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 terminó siendo una gran decepción para Max Verstappen.

Por primera vez desde Bakú 2024, Verstappen fue superado por un compañero de equipo en la Q3. Entonces fue Sergio Pérez; esta vez fue Isack Hadjar, que terminó una décima y media por delante del neerlandés.

Sin embargo, Verstappen ya sintió durante la clasificación que algo no iba bien con la unidad de potencia 2026 de Red Bull, conocida como DM01. "Va cada vez peor y peor, es bastante impresionante", dijo Verstappen con sarcasmo por la radio del equipo.

Después, ante los medios neerlandeses en el paddock, el cuatro veces campeón del mundo explicó los problemas que sufrió con su RB22.

"El equilibrio del coche ya no era bueno, pero tampoco lo era ayer. En ese sentido no cambió nada realmente. La diferencia de hoy fue que en mi lado del garaje no teníamos velocidad punta.

"Simplemente no teníamos velocidad punta en ninguna de las rectas. Eso, naturalmente, significa que también gastas más batería porque estás más tiempo a fondo, y entonces en el último sector se convierte en un desastre total".

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Verstappen explicó que, cuando salía de Stowe, prácticamente ya no le quedaba energía eléctrica, lo que le hacía perder mucho tiempo durante todo el último sector en cada intento.

En la práctica, quedó atrapado en un círculo vicioso. Debido a la falta de potencia pura, tenía que depender más del despliegue del MGU-K, mientras que pasar más tiempo con el acelerador a fondo también hacía que recuperase menos energía. La combinación de ambos factores le hacía perder tiempo en las rectas y sufrir especialmente en el último sector.

"El motor simplemente no funciona. No empuja como lo hace normalmente. Como piloto lo notas. Y por eso somos demasiado lentos en todas las rectas".

Según Verstappen, este problema no apareció durante la carrera al sprint, por lo que no pudo explicar por qué surgió de repente en la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña.

Preguntado por Motorsport.com sobre si había probado diferentes formas de acelerar o distintos ajustes para intentar disimular el problema, el neerlandés respondió:

"Sí, todo. Literalmente probé de todo durante la clasificación, pero no cambia nada en cuanto a velocidad punta. Puede que seas un poco más rápido en una recta, pero luego eres más lento en otra. En conjunto, seguimos siendo simplemente demasiado lentos".

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¿Romperá Red Bull el parc fermé para cambiar el motor y el reglaje?

Eso deja a Red Bull con dos grandes preguntas este sábado por la noche. En primer lugar, el jefe del equipo, Laurent Mekies, confirmó tras la clasificación que investigarán el origen del problema.

En función del resultado de esa investigación, Red Bull deberá decidir si Verstappen disputa el Gran Premio de Gran Bretaña con la unidad de potencia actual o si rompe el parc fermé para montar un nuevo motor y modificar también la puesta a punto del coche.

Verstappen ya tiene clara cuál sería su elección: "La verdad es que no tiene sentido correr así mañana si mantenemos el coche igual".

"Yo cambiaría absolutamente todo. Si sales desde donde estamos ahora, te vas a quedar por esa zona igualmente. Como mucho perderás una posición más, y poco más. Así que, desde ese punto de vista, prefiero cambiar cosas".

Si Red Bull optara por salir desde el pit lane, el equipo tendría libertad para modificar la configuración del coche, aunque los cambios realizados entre la carrera al sprint y la clasificación no dieron el resultado esperado.

"En la sprint nos estaban destrozando en las curvas muy rápidas", explicó Verstappen.

"Tenía a George detrás y me estaba recortando incluso con aire sucio en las curvas de alta velocidad. Eso ya dice bastante".

"Pero incluso en las curvas lentas tampoco estoy contento con el comportamiento del coche durante todo el fin de semana. Así que sí, hay una desconexión evidente".