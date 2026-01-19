Cómo el F1 experimental de Cadillac ya muestra un carácter diferente

Este lunes será el momento de que el otro equipo estadounidense de la Fórmula 1 muestre su diseño para la temporada 2026: Haas nos mostrará la nueva combinación de colores, que estará influenciada por la presencia cada vez mayor de Toyota Gazoo Racing (TGR), un socio que se convertirá en patrocinador principal, ampliando cada vez más su influencia en el equipo de Gene Haas, que comenzará su undécima temporada en la máxima categoría del automovilismo.

Cadillac, por su parte, se unirá al paddock este año como el undécimo equipo admitido en el Pacto de la Concordia, tras una larga batalla legal. El equipo dirigido por Graeme Lawdon no ha perdido tiempo y, tras el Audi RS26, ha sido el otro F1 que ha salido a pista, para aprovechar el primero de los dos 'filming days' para recopilar datos útiles para el desarrollo, antes de participar en el Shakedown a puerta cerrada que los equipos han organizado en Barcelona del 26 al 30 de enero.

La presentación oficial está prevista para el 8 de febrero y, por ahora, el monoplaza pilotado por Sergio Pérez y Valtteri Bottas es el único que aún no tiene un nombre o una sigla de identificación. Así, todos los insiders han definido el coche que recorrió sus primeros 200 kilómetros como una versión experimental.

La prerrogativa de Cadillac ha sido la de tener el privilegio de estrenar la nueva unidad de potencia de Ferrari en el chasis diseñado por Nick Chester, con el apoyo de un asesor de lujo como Pat Symonds y un responsable operativo de gran experiencia como Rob White. La marca estadounidense se estrena en la F1 con la intención de captar el interés de los aficionados estadounidenses, para arrebatarle un papel que Haas nunca ha cultivado demasiado, mostrando un cordón umbilical muy estrecho con Maranello.

Cadillac también ha establecido una excelente relación con la Scuderia, que va más allá del suministro de la unidad de potencia y del engranaje del cambio. Lowdon también habría adquirido todo el tren trasero del SF-26, pero parece que fue los de Maranello no quisieron ampliar el suministro, por temor a tener que adelantar demasiado los plazos para servir al equipo oficial y a dos clientes.

Graeme Lowdon con Pat Symonds: dos figuras destacadas de Cadillac en la F1 Foto de: Cadillac Communications

Los americanos, así, han perseguido una cierta autonomía de pensamiento: a pesar de lo que se podría pensar, el monoplaza pilotado por Sergio Pérez en Silverstone montaba discos de freno Carbon Industrie. Al igual que el McLaren campeón del mundo, Cadillac también parece confiar en los frenos de AP Racing, aunque no hay confirmaciones oficiales.

Cadillac, por lo tanto, se presenta en el Gran Circo con la idea de seguir su propio camino: el chasis, por ejemplo, a pesar de quienes decían que estaría fabricado por Dallara (que lo hace con Haas), se ha fabricado en Gran Bretaña. De hecho, el reglamento prohíbe la mezcla entre equipos diferentes, ya que cada fabricante debe tener la propiedad intelectual de su carrocería.

El coche que rodó en Silverstone ya tenía sus propias características específicas: las pocas imágenes que se pudieron ver muestran una carrocería que no llena el volumen reglamentario, pero, con el objetivo de reducir el peso y la resistencia al avance, los bordes están adecuadamente excavados. Y también el morro, que debe cumplir criterios de choque más estrictos, nos ofrece un perfil de la parte superior que insinúa el diseño de una pequeña nariz.

La panza no seguía las orientaciones del renderizado de la FIA, que proponía el retorno a una especie de zona CocaCola en la cola, ya que Chester nos ha mostrado un diseño que retoma a su manera el 'down wash'. Las bocas de los radiadores son estrechas y están situadas muy arriba, para resaltar el subcuadrado especialmente excavado.

Sergio Pérez, Cadillac Foto de: Cadillac Communications

El Cadillac, a la clásica toma de aire triangular, típica de Ferrari, ha añadido dos orejas laterales, lo que sugiere que existe un radiador central situado sobre el motor endotérmico, para mejorar la eficiencia de los laterales. Y, por otra parte, también hay un pequeño bazuca útil para evacuar el aire caliente.

Hay soluciones que pueden parecer definidas, como la suspensión delantera con esquema 'pull rod' y la trasera 'push rod', mientras que algunos conceptos aerodinámicos han quedado en un estado primitivo, que, evidentemente, no se han querido desvelar.

Por lo tanto, no debe sorprender que el llamativo 'bargeboard' que se observa detrás de la rueda trasera, apoyado en una protuberancia del fondo, sea de una sola pieza, mientras que la FIA concede una serie de sopladores.

Sergio Pérez y Valtteri Bottas, pilotos de Cadillac 2026 Foto de: Cadillac Communications

La novedad es que la Federación Internacional de Automovilismo ha autorizado el soporte de esta pieza con dos tirantes, para evitar flexiones innecesarias del fondo, y el Cadillac ha utilizado uno bastante visible, que se fija al chasis.

El alerón delantero expresa los conceptos del reglamento, pero nos permite utilizar los deflectores laterales, que ya están un poco curvados y con pequeños generadores de vórtice que deberían empujar parte del flujo más allá de la rueda delantera. Se trata de la solución que habíamos visto al observar el modelo de túnel de viento que se vio hace unas semanas.

Las llantas, que serán libres, con esos radios en forma de diapasón, retoman algunos estilos muy apreciados por App Tech, la empresa italiana del Grupo Ronal, que también está en negociaciones con Aston Martin.