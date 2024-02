Gasly admite que todavía "hay mucho que entender" en el Alpine A524

A pesar de la bandera roja del jueves por la mañana que perjudicó su tiempo en pista, Pierre Gasly asegura que ya ha identificado algunas áreas clave de mejora en el nuevo Alpine A524.

Si bien no quiere desvelar si sus sensaciones son positivas o no, lo cual ya es un indicio bastante evidente, Pierre Gasly afirma que ya tiene "sensaciones bastante claras". El piloto francés estuvo en pista este jueves por la mañana en el circuito de Sakhir, en Bahrein, pero no pudo completar todo el programa previsto debido a la interrupción causada por una bandera roja inesperada.

El galo completó 33 vueltas, pero sobre todo hizo un valioso trabajo de recopilación de datos, en particular a través de una serie de pruebas aerodinámicas a velocidad constante con las tan famosas parrillas de sensores que siempre se usan en los test de pretemporada.

"Todavía estamos en el proceso de descubrir este coche y explorar cómo funciona", explicó Pierre Gasly a Canal+ Francia. "Así que estamos haciendo muchas pruebas aerodinámicas, que no es la parte más divertida de conducir este coche. No es necesariamente lo más satisfactorio porque el coche no está configurado para rendir al máximo, pero sabemos que es muy importante para los ingenieros entender cómo funciona el monoplaza".

Sin embargo, estas pruebas aerodinámicas han proporcionado algunas respuestas iniciales que son claramente muy importantes para los pilotos e ingenieros y que de momento no parecen ser demasiado buenas, a juzgar por las palabras de Pierre Gasly.

"Hay mucho que entender, sobre todo después de las pruebas que hicimos ayer. Hubo dos o tres pruebas aerodinámicas en las que no se supone que haya que tener sensaciones, pero en las que realmente tuve una sensación bastante clara. Estamos intentando analizarlo todo bien e intentaremos ir en la dirección correcta para el próximo fin de semana".

"Esta mañana, se trataba de nuevo de recopilar tantos datos como fuera posible para el equipo, poniendo un montón de parafina en el coche para tratar de entender los flujos aerodinámicos. Estamos consiguiendo identificar las debilidades iniciales de este coche para empezar ya a trabajar en ello".

"Ya se han completado dos tercios de las pruebas, ¡aunque tengo la sensación de haber dado 15 vueltas con el coche sólo! Mañana vamos a intentar forzarlo un poco más, para ver lo que tiene el coche y lo que podemos hacer", concluyó el piloto de Alpine en la Fórmula 1.

