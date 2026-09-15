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¿Es el cambio de la F2 en Bakú una pista sobre el calendario de F1?

Habrá más puntos en juego de lo previsto para los pilotos de F2 en Bakú. Un cambio en el programa que parece dar una pista sobre el calendario de la F1.C

Basile Davoine
Editado:
Dino Beganovic, Hitech TGR

Foto de: Formula Motorsport Ltd

El campeonato de la Fórmula 2 ha anunciado un fin de semana "XXL" para su próxima prueba de la temporada, en Bakú. Una decisión inusual y tardía, que evidentemente hace sospechar en un contexto en el que el final de temporada de la F1 sigue siendo incierto, ya que los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi podrían no celebrarse según lo previsto debido a la situación geopolítica en Oriente Medio.

De hecho, lo que los organizadores del campeonato de F2 anunciaron este lunes, a diez días del Gran Premio de Azerbaiyán —donde volverán a acompañar a la Fórmula 1, es un fin de semana doble, ya que habrá una sesión de clasificación y una carrera principal extra respecto al formato habitual.

"Dado que la Fórmula 2 es la única categoría de apoyo en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, hemos decidido, junto a los promotores, ofrecer un fin de semana de F2 XXL, con una sesión de entrenamientos libres, dos clasificaciones, una carrera sprint y dos carreras principales", confirmó Bruno Michel, director general de la F2.

"Es el único fin de semana en el que el calendario nos permite añadir estas sesiones, lo que aumentará aún más el espectáculo para el público presente en el circuito y también para todos nuestros aficionados. El circuito urbano de Bakú siempre nos ofrece unas carreras increíbles, por lo que estamos muy contentos de hacer que la 12ª prueba de nuestra temporada sea especialmente única".

La fin du calendrier n'est pas encore éclaircie en F1...

El final del calendario aún no está claro en la F1...

Foto de: Federico Basile

Sin embargo, los organizadores no especifican por qué motivo concreto se ha optado por intensificar el programa de Bakú, pero es difícil no ver en ello —aunque no podamos afirmarlo con certeza— una forma de prepararse para la cancelación o la reorganización de algunas pruebas de finales de año y de compensarlas, sobre todo teniendo en cuenta que el programa de Fórmula 3 ya se reorganizó de manera similar en Madring, con la incorporación de una carrera para compensar la cancelación de Sakhir.

"Las dos últimas pruebas de la temporada, en Qatar y Abu Dabi, recuperarán el formato habitual del fin de semana, con una sesión de entrenamientos libres seguida de una clasificación, una carrera sprint y una carrera principal", afirmaba la F2 en un comunicado.

Eso es así a día de hoy, pero podría cambiar rápidamente en función de las decisiones que tome la F1 para el final de la temporada.

La FIA y la F1 deben tomar una decisión antes de que termine el mes sobre el calendario de 2026, mientras que a principios de octubre ya se añadió un Gran Premio de Bahrein trasladado a Sepang, en Malasia. Entre las opciones barajadas recientemente, se ha planteado la posibilidad de cancelar las citas de Qatar y Abu Dhabi y en su lugar se disputaría una carrera en Imola a finales de noviembre.

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