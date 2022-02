Cargar el reproductor de audio

Los aficionados de la Fórmula 1 deberían estar familiarizados con este compuesto líquido, pero a muchos "nuevos fans" les sorprende cuando ven a los equipos cubrir sus monoplazas con una especie de líquido verde o amarillo.

El fluido se llama FloViz –también conocido como parafina– y es utilizado por los equipos para visualizar los flujos aerodinámicos en el coche. Sin embargo, la mayoría del público no conoce mucho más al respecto.

Es un polvo fluorescente que se mezcla con un aceite a base de parafina.

Philipp Brändle, que trabajó en Mercedes como ingeniero en el monoplaza de Lewis Hamilton hasta finales de 2019, dio una idea del trabajo con ese tipo pintura. Un elemento que solo se aplica poco antes de que el coche salga a la pista para realizar pruebas o tests, y por una razón.

Cuando el F1 entra en la pista, el flujo de aire arrastra las partículas del líquido a lo largo de la superficie pintada. "Y en algún momento (que es relativamente pronto, pero no siempre se sabe exactamente), este líquido se seca y luego permanece en este estado más solido en la superficie [del monoplaza]", explicó Brändle en ServusTV.

De vuelta al box, los ingenieros aerodinámicos toman fotos desde todos los ángulos posibles y con diferente iluminación para guardarlas después en el servidor, desde donde podrán analizarlas después.

"Realmente miras las condiciones de flujo en detalle. ¿Qué tipo de estructuras de vórtice tenemos? ¿Tenemos desprendimientos en un ala?", dice Brändle. "Y eso se compara con mediciones equiparables del túnel de viento o con el CFD".

La desventaja es que, por supuesto, los rivales también pueden hacer fotos de los coches ajenos en movimiento y posiblemente extraer conocimiento de ellos. Pero Brändle cree que ese sacrificio es necesario.

"Si no se hace, por supuesto que no se extrae ningún dato", dice. "Si haces de espía, solo ves el resultado. Pero cuál era exactamente esa configuración [aerodinámica] es algo que los demás no saben".

Los propios equipos, por otro lado, conocen exactamente qué componente han medido y en qué forma. Además, a menudo dejan que el otro monoplaza vaya con una configuración diferente para comparar después los resultados.

Según Brändle, el FloViz es especialmente una tarea para los test de pretemporada o los entrenamientos de los viernes, y el sábado intentas evitarlo (incluso en una sesión de libres de lo sábados). Solo en caso de emergencia –por ejemplo, si las imágenes no han funcionado o la prueba no fue buena– se vuelve a usar la pintura el sábado.

"Se intenta evitar usarla en los FP3. Preferiría apostar por una evolución [aerodinámica] en la siguiente carrera", dice Brändle. "La razón es simple: se monta un estropicio enorme. Tienes que limpiar mucho tras usarlo".

Disfruta con todas estas fotos de coches de F1 con parafina

Nicholas Latifi, Williams FW44, con parafina 1 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Williams FW44 con parafina 2 / 38 Foto de: Giorgio Piola Parafina en el monoplaza de Nicholas Latifi, Williams FW44 3 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Un mecánico con parafina 4 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW44, con parafina 5 / 38 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, con parafina en el alerón trasero 6 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalle del difusor del Mercedes W12 con parafina 7 / 38 Foto de: Uncredited Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, con parafina 8 / 38 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Parafina en el monoplaza de Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 9 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Parafina en el monoplaza de Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 10 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El monoplaza de George Russell, Williams FW43B con parafina 11 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Parafina en el monoplaza de Lando Norris, McLaren MCL35 12 / 38 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35, con parafina 13 / 38 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35, con parafina 14 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35, con parafina 15 / 38 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pintura de parafina en el ala delantera del McLaren MCL35 16 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Parafina en el coche de Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 17 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Parafina en el coche de Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 18 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 con parafina 19 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Parafina en el coche de Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 20 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 con pintura de parafina 21 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pintura de parafina en el alerón trasero del monoplaza de Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 22 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pintura de parafina en el monoplaza de Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 23 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Parafina en el coche de Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 24 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Parafina en el coche de Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 25 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 con parafina 26 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 con parafina 27 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing con parafina 28 / 38 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38 con parafina 29 / 38 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Parafina en el Toro Rosso STR14 30 / 38 Foto de: Evgeniy Safronov Robert Kubica, Williams FW42, ccon parafina 31 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Robert Kubica, Williams FW42, con parafina 32 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38 con parafina 33 / 38 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38 con parafina 34 / 38 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Parafina en la parte trasera del Ferrari SF90 35 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Parafina en el coche de Lance Stroll, Racing Point RP19 36 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alexander Albon, Toro Rosso STR14 con parafina 37 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alexander Albon, Toro Rosso STR14 con parafina 38 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images