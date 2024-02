Alpine F1 presenta el A524 de Ocon y Gasly para 2024 en dos versiones

Nada de celebraciones, sobre todo después de no haber estado a la altura de las expectativas en 2023. Alpine se presentó a lo grande este miércoles, combinando en la misma ceremonia las presentaciones de los programas de Fórmula 1 y el WEC con el A424 LMDh, pero con un perfil bajo. Y junto al hypecar presentaron el A524, el coche de F1 que llevarán Ocon y Gasly esta temporada 2024.

La presentación de bajo perfil no significa que Alpine no tenga ambiciones, sino todo lo contrario. Pero antes de afirmar a dónde se quiere llegar, conviene centrarse en empezar de la mejor manera posible.

El equipo, de hecho, ha declarado que quiere cambiar su filosofía, su enfoque y sus ambiciones en la Fórmula 1 gracias al director del equipo, Bruno Famin, que dirige el departamento técnico bajo la dirección de Matt Harman y Eric Meignan en Viry-Chatillon.

Al A524 le quitaron el velo en Enstone para presentarlo al mundo, y volvió a quedar claro este año cómo la presencia del patrocinador BWT tiene una gran influencia en las decoraciones diseñadas para la temporada 2024 de Alpine.

El esquema de colores de Alpine para 2024 fue creado en colaboración con el artista Felipe Pantone y tiene el negro como base de una decoración que presenta el habitual azul de Alpine combinado con el rosa de BWT. El negro carbón, sin embargo, se ha vuelto aún más predominante en la decoración del monoplaza de la escudería francesa, restando mucho espacio al azul (y al rosa del patrocinador).

Esta temporada, como en la anterior, Alpine tendrá dos decoraciones, y la versión rosa del nuevo coche se usará esta vez en nada menos que ocho de los 24 grandes premios que forman el calendario 2024 de la F1. Pero mira como es la versión rosa, casi también en negro.

Alpine A524

La versión opuesta a la tradicional, con predominio del rosa sobre el azul, tiene un tono cálido que empieza en el morro y se duplica en los laterales del mismo hasta llegar al cockpit. Una salpicadura de rosa se aprecia en el capó, así como en las letras BWT y en las cubiertas de las ruedas traseras. Las delanteros siguen siendo azules.

En algunos aspectos, el A524 es muy diferente de su progenitor. Tiene un nuevo morro ancho y puntiagudo que se engancha al primer perfil de ala. Las suspensiones delantera y trasera siguen siendo pull-rod. Estas últimas, sin embargo, tienen una disposición diferente a las utilizadas en el 2023.

El arco antivuelco sigue la forma del ya utilizado el año pasado, mientras que llaman la atención los pontones, con el hueco hacia atrás bastante profundo y sus dimensiones aún bastante generosas.

Uno de los pilares del equipo son los pilotos: Esteban Ocon y Pierre Gasly forman la alineación titular por segundo año consecutivo, una alineación que seguirá siendo totalmente francesa. Jack Doohan, por su parte, seguirá ocupando el papel de piloto reserva.

Ocon y Gasly permanecen a bordo por segunda temporada consecutiva como pareja de pilotos exclusivamente franceses.

"No hace falta decir que estoy muy emocionado por la temporada y estoy deseando volver a subirme al coche y volver a competir", dijo Ocon, que acabó 12º en el mundial de pilotos 2023, cuatro puntos detrás de Gasly.

"Esta época del año es emocionante ya que es el momento en que vemos lo que el equipo ha creado. He visto dibujos, he estado en el simulador pero, obviamente, todavía no he visto ni probado el producto completo y real. Eso no llegará hasta el shakedown, pero es un buen momento para el equipo ya que es la culminación de miles de horas de duro trabajo".

Gasly, que fue 11º el año pasado, dice que se siente mucho mejor preparado para su segunda temporada en Enstone tras su llegada desde AlphaTauri el año pasado.

"Diría que estoy en un lugar mucho mejor ahora que hace 12 meses", añadió. "Conozco exactamente a todas las personas con las que estoy trabajando, conozco todos los procesos y cómo sacar lo mejor de quienes me rodean y de mí mismo".

"Es bueno tener continuidad y construir sobre las bases que creamos el año pasado. Estoy seguro de que puedo afrontar la temporada atacando de inmediato y maximizar todo el potencial del equipo".

¿Bastará todo esto para que Alpine vuelva a la senda de la victoria, o será otro esfuerzo para no ir más lejos de donde está ahora?

Vuelve a ver aquí la presentación de Alpine para la F1 y el WEC 2024