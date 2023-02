¿Qué puede hacer McLaren para retener a Norris en la F1?

Cargar el reproductor de audio

Si un guionista de cine tuviera que hacer una película sobre la trayectoria de Lando Norris hasta ahora en la Fórmula 1, teniendo en cuenta todo lo que ha vivido con McLaren desde 2021, seguramente tendría que hacer una segunda película. Da la sensación de que, ahora mismo, el protagonista está en el clímax de la historia, y se podría decir que también en pleno conflicto, ya que pronto va a tener que tomar una serie de decisiones clave para su futuro. En el caso del británico, la cuestión principal que tiene que resolver es la siguiente: ¿durante cuánto tiempo va a seguir en McLaren?

La escudería británica dio la oportunidad a Norris de ascender a la máxima categoría en 2019, y en todo momento le dio el apoyo necesario para poder progresar. Tanto es así que ahora se le considera, con razón, uno de los mejores pilotos y con más proyección de la parrilla. Como muestra de agradecimiento por todo el trabajo que ha hecho el equipo por él, Norris renovó hace 11 meses su contrato y firmó hasta finales de 2025. Pero esa fecha no es tan lejana como parece.

Últimamente, el paddock de la F1 ha estado muy revolucionado. Entre el caso Piastri, la salida de Mattia Binotto de Ferrari y el continuo tiovivo de entradas y salidas de los directores de equipo... todo ha estado en continuo movimiento. Por lo tanto, si Norris se quedase con McLaren, será porque realmente es su mejor opción disponible. Pero lo cierto es que la lista de pros y contras se ha igualado a un nivel inimaginable.

El equipo dio un gran paso paso en falso en 2022 cuando el MCL36 comenzó a sufrir problemas de porpoising. Un quinto puesto en el campeonato de constructores y un único podio no fueron para nada suficientes. Norris puede estar entre los mejores pilotos de la F1, pero hasta ahora no ha podido luchar contra los que presuntamente son los mejores. Además, Andreas Seidl, el gran arquitecto del plan de recuperación de McLaren, se ha marchado a Sauber (Audi).

Todos estos contratiempos llegan en el mejor momento para revaluar la posición que ocupa Norris en la F1. Retrocedamos a finales de septiembre de 2021, cuando era una joven promesa que llegó a sorprender sobre la pista de Rusia en mojado. Entonces tenía 21 años y fue una viva demostración de su habilidad, determinación y crudeza estratégica. Todo parecía estar de su parte y, además, McLaren le extendió la mano.

Quince meses después, parece que han cambiado mucho las cosas. En un mundo en el que Max Verstappen tiene dos títulos con tan solo 25 años, se puede decir que ya no hay tregua para Norris. Teniendo en cuenta la salida de Daniel Ricciardo, guste o no guste, el británico ya no es el niño protegido que entró a la F1 siendo muy joven, sino que pasará a ser el piloto principal de McLaren de cara a este 2023.

Además, ha visto cómo sus amigos Carlos Sainz y George Russell le han superado en este 2022. Ambos han fichado por Ferrari y Mercedes, es decir, forman parte de dos de los equipos punteros.

"Ojalá estuviera allí con ellos", dijo Norris refiriéndose a Sainz y Russell. "Por supuesto, me gustaría estar en esa batalla. Siento que merezco estar en esa batalla. Sería genial. Pero no es la posición en la que estoy en este momento".

"Lo de George fue un juego limpio, se lo merece. Ha demostrado exactamente lo que es capaz de hacer durante todo el año. No sólo en la carrera de Brasil. Estuvo por delante de Lewis Hamilton, en casi toda la temporada. Está haciendo un gran trabajo. Creo que puedo competir contra ellos en el futuro, y puedo hacer lo mismo que ellos están haciendo ahora", añadió.

El problema, por supuesto, es que Norris no puede competir contra Russell, Sainz, Hamilton y compañía, a pesar de que Mercedes ha vivido su peor temporada de la última década, así como el 2022 de Ferrari se vio arruinado por sus frecuentes errores de estrategia y de fiabilidad. McLaren no llegó a fabricar un coche que fuese capaz de luchar por el título, y el hecho de que el equipo haya vivido de primera mano la segunda era del efecto suelo, no ha ayudado a mejorar su rendimiento.

Independientemente de que la revisión en el reglamento propiciase una competición más equitativa, el MCL36 no llegó a rendir de la mejor manera posible. Además, tuvo que pasar un tercio de la temporada para que Norris cogiese confianza con el coche.

"Me costó todo un poco, sobre todo las curvas", explicó Norris. "La forma en que tenía que pilotar el coche es casi totalmente diferente a la forma en que yo quiero conducir un coche. Tuve que adaptarme y cambiar mucho mi estilo de conducción. En cada curva estaba al filo de la navaja. Es imposible estar dentro de la curva en cada vuelta, en cada clasificación y en cada carrera. Me costó encontrar el punto correcto".

"Me costó adaptarme a la forma en que había que hacer cada curva. Nunca es lo mismo en todas las curvas. Pero el trabajo de un piloto de Fórmula 1 es adaptarse al coche que conduces... Si [el coche estaba diseñado para adaptarse a él], ¡lo han hecho fatal!", incidió.

McLaren dice que no va a distinguir entre un piloto número uno y número dos. Aun así, tendrían que construir un buen monoplaza que se ajustase tanto a los gustos como a la conducción de Lando en 2023. Si está más cómodo, será más rápido, eso seguro. Pero es cierto que ese no será el único factor que le llevará a McLaren a conseguir la victoria.

Norris es plenamente consciente de que McLaren ha perdido terreno con los cambios en el reglamento. También es plenamente consciente de que, en una época de limitación de costes, su equipo no puede gastar de más para conseguir la victoria. Sin embargo, no ve ninguna razón por la que McLaren no pueda dar un paso adelante tan grande como el que dio Ferrari entre 2021 y 2022.

Cuando se le preguntó sobre cuánto puede mejorar el equipo técnico dirigido por James Key de un coche a otro, Norris dijo: "Lo que hizo Ferrari es alcanzable. Fue extremadamente bueno. Pasar de donde estaban, de casi ser derrotados por nosotros [en 2021], a estar consiguiendo victorias, luchando por podios cada fin de semana... eso es a lo que tenemos que aspirar".

"Obviamente se han beneficiado de la nueva era, del nuevo reglamento para los nuevos coches de la F1, lo que les ha permitido dar un salto más grande que nunca. Es más de lo que se puede hacer durante un periodo de cambio de reglas. Pero todavía tenemos muchas oportunidades para conseguir algo así. Ahí es donde tenemos que fijar nuestros objetivos".

"Ahora tenemos más oportunidades que nunca de lograr algo bueno y de estar en esa posición. Tenemos más gente que nunca para conseguirlo, así que cada vez tenemos más de lo que necesitamos. Sólo se trata de llevarlo a cabo", añadió.

Aunque Norris entiende perfectamente el panorama de la F1, da la sensación de que sus ambiciones a corto plazo para McLaren podrían ser un poco irreales. Los corredores de apuestas estarían encantados de dar la bienvenida a todo valiente que apueste porque el MCL37 ganará cuatro grandes premios este 2023 para igualar el récord del Ferrari F1-75 en 2022. ¿Y la temporada siguiente? ¿Podrá Woking conseguir una victoria para cuando Norris entre en el que será el penúltimo año de su contrato? Después de todo, el coche de 2024 contará con una gran ayuda, gracias al túnel de viento del equipo.

Los retrasos provocados por la pandemia significan que las mejoras en la infraestructura y el simulador (proyectos promovidos por Seidl) llevan 18 meses de retraso. Esto ha obligado a McLaren a conformarse con utilizar las famosas instalaciones de Toyota en Colonia.

Incluso cuando entra en juego una nueva etapa para la escudería, no hay garantía de que haya una mejora instantánea, tal y como le ocurrió a AlphaTauri con el decepcionante AT03 cuando decidieron cambiar el túnel de viento a uno más grande. Es decir, les llevará tiempo explotar al máximo las nuevas instalaciones. Por lo tanto, es posible que McLaren no alcance el rendimiento que espera hasta 2025. Esto pondrá a prueba la paciencia de Norris, ya que podría pasar dos temporadas más sin luchar contra los tres grandes equipos de la parrilla.

Norris dice: "Ni siquiera quiero esperar [al nuevo túnel de viento]. El hecho es que el equipo tiene que hacer un coche mejor. El trabajo que hicimos con el coche de 2022 no fue lo suficientemente bueno. Creo que eso ha quedado muy, muy claro. Así que no creo que tengamos que esperar. Ya en 2023 tenemos que progresar".

"Tengo fe en que podamos mejorar. Tenemos todo lo que necesitamos, y el personal adecuado. Es sólo ese último obstáculo, lo último para ponernos al mismo nivel y no tener excusas contra Red Bull, Mercedes y Ferrari".

"Tienen mejores infraestructuras que nosotros. Todavía tengo un poco de fe en que [el nuevo túnel de viento] va a ayudar a [dar] ese último empujón. Eso es una pequeña parte [del problema], pero no es la razón [total] en este momento, y tenemos que hacer un mejor trabajo con lo que tenemos. Mi contrato termina a finales de 2025, así que aún tengo tiempo de sobra. Puedo permitirme esperar, pero no quiero esperar. El equipo sabe que tiene que hacer un trabajo mejor", recalcó el de Woking.

Si McLaren no hace un mejor trabajo, el precio que pagará es cada vez mayor. Norris, como cualquiera en su posición, estaría en su derecho de buscar otro equipo. E incluso antes de que finalice su contrato, hay varios puestos de lo más tentadores que podrían estar disponibles para el británico.

Hamilton terminó la temporada 2022 afirmando de que se sentaría con Mercedes durante el invierno para forjar una extensión de su contrato. Pero lo cierto es que el nuevo acuerdo aún no se ha hecho público. Incluso cuando lo haga, la F1 y las Flechas Plateadas deberán considerar un futuro sin el siete veces campeón del mundo.

Mercedes prácticamente ha descartado la idea de intentar firmar un contrato con Verstappen así que, tal y como están las cosas, eso dejaría a Norris como la mejor opción junto a Russell. Teniendo en cuenta que el expiloto de Williams ha ascendido recientemente en la parrilla, no hay ningún objetivo que Toto Wolff tenga entre manos.

A pesar de que 2022 haya sido la peor campaña de Mercedes desde hace una década, un W13 con problemas aún demostró ser más competitivo que el MCL36. Si el poder de resurrección de Brackley es tan fuerte como se ha insinuado, podría proporcionar a Norris un coche capaz de conseguir varias victorias e incluso algún título antes de que el nuevo túnel de viento de McLaren esté totalmente optimizado. Teniendo en cuenta los grandes bolsillos de los copropietarios de las Flechas Plateadas, Wolff, Daimler y el multimillonario fundador de INEOS, Jim Ratcliffe, fichar a Norris no les supondría ningún tipo de suplicio.

¿Qué pasa si el nuevo director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, no consigue eliminar la falta de fiabilidad y los errores estratégicos que afectaron a su campaña de 2022? Aunque hasta ahora no ha habido indicios de que Charles Leclerc esté buscando otro equipo, en algún momento podría sentirse tan decepcionado con la Scuderia que se vería obligado a hacerlo. El monegasco es el otro candidato destacado para sustituir a Hamilton en Mercedes. Eso, o un intercambio directo con McLaren podría hacer que Lando se vistiera de rojo.

Tras el tiovivo que ha tenido lugar en el mercado de pilotos de 2022, aún cabe la posibilidad de que se marche a Red Bull. En medio de la creciente amenaza de Ferrari y la anticipada vuelta de Mercedes, repetir la mala racha de Sergio Pérez a mitad de temporada no siempre garantizará al equipo el título de constructores. Aunque el mexicano tiene contrato hasta finales de 2024, Red Bull no dudará en quitar de en medio a todo el que interfiera en su éxito.

También hay que tener en cuenta que el programa Red Bull Junior está actualmente en su punto más bajo, y el jefe del equipo, Christian Horner, ha descartado la posibilidad de que Daniel Ricciardo utilice su nuevo asiento de tercer piloto como trampolín para volver al primer equipo. Por lo tanto, es posible que se necesite otro piloto que sustituya Pérez a corto o medio plazo. Norris volvería a ser el principal candidato.

También se sabe que ambas partes (McLaren y Red Bull) ya han mantenido conversaciones previamente. Horner se refirió al asunto a finales del año pasado, diciendo: "Hemos hablado con Lando un par de veces a lo largo de los años, pero cada vez que hemos tenido una conversación, ha firmado un nuevo contrato con McLaren al día siguiente". Aunque las declaraciones de Horner sorprendieron a más de uno, Norris se mantuvo al margen, ya que considera que mantener cerca a los directores de los equipos es algo normal.

"Las conversaciones que dije que tuve con Red Bull son algo general", explica Norris. "Todos los pilotos intentan hablar con todos los equipos. Pero no siempre, y por eso firmé un contrato tan largo, para no tener que preocuparme de nada de esto durante un tiempo. Pero siempre que te acercas al final de un contrato, quieres hablar con tanta gente como puedas para sopesar tus opciones y saber cuál puede ser el mejor camino para ti".

"Así que no fue sólo con Red Bull. Tuve diferentes conversaciones con diferentes personas sobre lo que podría pasar en este momento, y lo que podría pasar en el futuro. Todo el mundo tiene esas conversaciones. Es un hecho. Pero firmé un contrato largo [con McLaren] porque no quería pensar en esas cosas".

"Sabía que si no había nada que fuera lo suficientemente tentador, especialmente para mí y por donde estoy en mi carrera en este momento, McLaren era la mejor opción. Estoy seguro de que, dentro de unos años, volverán a surgir [esas conversaciones] cuando termine mi contrato".

Y cuando llegue el momento de que Norris haga balance y sopese sus opciones, en el caso de que permanezca en McLaren hasta el final de su contrato actual [hasta 2025], se le ofrecerá otro asiento bien remunerado que merecerá la pena considerar. Audi, o cualquier otro fabricante importante, querrá anunciar su llegada a la F1 con un fichaje de renombre.

Mientras que Audi tiene por delante la ingente tarea de desarrollar su programa de motores para llegar a ser competitiva desde el principio, Sauber ya está empezando a notar los beneficios económicos del Grupo Volkswagen. Dado que la escudería suiza por fin tendrá acceso a los recursos necesarios para gastar hasta el límite presupuestario, hay muchas razones para esperar que su chasis y su aerodinámica progresen notablemente. Por lo tanto, si Norris se decantase por formar parte de la familia de Audi, no necesariamente implicaría que bajase un escalón en la parrilla.

Luego está el viejo amor con el que Norris se reencontraría en caso de abandonar el barco: Seidl. Aparte del jefe de McLaren, Zak Brown, fue Seidl quien convenció a Norris para que no permitiera que las conversaciones con Red Bull fuesen más allá. Mientras que el director del equipo sustituto, Andrea Stella, continuará el programa de reconstrucción de Woking, la marcha de Seidl ha sido un golpe bastante duro para el equipo. Además, su llegada como CEO de Sauber sólo hace que Norris pueda reconsiderarse entrar en Audi.

Lo cierto es que Lando está de moda, y en cuanto su contrato con Woking finalice, no le faltarán pretendientes. Por lo tanto, si McLaren quiere conservar su activo más valioso, debe, como dice el piloto, maximizar su potencial actual para dar un paso adelante considerable en 2023. Después de eso, debe hacer un buen uso del futuro túnel de viento para volver a ser uno uno de los equipos punteros de la parrilla.

Si el equipo se queda corto y Norris sigue sin subir a lo más alto de un podio de F1, hay razones de peso para esperar que el equipo y el piloto se separen en lugar de escribir un típico final feliz de Hollywood.

Teniendo en cuenta que ha superado con firmeza a Daniel Ricciardo durante su periodo como piloto de McLaren, hay argumentos para afirmar que Lando Norris ya ha sido líder del equipo durante algún tiempo. Y en 2023 será aún menos discutible. Aunque en su contrato no se especifica un papel de número uno, por primera vez en su carrera en la F1, Norris tendrá más experiencia que el piloto de al otro lado del garaje.

El ex director del equipo, Andreas Seidl, presionó para contratar al campeón de Fórmula 2 y F3 de la FIA, Oscar Piastri, de 21 años, por su habilidad y por lo bien que se espera que se integre en Woking.

Sobre la bienvenida a Piastri, afirma: "Es nuevo para mí. Nunca he estado en una situación en la que yo fuera el más experimentado. Literalmente, desde mis primeros años en el karting, nunca he sido el viejo. Lo espero con impaciencia. Habrá cosas que quizás tenga que hacer mejor y aprender. '¿Tendré que ayudar mucho a Oscar? ¿Cómo afronto esa situación?'. Creo en un 98% que no tenga que cambiar nada", aseguró.

Norris cree que incluso podría aprender del australiano, que presume de algo que él no puede. Lando sólo ha pilotado coches McLaren. Piastri, por su parte, presume de una mayor experiencia en ese sentido, ya que hasta participó en las pruebas con Alpine.

"Seré el tipo que hable con experiencia de McLaren, experiencia de Fórmula 1", continúa Norris. "Eso es algo que él no tiene. Me pasó lo mismo cuando me uní, y fue con Carlos [Sainz, 2019]. Él podía aportar muchas cosas que yo no era capaz porque era mi primer año. Habrá muchas cosas que Oscar sume, y que yo no pueda porque él ha conducido otro coche. Así que será bueno para nosotros", finalizó.