Ferrari busca respuestas a sus errores en la estrategia de Mónaco

Ferrari había estado en una posición privilegiada durante todo el fin de semana en Mónaco, liderando desde los primeros entrenamientos libres hasta el doblete en la clasificación con la pole position del piloto local, Charles Leclerc.

Sin embargo, errores en el momento de las paradas en boxes en la carrera costaron la victoria en el Principado, algo que enfadó mucho al monegasco, que vio cómo perdía una ocasión única en su casa para vencer.

Por su parte, Red Bull fue agresivo y pasó por el pitlane en primer lugar con Sergio Pérez para montar las gomas intermedias, pero los italianos se equivocaron al llamar a Leclerc en el momento en el que Sainz también paraba a poner los neumáticos de seco.

La decisión de esperar para la detención en boxes demasiado tarde propició que el mexicano pudiera recuperar el tiempo perdido en el inicio de la prueba, y quizá habría sido mejor haber ido con la misma estrategia que Sainz.

Cuando Ferrari abrió la radio para llamar a sus pilotos a boxes, ambos se encontraban muy cerca en la pista, por lo que Leclerc, que iba por detrás del madrileño, tuvo que esperar unos valiosos segundos que le hicieron perder, además, la posición respecto a Max Verstappen, su principal rival por el título hasta el momento.

El monegasco dijo después de la carrera que su equipo había cometido demasiados errores, algo que no podía permitirse cuando están luchando por el campeonato. El máximo responsable de la escudería, Mattia Binotto, admitió que fueron equivocaciones graves, pero que la clave estaba en entender por qué sucedieron y qué factores contribuyeron al proceso de la toma de decisiones.

"Creo que tenemos que admitir que, si estás liderando la carrera y te encuentras en la primera posición, entonces puede que hayamos hecho algo mal", explicó el suizo. "Cometimos errores y nos equivocamos cuando llamamos a los pilotos a boxes".

"Ahora, ¿cuál es el proceso que nos llevó a cometer fallos? Pienso que el primer error fue subestimar el ritmo del intermedio y la diferencia que teníamos con los otros coches en lo que a la posición en pista se refiere", continuó.

"También cometimos un error, porque deberíamos haberlos llamado antes, al menos una vuelta, o si no, como hicimos, deberíamos habernos quedado fuera para pasar del neumático de lluvia extrema a los de seco", añadió Binotto. "Ahora que hemos cometido estos fallos, ¿cuál es el proceso que nos llevó a eso? Necesitaremos algo de tiempo para analizarlo y tener una explicación clara".

El jefe del equipo italiano reconoce que en el resultado influyó la participación de otros monoplazas, y es que cuando Carlos Sainz estaba en su vuelta después de cambiar a neumáticos de seco, se encontró con un doblado, Nicholas Latifi, que, según el piloto, le costó la victoria.

"Cuando lideras la carrera en Mónaco, debería estar en situación de, si no mantener el liderato, al menos terminar segundo. Acabar cuarto es demostrar que hicimos algo mal, no creo que eso sea cuestión de suerte o no", dijo Binotto sobre cómo Leclerc cayó posiciones.

Aunque el monegasco se mostró muy poco satisfecho por los errores de su escudería, estuvo de acuerdo en que se necesitan investigaciones detalladas para conocer mejor en qué se equivocaron.

"Creo que las respuestas las tendremos un poco más tarde", indicó el director del equipo. "Obviamente, fue algo complejo, tendremos bastante reuniones en los próximos días para entenderlo, así que ahora tenemos que discutir y entrar un poco más en detalles".