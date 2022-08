Mercedes hace balance de una "frustrante" temporada 2022 de F1

Cargar el reproductor de audio

Tras ganar en todas y cada una de las temporadas de la era híbrida en la Fórmula 1, el equipo Mercedes se topó con la realidad que sorprendió a todo el paddock. Los alemanes ya no eran la fuerza dominante en el Gran Circo, y desde la cita inaugural en Bahrein se demostró que las flechas de plata no serían las mismas que en los ocho años anteriores.

El radical W13 apuntaba en una dirección equivocada, pero en la fábrica de Brackley no dejaron de trabajar para intentar darle a su pareja de pilotos, Lewis Hamilton y George Russell, un monoplaza capaz de luchar con Ferrari y Red Bull, quienes pasaron a ser los líderes de la máxima categoría del automovilismo.

Con el paso de las carreras, Mercedes fue sumando podios sin hacer mucho ruido, y hasta el descanso veraniego han cosechado el mismo número que Ferrari, once, además de estar a apenas 30 puntos en la clasificación general de constructores. Por eso, el director del equipo germano, Toto Wolff, quiso hacer balance de la primera parte del 2022, y fue claro al describir la situación que vivieron en el inicio de la nueva era con el reglamento técnico de la Fórmula 1.

"El principio de la temporada no fue nada bien, no hay otras palabras para describirlo, porque si ganas el campeonato en diciembre y unos meses después no estás peleando con los líderes, es frustrante", reconoció el jefe de las flechas de plata en un vídeo en el canal de YouTube de la escudería.

"Desde entonces, hemos estado en una montaña rusa", continuó. "Hemos subido al podio en casi todas las carreras, éramos buenos en los domingos, pero nunca en la clasificación, y la distancia simplemente era demasiado grande".

"Ahora tratamos de ver de qué se trata, y en la segunda parte del año esperamos incrementar nuestra velocidad en la clasificación para ser capaces de competir por victorias", comentó el austriaco.

Cuando se le preguntó sobre lo que esperaba del actual curso, Wolff aseguró que las carreras hasta el verano no fueron como quería: "No ha ido nada realmente bien si consideras que nuestras expectativas eran pelear por el título mundial, pero debemos ver la parte positiva, y como ya he dicho, hemos aprendido de las derrotas".

"Nuestro coche era muy complicado, no mejorábamos, y pienso que todo lo que hemos ido aprendiendo en los anteriores años nos ha ayudado, pero no se trata solo de una temporada o un fin de semana, sino que vigilamos todo para continuar desarrollando la organización a dos, cinco y diez años, así que eso es lo más difícil que hemos notado este curso que podría beneficiarnos", explicó el máximo responsable de Mercedes.

Toto Wolff también dejó claro que fue un factor en concreto lo que debilitó a su equipo en el inicio de 2022, y que una vez resuelto, han podido recortar distancias respecto a las escuderías de cabeza: "Nuestra mayor debilidad era que el coche rebotaba con el famoso porpoising, y eso ha influenciado en todo nuestro desarrollo, porque no lo podíamos mejorar en la aerodinámica y poner más carga".

"Sin embargo, creo que desde Barcelona, entendimos qué sucedía y no hemos vuelto a tener el porpoising, pero hemos perdido varios meses de desarrollo, y eso es por lo que hemos estado cogiendo a los de delante", dijo.

"Debemos seguir mejorando siempre y yendo hacia delante, incluso en los años en los que hemos tenido un coche dominante ganando ocho títulos consecutivos, donde tuvimos que desarrollar todo para ser mejores en el futuro y mantener nuestra hambre de competición", continuó el director austriaco.

"Eso es lo que hemos hecho en 2022, y en todos los años, avanzando, pero no debemos sentir que cuando hemos ganado ya está todo hecho porque es cuando llega el varapalo", aseguró Toto Wolff antes de comentar lo que deseaba.

"Por eso hemos sido humildes sobre nuestras expectativas y sobre los rivales, quienes han hecho un gran trabajo con gente buena, pero tenemos claros nuestros objetivos. Queremos volver a ser los líderes y pelear por victorias, y eventualmente por los mundiales", expresó.

Además, el jefe de Mercedes reconoció que había disfrutado de su empleo más allá de los circuitos: "Fuera de la pista, el trabajo para mí ha sido lo mejor del año, hemos lanzado varias campañas a favor de la diversidad de las que estoy muy orgulloso, como Accelerate 25, donde nos hemos comprometido a contratar al menos al 25% de nuevos miembros de grupos de menos representación".