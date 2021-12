El test de postemporada, que se realiza con los monoplazas y neumáticos de las características más actuales, se llevará a cabo en paralelo con una prueba de dos días para con los neumáticos de 2022 definitivos de 18 pulgadas.

Aunque no todos los equipos han anunciado oficialmente a sus pilotos para la prueba de rookies (novatos), ya ha empezado a tomar forma la lista completa.

La mayoría de equipos se han decantado por pilotos que hayan tenido o vayan a tener una gran importante en el funcionamiento del simulador, dándoles la oportunidad de experimentar el monoplaza real para así ayudar con la correlación.

Piastri, que se espera que haga mucho trabajo de simulación el próximo año y actualmente no tiene otro programa de carreras, tendrá su primera aparición en un coche de F1 actual, ya que sí llegó a realizar pruebas privadas con un modelo más antiguo en varios circuitos.

"Estoy muy emocionado de participar en el test de jóvenes pilotos", dijo. "Es casi como mi primer día oficial en mi nuevo trabajo para el próximo año cuando me convierta en piloto reserva".

"Cualquier momento que pasas montado en un coche de F1 es bastante especial, pero conducir el actual con otros pilotos en la pista en un entorno algo competitivo será genial. Quiero dar las gracias al equipo por esta oportunidad, ciertamente estoy deseando que llegue y estoy trabajando en un programa de pruebas muy completo para ese día".

El máximo director de Alpine F1, Laurent Rossi, añadió: "Oscar ha tenido una temporada fantástica de Fórmula 2 este año, ha vuelto a mostrar su nivel, y la aparición en la prueba de pilotos jóvenes está más que merecida".

"Este test será parte del desarrollo continuo de Oscar mientras se prepara para convertirse en el piloto reserva del equipo para 2022, con el objetivo de ayudar y asistir a Fernando y Esteban y nuestros equipos de desarrollo tanto dentro como fuera de la pista".

Quizás la aparición más significativa en la prueba será la del antiguo compañero en Alpine de Piastri, Guanyu Zhou, quien hará su primera aparición con Alfa Romeo antes de competir con el equipo el próximo año.

El as de la Fórmula E, Nyck de Vries, que ya pilotó para Mercedes en la prueba de novatos del año pasado, tendrá otra oportunidad con el W12 el martes después de la carrera del GP de Abu Dhabi.

Red Bull le dará la oportunidad a Juri Vips al volante del RB16B y a Liam Lawson con el AlphaTauri. Helmut Marko confirmó a Motorsport.com que con Alex Albon de camino a Williams, ambos pilotos tendrán la responsabilidad de hacer muchas simulaciones en 2022".

La estrella de la IndyCar de McLaren, Pato O'Ward, se subirá por final al MCL35M, el piloto mexicano recientemente disfrutó de una carrera en el MP4/13 de 1998 de Mika Hakkinen en Laguna Seca.

El piloto de simulador de Ferrari, Antonio Fuoco, que también completó la prueba de novatos el año pasado, representará al equipo italiano, en parte porque pronto se pondrá en funcionamiento un nuevo simulador en Maranello y él tendrá una gran responsabilidad.

Como reveló recientemente Motorsport.com, el piloto de simulador de Aston Martin, Nick Yelloly, también tendrá su primera experiencia en la pista con el AMR21, pero no en un F1, ya que anteriormente había pilotado para Force India en 2015 y Racing Point en 2019.

Williams aún no ha confirmado a su piloto para la prueba, pero se entiende que el equipo espera dar al nuevo piloto de la academia, Logan Sargeant, su primera oportunidad, aunque el probador habitual, Roy Nissany, también está disponible para dicho test.

También se ha confirmado que el joven piloto de Ferrari, Robert Shwartzman, también tendrá su primera aparición con el Haas VF-21.

"Es una prueba de pilotos jóvenes", dijo el jefe del equipo, Gunther Steiner. "Siempre discutimos que los más jóvenes no tienen la oportunidad de probar en F1, así que por nuestra parte no tenemos una gran expectativa. Creo que mi objetivo es que él corra un día entero y que no tengamos problemas mecánicos".