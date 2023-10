Cómo la pole de Leclerc en Austin se debió a una simulación precisa

"Desde la primera vuelta me sentí bien en el coche". Así empezaba Charles Leclerc sus declaraciones después de conseguir la pole en el Circuito de las Américas. Teniendo en cuenta el poco tiempo disponible antes de la clasificación debido al formato al sprint, la realidad es que haber encontrado inmediatamente un buen feeling con el monoplaza era un trabajo muy duro que te daba una ventaja considerable.

Si luego (como ocurrió ayer), todo eso coincide con un Red Bull que sufrió problemas imprevistos, entonces se convierte en una gran oportunidad, que aprovechó Leclerc.

Ferrari llegó a Estados Unidos con una actitud más defensiva. Sin mejoras (a diferencia de Mercedes) y con algunos interrogantes tras el análisis del fin de semana en Losail. Lo que marcó la diferencia fue el trabajo realizado en el simulador de Maranello, que carrera tras carrera ha encontrado cada vez más correlación con lo que pasa en la pista.

Red Bull, por su parte, tropezó en el mundo virtual, al igual que en Singapur, aunque en menor medida. Tras los entrenamientos libres, el equipo austriaco modificó la altura de los monoplazas, pero los resultados tampoco fueron los esperados.

Hace un mes, en el trazado de Suzuka, Max Verstappen era imatible en el primer sector, volando en la secuencia serpenteante entre las curvas 2 y 7. Ayer, entre las curvas 3 y 9, otra secuencia rápida con continuos cambios de dirección, el resultado fue diferente.

La diferencia de medio segundo con Leclerc en Japón se redujo a seis milésimas. En un fin de semana normal, con tres sesiones de prácticas, los ingenieros de Red Bull habrían tenido la oportunidad de trabajar en la noche entre el viernes y el sábado para encontrar un mejor equilibrio, pero en los fines de semana al sprint esta posibilidad no existe.

Así fue la clasificación: Fórmula 1 Pole de Leclerc con Verstappen 6º y debacle de Aston Martin F1

"La primera vuelta en la Q3 fue definitivamente mejor que la segunda", explicó Leclerc, "Creo que mi mejora con el segundo juego de blandos fue gracias a la evolución de la pista. No me lo esperaba, pero para ser sincero hace tiempo que dejé de hacer predicciones, simplemente porque este año nos resulta muy difícil predecir dónde estamos en términos de rendimiento. Pero las sorpresas positivas son bienvenidas, nos hemos adaptado bien a los baches y eso te da confianza para empujar más incluso en las secciones de alta velocidad, que son un poco nuestro punto débil", explicó el monegasco.

En el tercer sector, el más lento, el Ferrari confirmó sus habilidades (una milésima fue la diferencia entre Leclerc y Verstappen) y en este caso Charles marcó la diferencia, logrando gestionar bien el temido paso por la curva 19.

La actualización del fondo llevada a Japón ayudó a Leclerc a recuperar las sensaciones con el coche rojo. "Me ayudó a ganar un poco más de confianza y a poner a punto el monoplaza como yo prefiero", dijo el piloto monegasco, "Tener un tren delantero un poco más fuerte es algo que me gusta, me hace sentir más cómodo".

En cambio, Frédéric Vasseur quiso tirar un poco de los frenos: "Tenemos que mantener los pies en el suelo, aún queda mucho trabajo por hacer, sólo estamos a viernes".

A falta de referencias sobre las tandas largas (las primeras indicaciones llegarán hoy en la carrera al sprint), es difícil hacer predicciones de cara a las 56 vueltas previstas para este domingo. "¿Los favoritos? Como siempre, los Red Bull", aseguró Leclerc, "son fuertes, lo sabemos, y Max tampoco dejará nada al azar. Para ganar tendremos que contar con él", concluyó el piloto monegasco de Ferrari.

Apunta los horarios para este sábado: Fórmula 1 A qué hora es hoy la carrera sprint de F1 en Austin y la clasificación corta