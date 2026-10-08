La FIA concluye la investigación sobre el caos de Sepang y revela los próximos pasos

Antes del Gran Premio de Singapur 2026, la FIA ha emitido un comunicado a raíz de los sucesos ocurridos en Sepang. La fase inicial del Gran Premio de Bahrein, celebrado en Malasia, se vio sumida en el caos cuando varios pilotos se quedaron parados durante la vuelta de formación detrás del coche de seguridad.

El problema resultó ser un fallo de software relacionado con las restricciones de 250 kW impuestas por la FIA para las carreras en condiciones de lluvia. Nikolas Tombazis ofreció inmediatamente una explicación a los medios de comunicación tras la carrera, pero añadió que la FIA llevaría a cabo una investigación más exhaustiva.

Dicha investigación ya ha concluido y la FIA se ha centrado en cuatro aspectos clave.

En primer lugar, se ha identificado la causa concreta, la FIA ha explicado: "La revisión concluyó que algunos coches que circulaban a bajas revoluciones en determinados sectores del circuito, en los que se aplicaba una reducción de potencia de 250 kW, experimentaron una pérdida de potencia superior a la prevista inicialmente y que evidentemente no pudo recuperarse en dichos sectores".

Un error de software provocó que los motores eléctricos entraran en modo de bloqueo en las partes más lentas del circuito. Al no disponer de potencia eléctrica para compensar el retraso del turbo, los pilotos no podían acelerar.

La FIA intervino posteriormente con una rápida actualización de software, que se envió a todos los equipos y fabricantes para que la instalaran antes de la siguiente reanudación. La solución de emergencia consistió en levantar las restricciones asociadas al límite de 250 kW en determinados minisectores donde se producía el problema.

La FIA ha confirmado que se utilizará la misma solución temporal en Singapur si se prevén condiciones meteorológicas similares.

"Como resultado, la configuración establecida para la prueba de Sepang servirá para el GP de Singapur en caso de que se prevean unas condiciones meteorológicas similares. Además, se lanzará una nueva actualización del software para condiciones de lluvia de cara al Gran Premio de Estados Unidos, el 25 de octubre", explicó.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Joe Portlock / Getty Images

Esto significa que la solución se aplicará en dos fases: una repetición de la solución de emergencia para este fin de semana de carrera, seguida de una actualización más permanente del software para condiciones de lluvia en Austin.

Tombazis ya confirmó que el problema específico detectado en Malasia no volvería a producirse, aunque no pudo garantizar que no surgieran nuevos fallos en las unidades de potencia de 2026, que son extremadamente complejas.

"Obviamente, se trató de un problema grave y debemos asegurarnos de evitarlo. Pero, ¿puedo garantizar que no volverá a ocurrir nunca más? Este problema en concreto, sí. Un problema en general, no. Pero haremos todo lo posible por evitarlo", afirmó Tombazis.

El director de monoplazas de la FIA también indicó que el software no se había probado lo suficiente debido a la falta de sesiones en condiciones de lluvia en 2026.

Sin embargo, el organismo rector ha aclarado ahora que el software sí se probó durante las sesiones de entrenamientos libres iniciales en Bélgica y los Países Bajos, pero que el problema no se puso de manifiesto en esas ocasiones.

Lógicamente, esto se debe a que los monoplazas daban vueltas a velocidades normales durante dichas sesiones y no alcanzaban las velocidades extremadamente bajas que se dan detrás del coche de seguridad en Malasia.

Precisamente por ello, la FIA también colaborará con los equipos y los fabricantes para estudiar formas de mejorar el proceso de pruebas del software, según el comunicado.

"La revisión también recomendó que se implementaran medidas para probar el software, reconociendo la que las oportunidades para realizar pruebas son limitadas, con el objetivo de que este sea lo más robusto posible".

"La FIA , junto con los equipos y los fabricantes de unidades de potencia, seguirá reforzando las capacidades de prueba y verificación del software de las unidades de potencia, mejorando el proceso general de validación con evaluaciones independientes y comentarios colaborativos, incluyendo las aportaciones del proveedor de la unidad de control electrónico (ECU) estandarizada", concluyó.

Carlos Sainz, Williams Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images