El VR46 tendrá decoración especial en Mandalilka; Trackhouse, en Indonesia y Malasia

El Gran Premio de Indonesia de MotoGP de este fin de semana volverá a servir a algunos equipos de la parrilla para mostrar decoraciones especiales en el circuito de Mandalika. En esta ocasión, será el caso del VR46 y del Trackhouse.

Por un lado, cabe recordar que la estructura de Valentino Rossi siempre es muy dada a llevar colores distintos en la cita de Lombok, habida cuenta de que se trata de la carrera de casa de su patrocinador principal, Pertamina. Así lo ha hecho tanto en 2024 como en 2025.

Este año, las motos de Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli llevarán una decoración, presentada en la Unidad de Producción de Pertamina Lubricants en Yakarta, que celebra el vínculo entre el equipo italiano e Indonesia a través de su símbolo: el Garuda.

Originario de la mitología hindú y budista, el Garuda es conocido como la 'vájana', es decir, el ser, típicamente un animal o una entidad mítica, que el dios Vishnu en particular usa como vehículo. Posteriormente adaptado a la cultura local gracias a los relatos mitológicos, el Garuda se ha convertido en el emblema de la República de Indonesia —denominado Garuda Pancasila— con el lema 'Bhinneka Tunggal' ("unidos en la diversidad").

La decoración del Pertamina Enduro VR46 Racing Team en Indonesia Foto de: Media VR46

El Garuda representa el espíritu combativo y el valor, características que el VR46 Racing Team busca encarnar. Así, este símbolo se posa sobre la Ducati Desmosedici, con las alas desplegadas que rozan ambos lados de la moto y la cabeza sobre el depósito. Los colores predominantes son los de Indonesia, el blanco y el rojo, con el primero como fondo y el segundo representando al Garuda. A ello se suman las llamas, en dorado, y el característico amarillo fluorescente de la estructura del #46, muy presente en el carenado. Como siempre, todo ha sido ideado y diseñado por Aldo Drudi.

No solo la decoración de la moto será el centro de atención en Mandalika: los integrantes del VR46 lucirán una camiseta especial de Kappa, que retoma la representación del Garuda con los mismos colores para encarnar plenamente el estilo indonesio, así como una gorra.

La decoración de Gulf vuelve en Trackhouse para Indonesia y Malasia

Por otra parte, la escuadra americana Trackhouse llevará decoración especial en Mandalika. A principios de año, la estructura de Justin Marks ya adelantó que, más allá de sus colores habituales, la 'livery' que representa a su patrocinador, Gulf, haría apariciones eventuales. Es lo que ocurrirá en Indonesia y también en el GP de Malasia en Sepang (fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre).

Decoración especial de Gulf de Trackhouse para Indonesia y Malasia Foto de: Trackhouse Racing Team

El nuevo y llamativo diseño celebra el 125º aniversario de Gulf, inspirándose en los colores emblemáticos que, desde hace generaciones, caracterizan a la marca a nivel mundial: el azul claro y el naranja, que han vestido a vehículos míticos en la historia del motorsport.

Pocos diseños de Gulf son más memorables que aquel con el que el Ford GT40 se alzó con la victoria en las 24 Horas de Le Mans en 1968 y 1969; un coche adorado por los aficionados de todo el mundo. Es precisamente este coche el que ha inspirado la última decoración novedosa de la Aprilia RS-GP26.

Este diseño que portarán Raúl Fernández y Ai Ogura supone la cuarta colaboración de Gulf con el equipo americano en materia de 'liverys' desde que se inició la asociación, a principios de la temporada 2025. La estructura ya ha lucido los colores azul y naranja en siete carreras previamente.

Decoración especial de Gulf de Trackhouse para Indonesia y Malasia Foto de: Trackhouse Racing Team