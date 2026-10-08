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Viñales: "Quiero ser piloto; dentro de mi todavía no me he dado por vencido"

Sin un proyecto para poder seguir en el paddock de MotoGP en 2027, el aún corredor de Tech3-KTM aseguró este jueves en la previa del GP de Indonesia que "tengo que pensar muy bien mi futuro".

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Viñales cree que aún no ha llegado la hora de dejar MotoGP

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Tras más de dos meses de baja Maverick Viñales pudo reaparecer la pasada semana en Japón en un fin de semana en el que "no fue tan mal", según palabras del propio corredor, que apura la que, de momento, será su última temporada en MotoGP, al haberse quedado sin sitio en la parrilla de 2027.

A raíz de ello, se han disparado una serie de rumores entre los que destacaba la posibilidad de que Ducati contratara a Maverick para ser piloto de pruebas y sustituto, por si algún corredor de la marca se lesiona, una posibilidad que, de momento, Ducati no contempla.

Sin embargo, buscar una fórmula del genero, como probador o sustituto, sería una buena manera para Maverick de seguir vinculado al deporte.

"Tengo que pensar bien las cosas, tengo que meditarlo porque no se si estoy preparado par dejar de ser piloto. Dentro de mi todavía no me he dado por vencido. Dentro de mi es muy difícil pensar que voy a hacer algo así (ser probador y sustituto), seguro que tiene sus beneficios y su lado negativo. Pero tengo que pensarlo bien, lo hago cada día, cómo afrontar mi futuro y sobre todo qué quiero hacer, porque es importante saber qué quieres hacer. Todavía quiero ser piloto, así que es difícil. Es una situación extraño y a la vez difícil, tengo todavía que pensarlo más, no tengo nada claro".

Sin embargo, si el objetivo es seguir en MotoGP, desvincularse completamente complicaría un posible regreso más adelante. "No lo sé, tengo que pensarlo bien, no lo tengo claro, la verdad".

Sobre las limitaciones por su lesión en el hombro, Viñales explicó que "ahora mismo no me siento limitado, cuando llueve sí lo noto mucho, pero voy mejorando cada día. De hecho, el corredor de Tech3 se planteó cambiar de médicos y ponerse en manos de lo cirujanos que operaron a Marc Márquez. "No lo hice porque en los últimos meses haciendo otro tratamiento (PRP), he mejorado mucho", dijo en referencia al 'Plasma Rico en Plaquetas', una terapia regenerativa que utiliza la propia sangre del paciente para reparar tejidos.

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