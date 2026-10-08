Martín: "Firmo ahora mismo ganar el Mundial con una sola victoria"

El de Aprilia perdió el liderado de la general del campeonato en Misano empatando a puntos con Marc Márquez, pero lo recuperó una semana después en Austria y lo mantuvo, aunque ya por solo dos puntos, en Japón el pasado domingo, lo que le permite llegar a Mandalika, un trazado que le gusta y en el que saldrá al ataque, con un pequeño margen ante el empuje de su máximo rival por el campeonato.

Martín llegó a Lombok el lunes y desde entonces se está aclimatando al cambio de clima respecto a Japón.

"Llego bien, en forma, me he recuperado muy bien del fin de semana de Japón. Pero hace mucho calor aquí, a ver cómo reacciona el cuerpo y la moto con esta temperatura", introdujo el español en su encuentro con los medios este jueves en la previa del GP de Indonesia.

Para Martín, el de Mandalika es un circuito bueno, tanto para él como para la Aprilia, una oportunidad para ir a por un pleno a los 37 puntos.

"En absoluto ese es mi objetivo, siempre busco sacar lo máximo de un fin de semana, pero no sé lo que va a pasar, para llegar a estos 37 puntos hay que hacer muchas cosas, hacer trabajar bien los neumáticos, tener un buen setting, y los rivales siempre son fuertes. En Ducati no son tontos y algo habrán hecho, seguro, para hacer funcionar bien las ruedas", apuntó.

Martín lleva ya más de 100 días como piloto con más puntos en el Mundial, empatado una semana con Márquez, que le persigue y no acaba de atraparle, por más que el de Ducati acumula ya cinco dobletes en los últimos nueve grandes premios, una auténtica catarata de golpes que no tumba al de Aprilia.

"Si algo me caracteriza es que nunca me rindo y voy a sacar lo máximo para estar en la lucha hasta el final, si eso me da para ganar el mundial será perfecto, y si no lo intentaremos el año que viene", valoró.

En ese sentido, Martín solo lleva una victoria este año, en Le Mans donde logró su único 37 este año, una cifra con la que otros pilotos han sido campeones, por más que hoy en día parece muy difícil conseguir el título ganando solo una carrera de 22.

"Firmaría ahora mismo ser campeón con una sola victoria. No sabemos, todo puede pasar, pueden pasar mil cosas, esta es una pista muy exigente y se puede romper un motor, por ejemplo. Poder, se puede ser campeón con una sola victoria, pero con la confianza y la velocidad que tengo ahora mismo, creo que la victoria llegará", apostó.

El nuevo formato, más exigente

También habló el de Aprilia del nuevo formato, un cambio que ha propiciado que se formen dos bandos en la parrilla entre los que lo ven bien, y los que lo consideran muy estresante.

"Es lógico que haya disparidad de opiniones, cada persona tiene su criterio. Personalmente pienso que va a ser duro y exigente para los pilotos, pero no hay nada que podamos hacer al respecto, solo puedo centrarme en lo que yo pueda controlar, que es pilotar y tratar de hacerlo lo mejor posible con el nuevo formato. Pienso que el actual está muy bien, muy completo. Está claro que se busca atraer a más fans, y es posible que lo consigan, pero para los pilotos hay más riesgo y, por tanto, será más duro. Veremos cómo se gestiona".

"En general la opinión de los pilotos debería contar. Los equipos han hecho una buena propuesta, se ha aceptado y se hace. Pero yo creo que soy del grupo de los que piensa que los pilotos deberíamos estar unidos, sin nosotros todo esto no sería posible y qué menos que, antes de que sea oficial, que supiéramos cuando se introduce un cambio tan importante".