Bezzecchi: "Estamos ante el mejor Martín y el mejor Márquez del año; yo tengo que mejorar"

Las opciones de título de Marco Bezzecchi se han diluido claramente en los últimos grandes premios. Tras los errores cometidos antes y después del parón veraniego, y con una lesión en la rodilla aún en recuperación, el italiano ha tratado de maximizar sus resultados, pero en las últimas carreras se ha visto que tanto su compañero de equipo, Jorge Martín, como Marc Márquez tienen un punto más en cuanto a velocidad.

Eso ha situado al corredor de Rimini en el tercer puesto de la general, a 49 puntos de la otra Aprilia y a 47 de la principal Ducati. Pero no es menos cierto que, ahora, en el final de la temporada, llega a una serie de circuitos donde en 2025 empezó a mostrar una rapidez descomunal, que se extendió hasta principios de este curso.

Sin ir más lejos, en la anterior edición del Gran Premio de Indonesia, Bezzecchi era el máximo favorito para la victoria en la carrera larga del domingo, hasta que en los primeros compases embistió a Márquez, un incidente con consecuencias fatales para el español, con una nueva lesión en el hombro derecho que aún hoy le afecta.

Sin embargo, el #72 venía de hacer la pole y de ganar la sprint del sábado. Así, para este año, Bezzecchi espera poder sacar a relucir todas sus armas, en un fin de semana en el que los neumáticos traseros de Michelin con carcasa reforzada, más rígida, que generalmente tan bien le funcionan a la RS-GP, volverán a ser protagonistas.

"Espero poder empezar a hacer ese trabajo del que hablaba en Japón, recuperar un poco la confianza, sobre todo al inicio del fin de semana, para intentar ser más rápido desde el comienzo", comenzó analizando en DAZN, antes de abordar su situación en la clasificación general.

"Está claro que estamos un poco lejos de Jorge y de Marc, pero me gustaría poder luchar con ellos. Creo que, en este momento, estamos ante el mejor Martín y el mejor Márquez de toda la temporada, contando hasta Japón. Ambos están en forma. Yo tengo que intentar mejorar, llegar a ser yo también el mejor Bezzecchi. Espero dar un pequeño paso adelante", siguió.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Posteriormente, Bezzecchi fue uno de los protagonistas de la rueda de prensa previa del jueves, junto a sus dos rivales por el título, en la que se explayó sobre su coyuntura actual: "Resulta difícil saber de antemano si este año podré volver a ser la referencia aquí. Por supuesto, mi objetivo será tratar de ser competitivo y de arrancar el fin de semana de la mejor manera posible, y estar delante ya desde mañana. Pero, como dice Jorge, cada año cambia la cosa un poco, así que tenemos que mantener la calma y tratar de empezar con la misma mentalidad de siempre, intentando ser rápidos y dando el máximo dentro y fuera de la pista".

"En cuanto a la lucha por el título, yo ahora estoy un poco más lejos, es una cuestión más de Jorge y de Marc que mía. Pero eso no cambia demasiado mi forma de abordar cada fin de semana de carrera, así que trataré de dar el máximo para mantenerme en la pelea y cerca de ellos, en las carreras y en el campeonato", siguió.

Posteriormente, a Bezzecchi le preguntaron sobre el tema del día, el nuevo formato de grandes premios de MotoGP a partir de 2027, con dos clasificaciones, una para la carrera al sprint y otra para la carrera larga. El italiano fue de los pilotos que se pronunció a favor pese al extra de trabajo que supondrá para los corredores.

"La verdad es que estoy muy contento, me gusta mucho el nuevo formato. Tengo curiosidad por ver cómo se desarrollará. Ya sabemos que será súper exigente a nivel físico, pero bueno, para mí estará bien tener dos cronometradas. Porque puede ocurrir que, si tienes un mal viernes, de esa manera no se tirarán por la borda dos carreras. Así que estoy muy contento", detalló para cerrar su intervención.