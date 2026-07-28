El mejor resultado del año para Red Bull es también un reflejo de lo que aún le falta

Tras un viernes complicado en Hungría, Red Bull habría aceptado sin dudar un segundo puesto con Max Verstappen, ya que significaba un impulso positivo de cara al parón de verano, aunque sabiendo que aún queda mucho trabajo por hacer para remontar y alcanzar a los que ahora luchan por las poles y victorias.

De hecho, tras el Gran Premio de Hungría, el director del equipo, Laurent Mekies, admitió que será complicado mantener el mismo ritmo de desarrollo en la segunda parte de la temporada, tras el esfuerzo realizado en los meses anteriores. También por eso es fundamental aprovechar cada oportunidad, como ocurrió en Hungría, donde, tras terminar en segundo, Verstappen se preguntó: "¿Cómo he acabado aquí?".

El segundo puesto final, naturalmente, le alegró, pero refleja más bien a un Red Bull que ha dependido de la suerte y que tiene dificultades para sacar partido a su potencial de forma constante.

Si en Mónaco y en Canadá el holandés logró mantenerse en las primeras posiciones gracias también a la competitividad del coche —como lo confirmaron algunas buenas actuaciones de Isack Hadjar—, en Budapest faltó ese mismo ritmo.

Las curvas de velocidad media del circuito húngaro no ayudaron como se esperaba y, de hecho, también les faltó algo en las rectas, donde daba la sensación de que se agotaba la energía justo en el momento de mayor necesidad, ya que el apoyo del MGU-K se agotaba antes de tiempo. Es cierto que las rectas de Budapest no son especialmente largas, pero cuando las diferencias empiezan a reducirse, cada detalle cuenta.

Y ahí radica precisamente el quid de la cuestión. A pesar del segundo puesto conseguido el domingo, los problemas de Red Bull siguen sin resolverse, pero el fin de semana de Hungría también ha ofrecido una pista valiosa sobre lo que realmente le falta al RB22.

Es cierto que el monoplaza adolece de carga aerodinámica y tiene más resistencia que sus rivales, pero no es el único factor, ya que se trata de algo más amplio.

Al igual que el sábado, también en la carrera Verstappen siguió luchando con el equilibrio del coche, penalizado por un sobreviraje que le acompañó durante todo el fin de semana y que, según los datos, apunta claramente a pérdidas aerodinámicas. Pero lo que más pesa es la falta de equilibrio general. En Mónaco todos tienen que ablandar el coche, pero es un circuito que premia también mucho la mecánica.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

En Canadá, durante todo el viernes, el holandés se había quejado del comportamiento del coche al pasar por los baches, pero Montreal es un circuito muy de "stop-and-go", que se caracteriza por frenadas bruscas y aceleraciones, con pocas curvas en las que se necesite un gran recorrido. Por sus características, Budapest fue otra historia. Es cierto que es un circuito lento, con zonas de tracción, pero también exige una buena estabilidad aerodinámica, un aspecto en el que el RB22 tiene altibajos.

Y esto quedó claro desde el viernes. Al no poder endurecer la configuración debido a las irregularidades del nuevo asfalto y sin ese nivel de carga que realmente se necesita, el RB22 tuvo dificultades para entrar en su rango operativo. A esto se sumaron algunos daños sufridos a lo largo del fin de semana, que no han ocultado las limitaciones de un monoplaza que, lamentablemente, tiene un margen operativo muy reducido.

"Creo que nunca hemos conseguido dar a Max e Isack un coche con el que pudieran darlo todo", admitió Mekies. "Si pienso en los comentarios de los pilotos en Spa o en Austria, probablemente habrían dicho que el coche estaba bastante cerca de cómo debía ser y que les permitía hacer lo que querían hacer. Este fin de semana nunca ha sido así".

"Intentaremos entender por qué estamos tan al límite en cuanto al equilibrio del coche, el comportamiento en curvas y el hecho de que el coche funcione o no. Ha sido un trabajo duro sin duda para los pilotos, pero también para el equipo en estas últimas carreras, mantener el coche dentro de su rango ideal".

Mientras Verstappen se preguntaba cómo había conseguido subir al podio a pesar de todos los problemas de Red Bull, Mekies insistió en que, dejando de lado los problemas, Verstappen era en realidad el segundo piloto más rápido en términos de ritmo puro: "Creo que es justo decir que solo Lando Norris ha sido claramente más rápido que Max. Creo que todos los demás podrían haberles igualado o superado. Así que supongo que es positivo, porque significa que tenemos margen de mejora con el paquete actual".

"Los chicos han tomado varias decisiones estratégicas bastante arriesgadas, incluida la que se tomó durante el VSC. Pero no solo esa: si nos fijamos también en la decisión anterior de no cubrir a Lewis o cuando realizó su parada en boxes anticipada. Y, como siempre, nos salen bien. Así que, de verdad, enhorabuena al muro y a todo el equipo que está en casa. En general, la ejecución de la carrera ha sido muy, muy sólida".

Está claro que, en carrera, ciertos aspectos tienden a pasar desapercibidos, y también es cierto que la habilidad de Verstappen en su adelantamiento a Lewis Hamilton al inicio de la segunda tanda, así como las decisiones estratégicas, marcaron la diferencia, ya que encaminaron la carrera hacia un podio que, por momentos, parecía casi inalcanzable. Pero también es la confirmación de que a Red Bull aún le falta ese impulso para dar definitivamente ese salto adelante que tanto esperan.