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Crónica de clasificación
Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Russell vuela y logra la pole en Bakú con KO de Antonelli en Q1; Sainz, top 10

Tras el fallo de Antonelli en la Q1, Russell no falló y logró la pole del GP de Azerbaiyán 2026 de la F1. Resumen y resultados de la clasificación en Bakú.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

La clasificación del GP de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1 arrancó con una gran sorpresa en la Q1, ya que Andrea Kimi Antonelli tocó el muro y dañó su Mercedes, lo que le obligará a salir 16º este sábado en Bakú. En la Q2, la mayor sorpresa fue la clasificación de Carlos Sainz para la Q3, algo que no conseguía desde el GP de Qatar 2025.

En la lucha por la pole position para la carrera del sábado en Bakú, todas las miradas apuntaban a George Russell y Max Verstappen... Y finalmente fue Russell quien logró marcar el mejor tiempo con un 1:42.526, pero con Charles Leclerc segundo a 0.837s.

La tercera posición fue a parar a manos de Oscar Piastri, quien se quedó a 0.838s de la pole, pero por delante de Isack Hadjar [0.974s] y Lando Norris [1.146s], cuarto y quinto.

La sexta posición fue para el Ferrari de Lewis Hamilton [1.332s], con la sorpresa de Pierre Gasly, que coló a su Alpine en séptimo puesto [1.521s].

La gran decepción de la Q3 fue Max Verstappen, que acabó octavo a 1.555s de la pole, seguido por Carlos Sainz [2.040s] y Franco Colapinto [2.437s], que completó el top 10.

Última hora:

Por atrás, Fernando Alonso pagó cara la falta de potencia de su Aston Martin y solo pudo ser 19º, por delante de Sergio Pérez, Lance Stroll y Valtteri Bottas. Sin embargo, el asturiano será penalizado y saldrá último.

Apunta para mañana:

Resultados de la clasificación del GP de Azerbaiyán 2026 de la F1

Q3

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 26

1'42.526

   S 210.783
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 23

+0.837

1'43.363

 0.837 S 209.076
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22

+0.838

1'43.364

 0.001 S 209.074
4 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 21

+0.974

1'43.500

 0.136 S 208.799
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 21

+1.146

1'43.672

 0.172 S 208.453
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 22

+1.332

1'43.858

 0.186 S 208.080
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 20

+1.521

1'44.047

 0.189 S 207.702
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 24

+1.555

1'44.081

 0.034 S 207.634
9 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 25

+2.040

1'44.566

 0.485 S 206.671
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 21

+2.437

1'44.963

 0.397 S 205.889
Ver resultados

¿Qué pasó en la Q2 del GP de Azerbaiyán 2026 de la F1

La Q2 arrancó con 15 pilotos en lugar de 16 pilotos, ya que Antonelli no pudo salir a rodar tras su accidente en la Q1, asegurándose el 16º puesto para la parrilla de salida.

Después de los primeros giros, de nuevo Russell fue quien lideró con un 1:43.686, por delante de los Ferrari, McLaren y Red Bull. Los Williams daban la sorpresa, con Sainz octavo y Albon noveno.

Los tiempos seguían mejorando y la atención se centraba en la parte trasera del top 10, en la que Gasly y Bearman se metieron, sacando a Albon y con Colapinto siendo 11º, con Sainz 10º marcando el límite.

Sin embargo, nada se decidió hasta los últimos segundos, con Gasly, Sainz y Colapinto siendo los grandes vencedores al meterse en el top 10 junto a los siete favoritos restantes, ya que faltaba Antonelli.

Los eliminados en la Q2, por orden fueron: Oliver Bearman, Liam Lawson, Alex Albon, Esteban Ocon, Arvid Lindblad y Andrea Kimi Antonelli.

El mejor tiempo fue un 1:43.462 para Russell, 0.244s más rápido que Verstappen.

Resultados de la Q2 del GP de Azerbaiyán 2026 de la F1

Q2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 18

1'43.462

   S 208.876
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 16

+0.244

1'43.706

 0.244 S 208.385
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 17

+0.318

1'43.780

 0.074 S 208.236
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 15

+0.352

1'43.814

 0.034 S 208.168
5 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 15

+0.418

1'43.880

 0.066 S 208.036
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+0.558

1'44.020

 0.140 S 207.756
7 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 16

+0.575

1'44.037

 0.017 S 207.722
8 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 15

+0.644

1'44.106

 0.069 S 207.584
9 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 17

+1.167

1'44.629

 0.523 S 206.546
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 15

+1.221

1'44.683

 0.054 S 206.440
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 17

+1.313

1'44.775

 0.092 S 206.259
12 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 18

+1.398

1'44.860

 0.085 S 206.091
13 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 17

+1.539

1'45.001

 0.141 S 205.815
14 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 18

+1.554

1'45.016

 0.015 S 205.785
15 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 16

+1.644

1'45.106

 0.090 S 205.609
16 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 5

 

   S  
Ver resultados

¿Qué pasó en la Q1 del GP de Azerbaiyán 2026 de la F1

La Q1 arrancó con prisa por parte de muchos pilotos que salieron a la pista nada más ponerse el semáforo de color verde. Eso sí, en contra de lo que algunos expertos esperaban, todos apostaron por el neumático blando directamente.

Tras las primeras vueltas, Colapinto fue el más rápido de la zona media con un 1:45.768, antes de que llegasen los cuatro equipos punteros y Hadjar se pusiese líder con un 1:44.702, que luego fue superado por el 1:44.277 de George Russell.

Todo se complicó para Antonelli, que tocó el muro y rompió su Mercedes, acabando así su sesión antes de tiempo en la Q1, siendo la primera baja inesperada de la sesión.

Llegando a los últimos minutos, seis pilotos estaban en la zona de eliminación con una urgente necesidad de mejorar: Bearman, Hulkenberg, Alonso, Pérez, Bottas y Stroll.

En la parte alta de la clasificación, varios pilotos mejoraron y finalmente Russell acabó marcando el mejor crono con un 1:43.615, por delante de los dos Red Bull.

Sin embargo, en la zona de eliminación pocas cosas cambiaron y cayeron eliminados por orden en la Q1: Gabriel Bortoleto, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Valtteri Bottas y Lance Stroll.

Resultados de la 1 del GP de Azerbaiyán 2026 de la F1

Q1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9

1'43.615

   S 208.568
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 8

+0.426

1'44.041

 0.426 S 207.714
3 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 8

+0.546

1'44.161

 0.120 S 207.474
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 9

+0.645

1'44.260

 0.099 S 207.277
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9

+0.745

1'44.360

 0.100 S 207.079
6 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 10

+0.874

1'44.489

 0.129 S 206.823
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 8

+0.956

1'44.571

 0.082 S 206.661
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 8

+1.399

1'45.014

 0.443 S 205.789
9 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+1.416

1'45.031

 0.017 S 205.756
10 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 10

+1.424

1'45.039

 0.008 S 205.740
11 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 9

+1.489

1'45.104

 0.065 S 205.613
12 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 9

+1.491

1'45.106

 0.002 S 205.609
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 10

+1.613

1'45.228

 0.122 S 205.371
14 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 9

+1.766

1'45.381

 0.153 S 205.073
15 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 5

+1.889

1'45.504

 0.123 S 204.833
16 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 10

+1.920

1'45.535

 0.031 S 204.773
17 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 10

+2.184

1'45.799

 0.264 S 204.262
18 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 10

+2.305

1'45.920

 0.121 S 204.029
19 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 9

+2.978

1'46.593

 0.673 S 202.741
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+3.043

1'46.658

 0.065 S 202.617
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 9

+3.722

1'47.337

 0.679 S 201.335
22 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 10

+4.675

1'48.290

 0.953 S 199.564
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