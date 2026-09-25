Russell vuela y logra la pole en Bakú con KO de Antonelli en Q1; Sainz, top 10
Tras el fallo de Antonelli en la Q1, Russell no falló y logró la pole del GP de Azerbaiyán 2026 de la F1. Resumen y resultados de la clasificación en Bakú.
George Russell, Mercedes
Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
La clasificación del GP de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1 arrancó con una gran sorpresa en la Q1, ya que Andrea Kimi Antonelli tocó el muro y dañó su Mercedes, lo que le obligará a salir 16º este sábado en Bakú. En la Q2, la mayor sorpresa fue la clasificación de Carlos Sainz para la Q3, algo que no conseguía desde el GP de Qatar 2025.
En la lucha por la pole position para la carrera del sábado en Bakú, todas las miradas apuntaban a George Russell y Max Verstappen... Y finalmente fue Russell quien logró marcar el mejor tiempo con un 1:42.526, pero con Charles Leclerc segundo a 0.837s.
La tercera posición fue a parar a manos de Oscar Piastri, quien se quedó a 0.838s de la pole, pero por delante de Isack Hadjar [0.974s] y Lando Norris [1.146s], cuarto y quinto.
La sexta posición fue para el Ferrari de Lewis Hamilton [1.332s], con la sorpresa de Pierre Gasly, que coló a su Alpine en séptimo puesto [1.521s].
La gran decepción de la Q3 fue Max Verstappen, que acabó octavo a 1.555s de la pole, seguido por Carlos Sainz [2.040s] y Franco Colapinto [2.437s], que completó el top 10.
Por atrás, Fernando Alonso pagó cara la falta de potencia de su Aston Martin y solo pudo ser 19º, por delante de Sergio Pérez, Lance Stroll y Valtteri Bottas. Sin embargo, el asturiano será penalizado y saldrá último.
Resultados de la clasificación del GP de Azerbaiyán 2026 de la F1
Q3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|26
|
1'42.526
|S
|210.783
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|23
|
+0.837
1'43.363
|0.837
|S
|209.076
|3
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|22
|
+0.838
1'43.364
|0.001
|S
|209.074
|4
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|21
|
+0.974
1'43.500
|0.136
|S
|208.799
|5
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|21
|
+1.146
1'43.672
|0.172
|S
|208.453
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|22
|
+1.332
1'43.858
|0.186
|S
|208.080
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|20
|
+1.521
1'44.047
|0.189
|S
|207.702
|8
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|24
|
+1.555
1'44.081
|0.034
|S
|207.634
|9
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|25
|
+2.040
1'44.566
|0.485
|S
|206.671
|10
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|21
|
+2.437
1'44.963
|0.397
|S
|205.889
|Ver resultados
¿Qué pasó en la Q2 del GP de Azerbaiyán 2026 de la F1
La Q2 arrancó con 15 pilotos en lugar de 16 pilotos, ya que Antonelli no pudo salir a rodar tras su accidente en la Q1, asegurándose el 16º puesto para la parrilla de salida.
Después de los primeros giros, de nuevo Russell fue quien lideró con un 1:43.686, por delante de los Ferrari, McLaren y Red Bull. Los Williams daban la sorpresa, con Sainz octavo y Albon noveno.
Los tiempos seguían mejorando y la atención se centraba en la parte trasera del top 10, en la que Gasly y Bearman se metieron, sacando a Albon y con Colapinto siendo 11º, con Sainz 10º marcando el límite.
Sin embargo, nada se decidió hasta los últimos segundos, con Gasly, Sainz y Colapinto siendo los grandes vencedores al meterse en el top 10 junto a los siete favoritos restantes, ya que faltaba Antonelli.
Los eliminados en la Q2, por orden fueron: Oliver Bearman, Liam Lawson, Alex Albon, Esteban Ocon, Arvid Lindblad y Andrea Kimi Antonelli.
El mejor tiempo fue un 1:43.462 para Russell, 0.244s más rápido que Verstappen.
Resultados de la Q2 del GP de Azerbaiyán 2026 de la F1
Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|18
|
1'43.462
|S
|208.876
|2
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|16
|
+0.244
1'43.706
|0.244
|S
|208.385
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|17
|
+0.318
1'43.780
|0.074
|S
|208.236
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.352
1'43.814
|0.034
|S
|208.168
|5
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|15
|
+0.418
1'43.880
|0.066
|S
|208.036
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.558
1'44.020
|0.140
|S
|207.756
|7
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|16
|
+0.575
1'44.037
|0.017
|S
|207.722
|8
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|15
|
+0.644
1'44.106
|0.069
|S
|207.584
|9
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|17
|
+1.167
1'44.629
|0.523
|S
|206.546
|10
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|15
|
+1.221
1'44.683
|0.054
|S
|206.440
|11
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|17
|
+1.313
1'44.775
|0.092
|S
|206.259
|12
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|18
|
+1.398
1'44.860
|0.085
|S
|206.091
|13
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|17
|
+1.539
1'45.001
|0.141
|S
|205.815
|14
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|18
|
+1.554
1'45.016
|0.015
|S
|205.785
|15
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|16
|
+1.644
1'45.106
|0.090
|S
|205.609
|16
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|5
|
|S
|Ver resultados
¿Qué pasó en la Q1 del GP de Azerbaiyán 2026 de la F1
La Q1 arrancó con prisa por parte de muchos pilotos que salieron a la pista nada más ponerse el semáforo de color verde. Eso sí, en contra de lo que algunos expertos esperaban, todos apostaron por el neumático blando directamente.
Tras las primeras vueltas, Colapinto fue el más rápido de la zona media con un 1:45.768, antes de que llegasen los cuatro equipos punteros y Hadjar se pusiese líder con un 1:44.702, que luego fue superado por el 1:44.277 de George Russell.
Todo se complicó para Antonelli, que tocó el muro y rompió su Mercedes, acabando así su sesión antes de tiempo en la Q1, siendo la primera baja inesperada de la sesión.
Llegando a los últimos minutos, seis pilotos estaban en la zona de eliminación con una urgente necesidad de mejorar: Bearman, Hulkenberg, Alonso, Pérez, Bottas y Stroll.
En la parte alta de la clasificación, varios pilotos mejoraron y finalmente Russell acabó marcando el mejor crono con un 1:43.615, por delante de los dos Red Bull.
Sin embargo, en la zona de eliminación pocas cosas cambiaron y cayeron eliminados por orden en la Q1: Gabriel Bortoleto, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Valtteri Bottas y Lance Stroll.
Resultados de la 1 del GP de Azerbaiyán 2026 de la F1
Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|9
|
1'43.615
|S
|208.568
|2
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|8
|
+0.426
1'44.041
|0.426
|S
|207.714
|3
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|8
|
+0.546
1'44.161
|0.120
|S
|207.474
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|9
|
+0.645
1'44.260
|0.099
|S
|207.277
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|9
|
+0.745
1'44.360
|0.100
|S
|207.079
|6
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|10
|
+0.874
1'44.489
|0.129
|S
|206.823
|7
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|8
|
+0.956
1'44.571
|0.082
|S
|206.661
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|8
|
+1.399
1'45.014
|0.443
|S
|205.789
|9
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|9
|
+1.416
1'45.031
|0.017
|S
|205.756
|10
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|10
|
+1.424
1'45.039
|0.008
|S
|205.740
|11
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|9
|
+1.489
1'45.104
|0.065
|S
|205.613
|12
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|9
|
+1.491
1'45.106
|0.002
|S
|205.609
|13
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|10
|
+1.613
1'45.228
|0.122
|S
|205.371
|14
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|9
|
+1.766
1'45.381
|0.153
|S
|205.073
|15
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|5
|
+1.889
1'45.504
|0.123
|S
|204.833
|16
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|10
|
+1.920
1'45.535
|0.031
|S
|204.773
|17
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|10
|
+2.184
1'45.799
|0.264
|S
|204.262
|18
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|10
|
+2.305
1'45.920
|0.121
|S
|204.029
|19
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+2.978
1'46.593
|0.673
|S
|202.741
|20
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+3.043
1'46.658
|0.065
|S
|202.617
|21
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+3.722
1'47.337
|0.679
|S
|201.335
|22
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|10
|
+4.675
1'48.290
|0.953
|S
|199.564
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