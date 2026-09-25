Dura sanción de la FIA a Sainz para la parrilla de Bakú; Colapinto, beneficiado

Carlos Sainz ha sido sancionado con cinco posiciones para la parrilla de salida del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1 tras una investigación por una infracción de bandera amarilla durante la sesión de clasificación disputada este viernes en el circuito urbano de Bakú.

Tras escuchar la explicación del piloto español y del equipo Williams, los comisarios consideraron que el piloto español incumplió el procedimiento exigido bajo esa señalización y le impusieron la penalización de cinco puestos.

Además, también sancionaron al español con dos puntos en su superlicencia (4 de 12).

El piloto de Williams había firmado el noveno mejor tiempo (su mejor clasificación del año), pero arrancará finalmente desde la 12ª posición en la carrera de este sábado.

La sanción beneficia a los cinco pilotos que partían inmediatamente por detrás: Franco Colapinto asciende al noveno puesto, Oliver Bearman pasa a ocupar la décima posición, Liam Lawson se sitúa undécimo, Alex Albon decimosegundo y Esteban Ocon 13º.

Así ha confirmado la FIA la sanción a Sainz en Bakú:

Los Comisarios escucharon al piloto del coche n.º 55 (Carlos Sainz), al representante del equipo y revisaron las grabaciones de vídeo, cronometraje, telemetría, radio del equipo y vídeo a bordo.

Se mostraron banderas amarillas simples en los sectores de comisarios 4 y 5, concretamente después de la curva 2 y en la aproximación a la curva 3. Las banderas amarillas eran claramente visibles y Sainz también había recibido un aviso por radio del equipo: "Amarilla delante, levanta." Durante la audiencia, Sainz confirmó que era consciente de la situación de bandera amarilla.

Sainz explicó que su intención era demostrar una reducción de velocidad a lo largo de toda la zona de bandera amarilla. Indicó que no consideró necesario reducir la velocidad en la recta y que pretendía demostrar su reacción al aproximarse y salir de la curva 3. Consideró que ese levantamiento del acelerador era una respuesta "global" que cubría ambos sectores consecutivos con bandera amarilla. También explicó que el coche que originalmente había provocado la bandera amarilla ya no estaba en la escapatoria y que esperaba que las banderas fueran retiradas.

Los Comisarios no aceptaron esta interpretación. Cuando existen sectores consecutivos bajo bandera amarilla, el piloto debe demostrar una reducción significativa de velocidad en cada sector afectado. Una reducción de velocidad en un sector posterior no puede satisfacer retroactivamente el requisito aplicable al sector anterior. Además, la obligación de reducir la velocidad no depende de la valoración personal del piloto sobre si el peligro original sigue presente en una parte concreta del sector con bandera amarilla.

La telemetría mostró claramente que la reacción de Sainz a la bandera amarilla se produjo únicamente en el Sector de Comisarios 5. No hubo una reducción significativa de velocidad en el Sector de Comisarios 4 que pudiera atribuirse razonablemente a una respuesta a la bandera amarilla.

De hecho, Sainz marcó su mejor tiempo de toda la sesión en el Sector de Comisarios 4.

Por ello, los Comisarios no aceptaron que el levantamiento del acelerador en el Sector de Comisarios 5 constituyera una respuesta "global" suficiente para cubrir ambos sectores. Señalaron que este caso es diferente de otros en los que la telemetría demuestra una reacción significativa a la bandera amarilla, aunque la reducción total del tiempo en el sector sea relativamente pequeña.

En el presente caso, Sainz conocía la existencia de la bandera amarilla, había recibido una advertencia explícita del equipo, las señales eran claramente visibles y la telemetría demostró que no realizó la reacción exigida en el Sector de Comisarios 4.

Por tanto, los Comisarios determinaron que Sainz no redujo suficientemente la velocidad bajo bandera amarilla simple en el Sector de Comisarios 4.

De acuerdo con las Directrices de Penalización, la sanción estándar para esta infracción durante la clasificación es una pérdida de cinco posiciones en la parrilla.

Carlos Sainz, Williams Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images