Sainz y Albon, frustrados: Williams F1 ha retrocedido varios años

"Sin duda, parece como si nos hubieran hecho retroceder dos o tres años", resume Alex Albon al llegar al parón de verano de la Fórmula 1 en 2026. Con sus escasos 11 puntos, Williams ocupa actualmente el noveno puesto en el campeonato de constructores, tras haber acabado la temporada 2025 en quinto puesto.

Para el equipo de Grove, ese fue el mejor resultado en el Mundial desde 2017, y Carlos Sainz llegó incluso a subir dos veces al podio. Doce meses después, en Williams la realidad es que están a años luz de esos éxitos.

"Es frustrante para nosotros", reconoció Albon.

El expiloto de Red Bull revela que el año pasado esperaba que Williams se colocara a la altura de los mejores en 2026. "Quizá fui demasiado optimista, pero de verdad creía que en 2027 podríamos empezar a luchar regularmente por los podios", afirma Albon.

Pensaba que tal vez incluso sería posible "luchar por alguna que otra victoria, dejar atrás la zona media y seguir el ritmo de esos cuatro equipos [de la cabeza]", revela. Sin embargo, la realidad es completamente diferente.

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En 2026, en el mejor de los casos, solo podrán limitar los daños

En realidad, Williams veía el nuevo reglamento de Fórmula 1 como una gran oportunidad, por lo que ya en 2025 centró toda su atención desde muy pronto en el coche de 2026. La decepción fue aún mayor cuando se vio obligado a saltarse la prueba de puesta a punto en Barcelona durante el invierno debido a retrasos en el desarrollo.

"Este cambio en el reglamento ha puesto de manifiesto algunos cuellos de botella dentro del equipo y nos hemos dado cuenta de que hay aspectos aún más importantes que debemos cambiar —y en eso estamos trabajando ahora mismo", subraya Albon.

Y es que, por el momento, Williams sigue intentando recuperar el retraso acumulado durante el invierno. Aunque el jefe del equipo, James Vowles, dijo recientemente que consideraba "realista" volver a situarse en la parte alta de la zona media antes de que termine el año. Para ello, se cuenta, entre otras cosas, con una versión mejora que debería llegar en la carrera de Bakú a finales de septiembre.

Pero incluso si se lograra este ambicioso objetivo, Williams no alcanzaría los objetivos fijados inicialmente para 2026, ya que la intención era reducir la distancia con respecto a los equipos punteros, algo que probablemente ni siquiera los optimistas más audaces de Grove consideran ya posible.

Sainz: sorpresa positiva en 2025, negativa en 2026

Carlos Sainz también revela: "Por supuesto, de cara al año 2026, partía de la base de que gracias al mayor tiempo de desarrollo para el monoplaza y a las nuevas normas, podríamos mantener nuestro nivel o dar un pequeño paso adelante".

Por eso, "no formaba parte ni de mis planes ni de mis expectativas" tener solo seis puntitos en el casillero al llegar al parón de verano. "Creo que me he expresado de forma muy abierta y clara al decir que en 2025 superamos mis expectativas", afirma Sainz.

Los resultados de su primera temporada en Williams fueron "incluso mejores, si cabe", que "lo que esperaba cuando firmé mi contrato con Williams en 2024", subraya el piloto español, quien añade: "El coche de 2025 era muy bueno"».

El FW47 fue un coche "que a veces estaba a solo tres o cuatro décimas de la pole position, un coche en el que se notaba que el equilibrio era el adecuado", cuentó Sainz, antes de admitir que "como equipo, estamos más lejos de la cabeza de lo que pensábamos a finales de 2025".

Carlos Sainz, Williams Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

La remontada de Williams "lleva su tiempo"

Y es que el FW48 lleva sufriendo desde el inicio de la temporada contra el exceso de peso y otros problemas de rendimiento. "Sin duda, ha sido un año formador para todo el equipo y nos ha abierto un poco los ojos sobre la cantidad de trabajo que aún nos queda por delante si queremos plantearnos poder competir con un equipo de primera línea en el futuro", subraya Sainz.

"Tenemos que hacer balance y entender por qué y qué ha pasado. Creo que a estas alturas ya lo tenemos bastante claro. La capacidad para dar un giro a la situación está ahí, pero en la Fórmula 1, por supuesto, eso lleva tiempo", afirma el madrileño.

"Requiere tiempo, esfuerzo, dinero del límite de gastos y análisis exhaustivos, y ahí es precisamente donde nos encontramos ahora mismo", explica el expiloto de Ferrari y McLaren, que, al igual que su compañero, cree que han retrocedido varios años.

En sus planes personales, la temporada 2026 ha supuesto un retroceso "de uno o dos años", revela Sainz, quien aún no sabe con certeza cuál es realmente la magnitud del revés. "Depende de lo rápido que logremos recuperarnos de esta situación", dice.

¿Están perdiendo la paciencia Sainz y Albon?

"Por supuesto, tenía en mente un plazo que estaba dispuesto a aceptar para ayudar a este equipo a volver a la senda del éxito, y cuánto tiempo estaba dispuesto a esperar hasta que pudiéramos volver a luchar por las victorias", afirma Sainz.

En aquel momento también tenía ofertas de otros equipos, pero se decantó por Williams. Por ello, algunos expertos sospechan que podría abandonar el equipo de Grove en un futuro próximo si no se vislumbra una mejora de la situación actual.

Sainz lo confirma: "Tengo que reorientar mi forma de pensar para imaginar dónde estaré dentro de tres o cuatro años y tomar una decisión. Pero sigo convencido del camino y del proyecto en el que estamos trabajando", aclara.

Su compañero de equipo Albon lo expresa con bastante acierto cuando dice que el ansiado camino de vuelta a la cima ahora "tardará un poquito más".

El futuro dirá si él y, sobre todo, Sainz están dispuestos a seguir recorriendo ese camino en Williams con las nuevas circunstancias.