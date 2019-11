Ferrari lo quiere todo en México

Lewis Hamilton ya les ha colgado el cartel de favoritos indiscutibles en el Autódromo Hermanos Rodríguez y en Ferrari son conscientes de que las bondades de su monoplazas pueden lucir con brillantez en el GP de México de F1 este fin de semana.

Después de apuntarse las últimas cinco pole position de manera consecutiva, pero tras haber perdido la batalla en carrera en las dos últimas ocasiones ante Hamilton y Bottas, ahora quieren volver a la senda que iniciaron tras las vacaciones de verano.

"Después de dos carreras en las que podríamos haberlo hecho mejor, llegamos a México con la determinación de ganar. Vamos a ir a por nuestra sexta pole consecutiva, antes de buscar convertirla en victoria", comentó Binotto en la previa del equipo.

"El circuito tiene muchos elementos que te pueden pillar por sorpresa, algunos de ellos están relacionado con competir a 2.000 metros de altura. Esto hace que afinar la configuración del chasis y los motores sea particularmente complejo, debido a los requerimientos tan específicos del trazado. Tiene todo tipo de curvas, así como largas rectas en las que se alcanzan velocidades récord. El compromiso necesario entre tener buena velocidad punta y suficiente carga aerodinámica en las curvas marca la configuración con la que saldremos a pista".

Por su parte, Sebastian Vettel, que ganó en Singapur hace un mes, intentará volver a luchar por la victoria, como hizo hace un año frente a Max Verstappen.

"En los últimos dos años hemos tenido una buen rendimiento en México, aunque Red Bull ha sido el equipo a batir. Pero creo que las diferencias entre nosotros están reduciéndose, así que veremos qué podremos hacer este año", aseguró el alemán.

Charles Leclerc, que ha sido la referencia de Ferrari en esta segunda mitad de año, se muestra más precavido, ya que solo ha disputado un GP de México con anterioridad, donde fue 7º, tras arrancar 9º con Alfa Romeo Sauber.

"He hecho una FP1 y una carrera aquí, por lo que es uno de esos circuitos relativamente nuevos para mí. Me encanta pilotar aquí, sobre todo porque los muros están muy cerca y eso me gusta como piloto. El ambiente es especial y la parte del estadio es única".

Las mejores fotos del GP de México de F1 2018