Ferrari defiende dejar luchar a Leclerc y Hamilton: "No era justo congelar posiciones"

El jefe de Ferrari, Fred Vasseur, defendió la decisión de no imponer órdenes de equipo durante el Gran Premio de China de Fórmula 1, donde Charles Leclerc y Lewis Hamilton protagonizaron un intenso duelo interno por el podio.

Los dos pilotos del equipo italiano lucharon rueda a rueda durante buena parte de la carrera en Shanghai, intercambiando adelantamientos en una pelea muy ajustada pero limpia. La batalla entre ambos aportó espectáculo a la carrera, aunque también pudo facilitar que los Mercedes se escaparan en cabeza.

Vasseur reconoció que la situación generó cierta tensión en el muro de Ferrari, aunque nunca consideró necesario intervenir. "Creo que todo estuvo bajo control. Es cierto que siempre estás un poco preocupado porque algo puede pasar, pero también es muy difícil congelar las posiciones en pista", explicó el francés. "Son muy profesionales y, sinceramente, lo disfruté".

El responsable del equipo de Maranello considera que dejar competir a sus pilotos fue la decisión correcta, tanto desde el punto de vista deportivo como del espectáculo.

"Estábamos haciendo un buen trabajo y nunca sabes qué puede pasar al final de la carrera", señaló. "Por eso creo que fue la decisión adecuada dejarles luchar, porque fue una bonita batalla. Fue buena para el equipo, para la Fórmula 1 y para los aficionados".

La carrera terminó con Hamilton logrando su primer podio con Ferrari, mientras Leclerc se quedó a las puertas tras una pelea que se resolvió en las últimas vueltas.

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Más allá del resultado, Vasseur también admitió que Mercedes fue globalmente más rápido durante el fin de semana en Shanghai. Ferrari, con el SF-26, se quedó a unos tres o cuatro décimas por vuelta en diferentes momentos, especialmente cuando los coches alemanes rodaban con aire limpio.

"Cuando estamos en modo adelantamiento podemos defendernos, quizá forzando un poco más los neumáticos", explicó. "Pero cuando ellos tienen pista libre son unas décimas más rápidos. Hoy también lo hemos visto".

El jefe de Ferrari señaló además que Mercedes cuenta con una ventaja clara en las rectas, un aspecto en el que el equipo italiano deberá trabajar para reducir la diferencia.

El francés también destacó la evolución de Hamilton dentro del equipo desde su llegada a Maranello, señalando que el británico está cada vez más integrado en el proyecto: "Ahora está mucho más cerca del equipo. Conoce a todo el mundo y ha sido parte del proyecto desde el primer día", dijo. "Ha trabajado en el simulador desde hace meses y su relación con todos en el equipo ha mejorado. Creo que esa es la dirección correcta para él".