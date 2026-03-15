Hamilton analiza su duelo con Leclerc: "Hubo un roce, pero así debe ser la F1"

El piloto de Ferrari Lewis Hamilton afirmó que el Gran Premio de China fue "una de las carreras de F1 más divertidas de la historia" después de conseguir su primer podio en un gran premio con la Scuderia.

Hamilton ganó la carrera sprint de China desde la pole el año pasado, pero ese fue un momento destacado poco habitual dentro de un complicado debut, en el que tuvo dificultades para adaptarse a su monoplaza rojo.

Sin embargo, tras un corto invierno para recargar energías, el siete veces campeón del mundo parece revitalizado, ya que los nuevos coches de F1 para 2026 se adaptan mucho más a su estilo. En China se clasificó por delante de su compañero Charles Leclerc antes de lograr su primer podio en un gran premio con el equipo de Maranello.

Después de luchar rueda a rueda durante gran parte de la carrera con Leclerc y los dos Mercedes, Hamilton aseguró que el Gran Premio de China había sido una de las carreras más entretenidas de las que ha formado parte, y también felicitó a su sucesor en Mercedes, Andrea Kimi Antonelli.

"Bueno, antes que nada tengo que decir una gran felicitación a Kimi. Estoy muy, muy feliz por ti, amigo, y me siento muy honrado de poder compartir este momento con él", dijo Hamilton. "Obviamente ha ocupado mi asiento en este gran equipo, así que muchas felicidades a Mercedes".

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Tenemos mucho trabajo por hacer para intentar seguir su ritmo, pero me divertí muchísimo. Es una de las carreras más divertidas que he tenido en mucho, mucho tiempo, si no la que más. El hecho de que los coches sean como son este año y esa batalla con Charles al final fue increíble, una gran lucha rueda a rueda, muy limpia y justo lo que queremos".

"Creo que hubo un momento en el que nos tocamos, pero fue solo un roce, así que está bien. De eso se trata la F1. Se trata de competir duro".

Hamilton incluso llegó a situarse brevemente en cabeza, ya que las superiores salidas de Ferrari volvieron a demostrar ser una ventaja valiosa. Sin embargo, a medida que avanzó la carrera se evidenció la verdadera ventaja de Mercedes, con los Ferrari desgastando demasiado sus neumáticos para poder mantener el ritmo.

"Ahora mismo están realmente escapándose", añadió. "Tengo que dar un enorme agradecimiento a todo el mundo en Ferrari, a todos en Maranello, por ponernos en esta posición. Sé que no es exactamente donde queremos estar. Queremos estar delante, donde están estos chicos, pero tenemos una gran base sobre la que trabajar y ahora simplemente tenemos que ir literalmente a fondo".