Leclerc: "La diferencia con Mercedes es grande, pero tengo esperanzas"

¿Espectáculo o no? Ese es el dilema. Hay quienes han disfrutado de los duelos en estas dos primeras carreras, y quienes, por el contrario, han destacado una cierta sensación de artificialidad. Con estos coches, de hecho, la batería tiende a descargarse rápidamente y puede generar velocidades muy diferentes, lo que altera la percepción del enfrentamiento en la pista en la Fórmula 1.

Para Charles Leclerc, sin embargo, la respuesta es bastante clara. Es cierto que hay aspectos que pulir, pero los duelos en carrera son divertidos, sobre todo porque los nuevos reglamentos dejan margen al piloto para probar algo diferente.

Por eso Leclerc no ha ocultado que se lo ha pasado bien en la batalla con su compañero de equipo Lewis Hamilton. El hecho de que estos monoplazas tengan menos carga aerodinámica y pierdan menos en determinadas situaciones, ofrece a los pilotos la posibilidad de variar las trazadas.

"Me lo he pasado muy bien. No sé si, si se lo preguntaras al equipo, te responderían lo mismo. Pero yo me lo he pasado muy bien. Sinceramente, estos coches de carrera son muy divertidos de conducir. Ha sido una carrera muy bonita. Lewis ha sido más fuerte y me alegro por su podio. Estoy decepcionado por haber perdido el podio por mi parte, pero sé que lo he dado todo", explicó Leclerc.

"Creo que ha sido una batalla muy limpia, dura pero limpia, y ha sido genial. Además, hay muchas tácticas que gestionar desde el cockpit y que son realmente interesantes. Obviamente, estaba esa lucha por ver quién activaría el modo de adelantamiento en la última curva; los dos frenábamos muy pronto. Y luego, la forma en que distribuyes y gestionas la energía… en fin, ha sido una carrera divertida".

"Desde dentro del coche no parece tan artificial. Claro, también hay esos adelantamientos que son un poco artificiales: cuando alguien se equivoca con la batería, la agota y se crea una gran diferencia de velocidad. Pero tengo la sensación de que todos estamos convergiendo y eso ahora nos permite arriesgarnos. Esto crea puntos de adelantamiento interesantes", aseguró.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

En estos momentos, Ferrari es la segunda fuerza, por delante de McLaren y Red Bull, sobre todo en carrera, pero la diferencia con Mercedes es y sigue siendo importante.

"Lo que hemos visto hoy es, por desgracia, lo que esperábamos en Australia pero que, por alguna razón, aún no habíamos visto. El ritmo que han mostrado ha sido impresionante. Mi única esperanza es que, si tenemos que dar 60 vueltas, tengamos que estar ahí atacando en cada curva", añadió Leclerc.

Cuando los Mercedes ruedan en pista libre, una vez superadas las primeras vueltas, se pone de manifiesto toda la superioridad del W17. En ese momento, la única baza para intentar mantener su ritmo es… ralentizarlos, respondiendo golpe por golpe como ya se vio en Australia. Pero una cosa es mantener a raya a quien tiene un ritmo superior durante unas vueltas, y otra muy distinta es hacerlo durante toda una carrera: tarde o temprano los neumáticos se desgastan y no hay nada que hacer.

"Esperaba que este día, o este ritmo, nunca llegaran. Después de los test tenía la sensación de que había cosas que simplemente no cuadraban en carrera. No entendía por qué estábamos tan cerca en Australia. Por qué estábamos tan cerca en la sprint. Creo que ahora todo está un poco más en línea con la realidad. Pero esto no significa que no podamos presionarlos y ponerlos en apuros. Porque, con la forma en que estos coches compiten en pista, puede volverse bastante interesante".

Tal y como había adelantado Frederic Vasseur, Ferrari tiene previstas varias actualizaciones. Es cierto que, por el momento, hay una brecha en lo que respecta al motor, pero en Maranello ya están trabajando con gran dedicación para impulsar el desarrollo, aportando no solo novedades, sino también soluciones ingeniosas, explorando territorios aún inexplorados.

No es una batalla que se quiera dar por perdida, pero sigue existiendo la conciencia de que ahora hay una montaña que escalar, sobre todo en los circuitos en los que el uso de la energía tendrá un peso mucho mayor que la calidad del chasis.

"Hay cosas en camino. ¿En qué medida marcarán la diferencia con Mercedes? No lo sé", reconoció.