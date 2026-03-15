Los Cadillac se enfrentan en China; Sergio Pérez se disculpa ante Bottas

Sergio Pérez ha asumido la responsabilidad de la colisión entre los coches de Cadillac al inicio del Gran Premio de China de Fórmula 1. El mexicano y Valtteri Bottas luchaban por el 14º puesto —después de que las bajas previas a la carrera dejaran fuera de combate a cuatro coches— en la curva 3, el cerrado viraje de izquierdas que sigue a la prolongada curva inicial, cuando se produjo el incidente.

Pérez se mantuvo por el interior del coche de Bottas al entrar en la curva, pero el Aston Martin de Fernando Alonso se encontraba por el exterior; el de Guadalajara se vio empujado hacia el piano, golpeó el pontón lateral del finlandés con su rueda delantera derecha y acabó trompeando, dañando el coche de su compañero de equipo en el proceso.

Pérez solo perdió unos segundos, y la salida temprana del coche de seguridad le permitió recuperar lo que había perdido de todos modos. Bottas adelantó a Alonso en la vuelta 6, y el mexicano hizo lo propio en la vuelta 15, por lo que Cadillac venció a su principal —y posiblemente único— rival hasta que el bicampeón del mundo se retiró de la carrera, debido a unas vibraciones insoportables que le hacían "perder toda la sensibilidad" en manos y pies.

Los MAC-26 blancos y negros acabaron finalmente en 13ª y 15ª posición, con Bottas superando a Esteban Ocon al alcanzar la bandera a cuadros, después de que el francés chocara con Franco Colapinto. Al ser preguntado por el incidente entre compañeros de garaje, Pérez reconoció un "error de cálculo" por su parte. "La culpa fue toda mía", admitió. "Vi el hueco y fui a por él. Pero, obviamente, viéndolo ahora, Valtteri no tenía adónde ir. Por desgracia, acabó costándome la carrera porque hice un trompo y perdí mucho tiempo. Por suerte, conseguí volver al pelotón".

Sergio Pérez, Cadillac Racing Foto de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

"Y luego, en el segundo stint, estaba a punto de adelantar a Valtteri con el modo de adelantamiento activado y se me apagó el motor. Se me agotó la batería, así que perdí unos cinco segundos. Y más tarde, perdí otros 15 o 20. Así que, en general, creo que lo positivo es que terminamos la carrera con los dos coches. Lo negativo es que creo que tenemos mucho que mejorar en muchos aspectos, para asegurarnos de no perder posiciones en pista y llegar a las carreras mucho más preparados".

Cuando se le preguntó lo agradable que era tener un compañero de equipo con el que poder hablar de los incidentes como adultos, Pérez respondió: "Bueno, creo que es como debe ser, cuando no hay malas intenciones entre compañeros y cuando se analiza el incidente. Enseguida, creo que es importante, simplemente, pedir perdón y darse cuenta de que la has fastidiado. Así son las cosas, ya sabes, a veces se cometen errores; por desgracia, fue con Valtteri, pero me alegro de que él terminara la carrera".

Aun así, el choque no le facilitó la carrera a Bottas. "Me faltaba un trozo grande del suelo en el lado izquierdo, así que eso no ayudó", reveló el finlandés. "Solo sentí el contacto, realmente no sabía que él estaba ahí. Pero al final todo salió bien, y sí, estoy muy, muy contento de haber quedado 13º en nuestro segundo gran premio, acercándonos ya a los puntos. Por supuesto, hubo muchos abandonos, pero para nosotros es un buen resultado".

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Hay que reconocer que decir que están "cerca de los puntos" es un poco exagerado por parte de Bottas, que terminó a 44 segundos del décimo clasificado, Colapinto. No obstante, no se puede culpar al veterano por darle un giro positivo al resultado para la incipiente escudería Cadillac, sobre todo porque su fiabilidad ha sido decente, salvo por los recurrentes problemas con el sistema de combustible.

Cuando se le preguntó cuán orgullosos podían estar Cadillac, dado que McLaren, el actual campeón del mundo de constructores, no logró tomar la salida con ninguno de sus coches, Bottas respondió: "Muy orgullosos. Como dije, para ser la segunda carrera en la que terminamos con ambos coches… P13, P15, está bien, así que es un buen punto de partida. Sin duda nos falta ritmo; vemos que, por ahora, prácticamente solo podemos luchar contra Aston Martin, pero al menos podemos hacerlo. Pero si queremos superar a otros equipos, necesitamos más rendimiento", cerró.

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