Alonso: "Dolió lo de 2010, este toque fue un pequeño beso"

En el comienzo del GP de Mónaco 2021, Fernando Alonso sufrió un susto al frenar demasiado tarde en la última curva (Anthony Noghes) del Principado y tocar la barrera, dañando su alerón delantero.

Sin embargo, el asturiano pudo continuar y completó la vuelta para llegar hasta el box, donde sus mecánicos arreglaron el monoplaza para que pudiera reincorporarse y completar las dos primeras sesiones sin problemas.

"¡Fue intenso, intenso!", resumió Alonso sobre la jornada del jueves. "Y todavía no ha terminado, porque hay algo de trabajo por hacer, no solo con los ingenieros, sino que aquí en Mónaco es bastante especial, no solo por la actividad de la pista, sino también por lo de fuera de la pista".

Por si te lo perdiste: Vídeo: susto de Alonso al rozar el muro de Mónaco

La Fórmula 1 volvió a Mónaco tras la ausencia de 2020, y Alonso después de dos años fuera de la categoría. El #14 disfrutó y, aunque solo pudo ser 12º, asegura que fue una jornada positiva: "Fue un buen día. Me divertí mucho ahí fuera, conduciendo por las calles. Y sí, creo que todavía necesitamos encontrar más ritmo y más confianza en el coche, pero fue bastante útil ver diferentes cambios de configuración, diferentes direcciones y creo que ahora tenemos que juntar todo y conseguir rendimiento para el sábado".

Los medios le preguntaron por su toque contra el muro al inicio del jueves, aunque tuvo que corregir al periodista que dijo que nunca le había visto acabar en las barreras.

"Buen, lo toqué más en 2010. Aquello fue mucho más doloroso, porque me perdí la clasificación después de eso. Así que esta vez fue solo un pequeño beso y luego seguí".

Alonso se refirió al doloroso GP de Mónaco 2010, en el que parecía favorito a la pole y la victoria y en la FP3 se salió en Massenet, destrozando su chasis y quedándose fuera de la clasificación. Desde el 24º puesto de parrilla pudo remontar hasta el sexto, pero perdió puntos 17 puntos con Mark Webber y 10 con un Sebastian Vettel que a final de año fue campeón sacándole cuatro.

"Esta vez logramos completar muchas vueltas. Creo que fueron 37 por la mañana y 27 por la tarde, así que sesenta y pico vueltas, lo que ayuda a lograr ritmo para el fin de semana. Tenemos que estudiar todos los datos que recopilamos, pero creo que será una buena clasificación. Quizás dentro del coche será más estresante, pero creo que para vosotros será bastante espectacular", continuó.

El gran tema de conversación del jueves fue el ritmo de Ferrari. Lo elogió Hamilton y, a su manera, Max Verstappen, y sorprendieron a todos con un doblete en la FP2.

Ante la pregunta de si cree que Ferrari es muy rápido en Mónaco y Alpine muy lento, Alonso contestó: "Sí, así lo parece. Aunque vimos en diferentes carreras que los viernes son un poco difíciles de interpretar, y luego llegan sorpresas el sábado, a veces sorpresas positivas, a veces no tan positivas"

"Así que veremos si a partir del sábado nosotros podemos mejorar esas posiciones. Está claro que Ferrari parece un poco más fuerte aquí, demasiado fuerte para nosotros. Pero supongo que la zona media estará muy igualada, por lo que debemos optimizar todo y maximizar nuestro paquete para el sábado.

Un análisis que te puede interesar ¿Cómo de real fue el dominio de Ferrari en Mónaco? Habla la telemetría

Las mejores fotos de Fernando Alonso en el GP de Mónaco 2021 de F1

Fernando Alonso, Alpine A521 1 / 14 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Alpine A521 2 / 14 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Alpine A521 3 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 4 / 14 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 5 / 14 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 6 / 14 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 7 / 14 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 8 / 14 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521 9 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 10 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, con el alerón roto 11 / 14 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 12 / 14 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 13 / 14 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 14 / 14 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images