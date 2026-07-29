"El toro asturiano", "leyenda"... así han felicitado a Alonso su 45 cumpleaños

Hoy 29 de julio, durante la pausa veraniega de la F1 (aunque precisamente Aston Martin está haciendo un 'filming day' para probar el nuevo motor Honda), Fernando Alonso cumple 45 años, y le han llovido las felicitaciones.

Circuitos, equipos y la propia categoría se han acordado de felicitar al bicampeón del mundo, y aquí recopilamos muchas de ellas. ¿Cuál te gusta más?

Y para leer, nuestro homenaje: Fórmula 1 Fernando Alonso, el icono con la búsqueda incesante del respeto

La propia Fórmula 1, cuya felicitación ha compartido el propio Alonso en sus stories de instagram, ha querido desear "muchas felicidades" al bicampeón del mundo.

Y luego, horas después, la F1 volvió a felicitarle ofreciendo además, por la ocasión, un 10% de descuento en el merchandising de Aston de la tienda oficial de la Fórmula 1.

Como es lógico, por huso horario, la felicitación más madrugadora ha sido la del GP de Australia, que lo ha hecho cuando en España aún eran las dos de la madrugada (a las diez de la mañana locales), con un diseño colorido.

También temprano (a las seis de la mañana de España, doce de la mañana locales) fue la del GP de Singapur, que le recuerda como el primer ganador de la historia de ese gran premio (en 2008, el del famoso 'Crashgate') y autor de cinco podios allí.

El Madring, donde Alonso aún no ha corrido pero lo hará el próximo septiembre en el primer GP de España que albergará, le definió como auténtica leyenda y le reconoció ser protagonista de algunos de los "momentos más icónicos" del deporte.

La felicitación más curiosa fue la del GP de Mónaco de F1, donde Alonso ha ganado dos veces, que le dedicó un, en español, 'El toro de Asturias', acompañando la felicitación con las fotos de la última visita del asturiano.

El circuito de Silverstone se refirió a sus dos mundiales... y la carrera de Lego que ganó recientemente.

El Circuit de Barcelona-Catalunya, del que Alonso ha sido embajador estos últimos años, también le dedicó una felicitación

Por supuesto, Aston Martin no podía faltar a la cita, otra felicitación que Alonso compartió también en sus stories de Instagram

Y por supuesto, nosotros también le felicitamos

¡Que cumplas muchos más, Fernando!