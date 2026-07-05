Vídeos: mejores momentos de la carrera de LEGO en Silverstone; ¡victoria de Alonso!

Después de llegar a un acuerdo con los 11 equipos de la parrilla de la Fórmula 1, la empresa LEGO montó 22 karts con las famosas piezas de LEGO para que los pilotos pudiesen divertirse en un 'Drivers Parade' especial antes del GP de Gran Bretaña 2026.

Aunque en los días previos algunos pilotos como Max Verstappen o Lewis Hamilton se habían mostrando en contra de esta iniciativa, la realidad es que desde el momento de la salida todos parecieron disfrutar al volante de estos karts.

El primer gran momento de "la carrera" llegó cuando los pilotos, con su carácter siempre competitivo, intentaron atajar a través de las escapatorias del circuito, aunque este atajo no salió como muchos de ellos querían, incluido el presidente de la FIA (Mohammed Ben Sulayem), ya que se quedaron atascados en la grava, provocando las risas del público.

Para no quedarse atrás, Carlos Sainz se subió al costado del kart de su amigo Lando Norris, recreando la famosa imagen de Ayrton Senna y Nigel Mansell en 1991 en Silverstone cuando el brasileño de ellos se quedó sin gasolina.

Algunos pilotos, como Liam Lawson, prefirieron olvidarse de "la carrera" y salirse del asfalto para correr por las escapatorias de césped y saludar de cerca a los aficionados, que obviamente respondieron con una gran ovación para el piloto de Racing Bulls.

Mientras tanto, había tres pilotos que querían ganar por las buenas o por las malas, tal y como se puede comprobar en el siguiente vídeo, en el que Fernando Alonso intenta mantenerse por delante de Valtteri Bottas y Esteban Ocon, empujando al piloto de Cadillac hacia fuera de la pista.

Al llegar a la última curva, los tres pilotos mencionados anteriormente pensaron que la mejor opción para ganar era cortar la curva y pasar por encima de la escapatoria de grava, con algún que otro empujón que acabó con victoria de Alonso.

Sin duda alguna, habrá quienes estén más a favor o más en contra de estas iniciativas, pero si algo quedó claro antes de la carrera de Silverstone es que tanto los pilotos como sobre todo los aficionados disfrutan de estos eventos especiales, como ya sucedió el año pasado en el GP de Miami con los F1 de LEGO.

Carrera de karts de LEGO en Silverstone Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images