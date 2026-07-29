El jefe de la F1 dice que la mayoría de los aficionados valora estas carreras

A mitad de la temporada de Fórmula 1 de 2026, el nuevo reglamento técnico —que hace mucho más hincapié en la propulsión eléctrica y la gestión de la energía— sigue dividiendo opiniones entre aficionados y pilotos.

La Fórmula 1 afirma que su base de aficionados ha respondido de forma mayoritariamente positiva a las carreras celebradas hasta ahora, según su programa "Formula 1 Fan Voice". Ese programa está formado por un grupo de 60.000 aficionados que valoran el nivel de entretenimiento de cada gran premio.

Según la F1, el 60 % de ese grupo calificó las carreras del año pasado como "buenas" o "excelentes", mientras que esa cifra ha aumentado hasta el 66% en 2026.

Curiosamente, a pesar de todos los problemas relacionados con la gestión de la energía, la F1 afirma que la valoración de Spa aumentó un 24 %, mientras que el Gran Premio de Hungría —que muchos aficionados incondicionales consideraron la carrera más natural de la primera mitad de la temporada— recibió exactamente la misma valoración que hace un año.

Según los propios datos de la F1, solo el Gran Premio de Gran Bretaña recibió una valoración significativamente inferior a la del año pasado. La F1 lo atribuye a que la carrera terminó detrás del coche de seguridad y al hecho de que el Gran Premio de Gran Bretaña de 2025 se describe como "muy accidentado".

Aficionados Foto de: Paul Foster

Los pilotos, sin embargo, se han mostrado mucho más críticos. Max Verstappen calificó inmediatamente el reglamento actual como "Fórmula E con esteroides" durante los tests de invierno, y desde entonces ha recibido el respaldo de muchos de sus compañeros de profesión.

Especialmente en circuitos con escasez de energía, como Silverstone y Spa, a los pilotos les resultó muy difícil pilotar los monoplazas de 2026. Oscar Piastri también señaló los "elementos de autoaprendizaje" de las unidades de potencia, lo que significa que los pilotos pueden verse sorprendidos por "algoritmos con visión de futuro".

No obstante, en una rueda de prensa celebrada al inicio de las vacaciones de verano, el director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, subrayó que el deporte en su conjunto se encuentra en una posición muy sólida.

"Creo que la situación que vivimos hoy en día es realmente fantástica", afirmó Domenicali. "El campeonato se encuentra realmente en su punto álgido en cuanto a número de seguidores, de personas que acuden al circuito y de aficionados —ya sean nuevos o veteranos— que aprecian el éxito de lo que estamos haciendo".

Cuando Motorsport.com le preguntó si las críticas de los pilotos habían sido más duras de lo que la F1 esperaba a principios de año, el italiano respondió: "Ya me conoces, no estamos aquí para callar la boca a nadie. Quiero decir, la belleza de nuestro deporte es que todo el mundo puede tener una opinión, pero una opinión no deja de ser una opinión".

"Hay alguien que tiene el deber, ya sabes, de marcar una línea. Hay ciertos pilotos que prefieren, por supuesto, ciertas cosas. Creo que, en este proceso, hemos puesto de relieve la necesidad de ser constructivos en ese sentido".

Domenicali señaló que es importante comprender cómo la FIA y la F1 han llegado a esta situación.

Cuando comenzaron los debates sobre el reglamento actual, la industria automovilística apostaba claramente por la electrificación. Para evitar acabar con solo dos fabricantes de motores, el deporte tuvo que avanzar en esa dirección hasta cierto punto.

"Vuelvo a insistir en que este cambio estaba vinculado a una razón, y que era una razón fundamental", afirmó Domenicali. "De lo contrario, estaríamos aquí hablando de nuestro deporte, pero de otro deporte. Así que eso se ha ajustado".

Domenicali subrayó que los comentarios de los pilotos deben seguir siendo constructivos, ya que, en su opinión, la negatividad pura no beneficia a nadie. Por eso prefiere tratar estos asuntos a puerta cerrada, algo que ha vuelto a hacer recientemente con Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing; Stefano Domenicali, director ejecutivo del Grupo de Fórmula 1 Foto de: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto vía Getty Images

"Creo que, tal y como me conocéis, prefiero discutir las cosas [entre] cuatro paredes para encontrar soluciones", añadió.

"Pero, como he dicho, creo que cuanto más se habla de ciertas cosas que se salen del marco establecido, más se aleja la negatividad del deporte. Se convierte en algo personal. Así que creo que todo el mundo lo ha entendido".

Por último, Domenicali hizo hincapié en que, como director ejecutivo de la F1, tiene que tener en cuenta el panorama general: no solo las críticas de los pilotos, sino también lo que es mejor para el deporte en su conjunto, incluso desde una perspectiva comercial.

"Y en ese sentido, como ya he dicho, sabéis muy bien cuánto respeto a esa joya que son nuestros pilotos. Pero, por supuesto, deben comprender que hay un camino que debemos recorrer juntos".

"Y los aficionados son siempre la prioridad por encima de todos, incluso de mí. Ellos [los pilotos] pueden tener una opinión personal, pero yo tengo el deber de hacer un balance de lo que es mejor para el deporte".

"Pero creo que la situación es muy sólida, muy firme, con todas las partes implicadas en la actualidad. Por lo tanto, debemos mirar hacia adelante y asegurarnos de que el deporte crezca, como he dicho, todos juntos y por el buen camino".