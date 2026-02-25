Exjefe de Mercedes advierte del factor Honda que puede darle la vuelta a Aston

Norbert Haug fue responsable de las actividades de automovilismo de Mercedes-Benz entre 1990 y 2012. Entre otras cosas, participó en el regreso de Mercedes a la Fórmula 1. Primero como proveedor de motores de Sauber y, a partir de 1995, como socio de McLaren, que durante años compitió bajo el nombre de McLaren Mercedes.

En su cargo, en 1997 estuvo implicado en el fichaje del diseñador Adrian Newey, que en los años anteriores había brillado en Williams. McLaren se proclamó campeón de constructores en 1998 de la mano de Newey, y Mika Hakkinen ganó con sus monoplazas dos títulos mundiales de pilotos.

Newey fue fichado por Red Bull en 2005 tras su etapa en McLaren, pero dejó el equipo a finales de 2024 para incorporarse en 2025 a Aston Martin. El equipo ha tenido un inicio dramático del nuevo campeonato de F1, reconoce Haug, aunque en declaraciones a Sky News F1 introduce inmediatamente un matiz: "Yo no los subestimaría. La historia se repite en ese sentido".

La mala racha de Aston Martin se debe en parte a que el motorista Honda aún no tiene todos sus asuntos en orden. Pero eso puede cambiar rápidamente, cree Haug. "Honda ha producido en el pasado algunos fracasos absolutos, eso lo sabemos. Sin embargo, nunca se rinden: se reorganizan y vuelven más fuertes. Desde luego, yo no los descartaría".

"Especialmente Honda es capaz de mover montañas casi de un día para otro", afirma Haug. "Por eso no creo que vayan a permanecer mucho tiempo en la parte trasera. No son favoritos en Melbourne, pero espero que den un paso adelante considerable".

Foto de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Sobre el propio AMR26, Haug aún no quiere emitir un juicio definitivo, aunque lo que ve le gusta. "En esta fase es imposible sacar conclusiones firmes", señala el alemán. "Cuenta con algunas soluciones muy llamativas. La suspensión trasera, por ejemplo, está fijada en el punto de giro del alerón trasero, algo que nunca antes había visto en esa forma concreta. Pero al coche simplemente le faltan kilómetros. Hasta que no haya completado más rodaje, nadie podrá valorar realmente lo competitivo que será el Aston Martin".

Haug considera, por tanto, que es demasiado pronto para descartar tanto a Aston Martin como a Newey. "Trabajé durante mucho tiempo con Adrian Newey, y en una ocasión construimos un coche que lamentablemente resultó completamente inutilizable. Al final tuvimos que recurrir al chasis del año anterior. Pero Newey siempre va hasta el límite. Yo, desde luego, no los daría por perdidos".